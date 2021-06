5 der besten englischen Fußballer aller Zeiten

England hat der Welt eine Vielzahl großartiger, herausragender und einfach sehr guter Fußballer geschenkt. Die englische Nationalmannschaft hat in ihrer Geschichte nur einen großen...

England hat der Welt eine Vielzahl großartiger, herausragender und einfach sehr guter Fußballer geschenkt. Die englische Nationalmannschaft hat in ihrer Geschichte nur einen großen Sieg errungen, aber das hindert sie nicht daran, eine der stärksten Mannschaften der Welt zu sein. Was waren die besten Spieler in der Geschichte des englischen Fußballs?

Als nächstes werden 5 Fußballer und ihre sportlichen Leistungen betrachtet. Bei der Auswahl der besten Fußballer für seine Bewertung wurden Sportleistungen sowohl für die englische Nationalmannschaft als auch auf Vereinsebene berücksichtigt.

Bobby Moore: Innenverteidiger

Geboren 1941 in Barking. Bobby begann seine Karriere bei West Ham, danach spielte er für folgende Vereine:

Fulham, London, UK

Dänischer Verein Herning Fremad

Amerikanischer Club San Antonio Thunder

Seattle Sounders – USA

Mit West Ham hat dieser Spieler sowohl den FA Cup als auch den Cup Winners‘ Cup gewonnen. Bobby Moore ist der am dritthäufigsten gespielte West Ham-Spieler in der Geschichte. Er ist auch einer von nur zwei Spielern, die England in den meisten Spielen als Kapitän aufführten – Moore trug in 90 Spielen eine Armbinde – ein Weltrekord.

Er war Kapitän bei der Heim-Triumph-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft 1968 und Weltmeisterschaft 1970. Teilnehmer an drei Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft, gewann 1966 mit der englischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft, belegte den 3. Platz bei der Euro 1968.

Bobby Moore belegt den 5. Platz in der Geschichte in Bezug auf die Anzahl der Einsätze für die englische Nationalmannschaft – er spielte 108 Spiele mit der Nationalmannschaft und erzielte 2 Tore.

John Terry: Innenverteidiger

Der Fußballer wurde 1980 ebenfalls in Barking geboren und war auch bei West Ham, wechselte dann aber zur Chelsea Academy.

John Terry hat die meisten Spiele für Chelsea, aber auch für Nottingham Forest und Aston Villa bestritten. Dieser Fußballer hat folgende sportliche Leistungen:

5-facher Englands Meister

5x FA-Cup-Sieger

3-maliger englischer Ligapokalsieger

Außerdem gewann John Terry 2011/12 die Champions League und 2012/13 die Europa League – alle mit Chelsea.

Der Spieler ist der am dritthäufigsten für Chelsea gespielte Spieler in der Geschichte und der am häufigsten – in der Premier League. Von 2006 bis 2010 und 2011/12 war er Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Teilnehmer an zwei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften. Er bestritt 78 Spiele für England und erzielte 6 Tore.

Ashley Cole: Linksverteidiger

Geboren 1980 in Stepney – einem der Bezirke in London. Als Absolvent von Arsenal spielte er für diesen Verein sowie für Crystal Palace, Chelsea, Derby County, den italienischen Roma und den amerikanerin LA Galaxy.

Ashley Cole spielte die meisten Spiele für Arsenal und Chelsea. Der Spieler hat folgende Erfolge:

3-facher Englands Meister (2-mal mit Arsenal, 1-mal mit Chesley)

7-mal FA-Cup-Sieger (3-mal mit Arsenal, 4-mal mit Chelsea)

Außerdem gewann er mit Chelsea den englischen Ligapokal, die Champions League 2011/12 und die Europa League 2012/13.

Ashley Cole hat an drei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften teilgenommen. Platz 6 in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft – er bestritt 107 Spiele.

Sir Bobby Charlton: Zentraler Mittelfeldspieler

Geboren 1937 in Ashington, im Norden Englands. Als Absolvent von Manchester United spielte er die meisten Spiele für diesen Verein. Er war auch Spielertrainer für Preston, Waterford, Bangor City, Melbourne, Perth, Newcastle und Blacktown City. Er ist Zweiter in der Geschichte, sowohl bei der Anzahl der Spiele als auch bei den erzielten Toren für Manchester United.

Charlton wurde 1958 bei einem United-Flugzeugabsturz in München verletzt, konnte aber schließlich zum Spiel zurückkehren und wurde zu einem Schlüsselspieler im neu gestalteten Manchester.

Sir Bobby Charlton hat mehrere Sportpreise erhalten:

Er wurde dreimal Englands Meister

Gewinner des FA-Cups

Europapokalsieger in der Saison 1967/68 mit Manchester United

Gewinner des Ballon d’Or 1966

Er hat an vier Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft teilgenommen. Er gewann 1966 mit England die Weltmeisterschaft und belegte bei der EM 1968 den dritten Platz. Charlton war in 3 Spielen Kapitän der Nationalmannschaft.

In Bezug auf die Anzahl der Spiele für die englische Nationalmannschaft besetzt dieser Fußballer den 7. Platz, in Bezug auf die Anzahl der Tore – den 2. Platz. Er erzielte in 106 Nationalmannschaftsspielen 49 Tore.

Wayne Rooney: Angreifer/Mittelfeldspieler

Der Fußballspieler wurde 1985 in Liverpool geboren. Er begann seine Karriere bei Everton. Rooney spielte für Everton, Manchester United, Derby County und DC United.

Der Fußballer hat Sportpreise:

5-facher England Meister

FA-Cup-Sieger

4x Englischer Ligapokalsieger

Außerdem gewann Wayne Rooney 2007/08 die Champions League und 2016/17 die Europa League – alles erreicht mit Manchester United.

Er ist der beste Stürmer in der Geschichte von Manchester United und der zweitbeste der englischen Premier League in ihrer gesamten Geschichte. Er nahm an drei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften teil, bei der Euro 2006 war er Kapitän der Nationalmannschaft.

Rooney ist einer der jüngsten England-Debütanten aller Zeiten – an zweiter Stelle hinter Theo Walcott, der zum Zeitpunkt des ersten Spiels einen Monat jünger war.

Er ist der beste Stürmer in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft, in der Anzahl der gespielten Spiele ist er auf dem zweiten Platz – in 120 Spielen für die Nationalmannschaft erzielte Rooney 53 Tore.

Schlusswort

Vielleicht verfolgt nicht jeder die Erfolge, Höhen und Tiefen oder einfach nur das Fußballleben in England. Dann zeigte diese Ratingliste höchstwahrscheinlich jemanden, der ihm zuvor unbekannt war.

Im Übrigen dienen diese Informationen als eine Art Erinnerung an die Menschen, die zum englischen Fußball beigetragen und seine Geschichte geprägt haben.