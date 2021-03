5G – Der größte technische Game-Changer im Sport

Moderne Technik und Sport waren schon immer Verbündete. Auch wenn es sich hierbei teilweise um eine Hassliebe handelt. Nicht selten wird eine bestimmte Technologie...

Moderne Technik und Sport waren schon immer Verbündete. Auch wenn es sich hierbei teilweise um eine Hassliebe handelt. Nicht selten wird eine bestimmte Technologie zu früh eingesetzt oder wird falsch angewandt. Oftmals kann das Regelwerk auch nicht mit der Geschwindigkeit des technischen Fortschritts mithalten. Das VAR-System, welches in vielen europäischen Fußballstadien zum Einsatz kommt, erhitzt jede Woche die Gemüter, wenn mal wieder ein Stürmer wegen eines Schnürsenkels ein Tor wegen Abseits zurückgepfiffen bekommt.

Es ist jedoch leicht, die Negative zu sehen, denn negative Nachrichten sorgen die besseren Schlagzeilen. Die Menschen erwähnen nie so schnell, wie vielfältig die Technologie das Sporterlebnis bereichert hat, insbesondere für die Zuschauer, mit Innovationen, die von Video-Streams über Live-Wetten wie bei Mobilbet bis hin zu einer intensiveren Interaktion mit den Stars über soziale Medien reichen.

5G – Der neueste Game-Changer

5G ist nicht unumstritten. Vor allem die Regenbogenpresse zog in der Vergangenheit ihren Nutzen aus dem nicht vorhandenen Wissen der Allgemeinheit. Die Titelseiten und Homepages waren voll mit reißerischen Schlagzeilen wie totaler Überwachung, gefährlichen Strahlen und viele weitere.

Allerdings wird mit der Einführung von 5G wird das mobile Internet revolutioniert. Auch die Auswirkungen auf den Sportsektor werden diese Technik zu einem der größten Game-Changer machen, die es in den letzten Jahren gab. Sie fragen sich zurecht, wie eine bessere mobile Verbindung wirklich so viel bewirken kann. Lassen Sie uns zunächst einen Blick darauf werfen, wie sich 5G von den vorherigen unterscheidet.

Wenn Sie GPRS und 3G verwendet haben, wissen Sie aus erster Hand, wie groß der Unterschied zwischen 4G ist. Ein Spiel zu streamen oder sogar eines zu spielen, sind Dinge, die wir tun, ohne darüber nachzudenken, aber das wäre mit diesen vorherigen Verbindungen so gut wie unmöglich gewesen. 5G bringt die Dinge buchstäblich auf die nächste Stufe und bietet Verbindungsgeschwindigkeiten, die 100-mal schneller sind als 4G.

5G – Sicher und Schnell in die Zukunft

Es geht darum, sicherzustellen, dass unser Mobilfunknetz zukunftssicher ist. Schon heute benötigen rund 20 Milliarden Endgeräte weltweit Netzwerkzugriff. Bis zum Jahr 2030 wird diese Zahl, laut Stefan vom Sunmaker Casino , auf 500 Milliarden erhöhen. Die Welt verändert sich und 5G soll eine Infrastruktur bieten, die diesen Wandel eher erleichtert als behindert.

5G-Übertragungen

Live-Übertragungen sind ein offensichtliches Beispiel dafür, wo 5G einen signifikanten Einfluss auf die Welt des Sports haben wird. Es geht aber nicht nur darum, die Action auf Ihr Smartphone zu bringen. 5G-fähige Kameras und Mikrofone ermöglichen es den Sendeanstalten eine Übertragung auf eine qualitativ hochwertige Art und Weise bereitzustellen, die einfach nicht möglich wäre, wenn alles über Kabel und herkömmliche (langsame) Funktechnologie vernetzt ist.

Fox Sport hat bereits bei den US Open mit 5G-Kameras experimentiert. In Großbritannien nutzte der Sender BT Sport die Technologie, um im Vorfeld der Spiele einen Blick aus der Sicht der Fans zu werfen, die Fans im Bus bei der Anfahrt zu begleiten und nach den Spiel mit diesen in der Kneipe ein Bier zu trinken.

Mehr Spannung beim Sportwetten

Selbst Gelegenheitssportfans haben heutzutage nicht selten eine Wett-App auf ihrem Smartphone. Bei einer kleinen Wette geht es weniger darum, Geld zu gewinnen, als vielmehr darum, die Spannung zu intensivieren. Neue Fortschritte Systeme mit der Unterstützung von 5G bringen dies auf ein neues Niveau. Nehmen Sie als Beispiel Live-Sportwetten. Schon jetzt hat man die Option seine Wetten zu ändern oder vorzeitig auszusteigen. Live Wetten werden mit jedem Wochenende beliebter. wird zu einer Funktion in einer wachsenden Anzahl der beliebtesten Wett-Apps, steckt aber noch in den Kinderschuhen.

Im Wesentlichen funktioniert es so, dass die Fans nach Spielbeginn weiterhin Wetten platzieren können. Es wurde zuerst im Fußball eingeführt, wo es vielleicht nur zwei oder drei Tore in einem Spiel gibt, aber wo jedes die Chancen einer Mannschaft, als Sieger oder Verlierer vom Platz zugehen, signifikant verschiebt. Überlegen Sie nun, wie dies auf andere Sportarten ausgeweitet werden kann.

Die größte Herausforderung besteht in Sportarten wie Tennis, bei denen sich die Punktzahl ständig ändert und jeder Punkt, jede Unterbrechung des Aufschlags oder jeder Doppelfehler zu einer geringfügigen Änderung der Gewinnchancen führen kann. Live-Wetten in Echtzeit anzubieten ist eine große Herausforderung. Mit der vernachlässigbaren Latenz von 5G ist dies jedoch plötzlich möglich. Als Latenz wird die Zeitverzögerung zwischen dem Senden der Informationen und dem Empfangen dieser Information beim User bezeichnet.

Wir haben hier nur ein paar wenige innovative Möglichkeiten angesprochen, wie 5G im Sport eingesetzt werden kann. Vieles davon wurde bereits getestet. Leider ist die aktuelle 4G-Infrastruktur jedoch in vielen Aspekten nicht geeignet ist. Mit 5G können viele wichtige Lebensbereiche florieren und ihr volles Potenzial entfalten.