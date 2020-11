6 Fußballtrainingstechniken zur Verbesserung Ihres Spiels

Fußball ist der größte Sport der Welt, und da so viele Menschen, ist die Konkurrenz immens. Unabhängig von Alter oder Fähigkeiten ist es etwas,...

Fußball ist der größte Sport der Welt, und da so viele Menschen, ist die Konkurrenz immens. Unabhängig von Alter oder Fähigkeiten ist es etwas, das sich jeder Spieler wünscht, ein besserer Fußballspieler zu werden. Das Schöne an den meisten Sportarten ist, dass man sich immer verbessern kann, egal wie gut Sie bereits sind.

Trainieren und Lernen

Um ein guter Spieler zu werden, müssen Sie in der Lage sein, einen guten ersten Touch zu machen. Wenn Sie in der Lage sind, den Ball mit beiden Füßen zu kontrollieren, wird dies Ihr Spiel erheblich beeinflussen. Dies bestimmt letztendlich Ihren ersten Eindruck und hilft Ihnen auch herauszufinden welche Ihre Ziele sein können.

Trainer und Akademien verlangen oft dass Spieler den Ball vor jedem Training mehrere Minuten gegen die Wand zu kicken, wobei die Spieler beide Füße abwechselnd, um den Touch zu verbessern.

Schwacher Fuß

Um besser zu werden, ist es unglaublich wichtig, mit dem schwächeren Fuß selbstbewusst zu werden. Dies ist eine Fähigkeit, die Sie von vielen anderen Fußballspielern unterscheiden kann, und wenn Sie Ihren schwächeren Fuß von klein auf stärken können, erhöhen sich deine Chancen, ein professioneller Fußballspieler zu werden.

Es ist oft der Fall, dass Spieler sich jahrelang auf ihren natürlichen Fuß verlassen, daher wird es zu Beginn schwierig sein, den anderen Fuß öfter zu benutzen. Aber mit einem guten Training werden Sie Ihren schwächeren Fuß schnell entwickeln können.

Kontrolle und Dribbling

Wie man den Ball auf engem Raum kontrolliert und dribbelt, ist das Wichtigste, egal für welche Position. Sie müssen nicht nur in der Lage sein, Kopfbälle zu gewinnen, stark im Tackling zu sein und den Gegner gut zu markieren, sondern Sie müssen auch gelassen und selbstbewusst sein, wenn Sie den Ball haben.

Natürlich gehört das zum ganzen Spielfeld und wird mit dem Alter immer wichtiger. Die besten Fußballspieler sind in der Lage, sich aus engen und kniffligen Situationen zu befreien, deshalb ist es wichtig, dies vor der Saison zu üben. Besonders für Spieler die das Gefühl haben, dass dies ihre Schwäche sein könnte.

Fitness

Nicht nur die Fähigkeiten sind entscheidend, sondern besonders jetzt auch ein anständiges Fitness-Level. Ohne ein anständiges Fitness-Programm kann keiner in der Lage sein, die Fußballfähigkeiten die vollen 90 Minuten lang auszunutzen.

Auf allen Levels des heutigen Fußballs ist das Spiel schnell und explosiv. Wenn Sie schon früh in Ihrer Karriere eine gute Fitness haben, dann werden Sie das für deine Zukunft gut nutzen, denn sowohl die aerobe als auch die anaerobe Fitness muss großartig sein, wenn man die Fußballpyramide erklimmen möchte.

Seien Sie strenger mit Ihrer Ernährung

Wenn Sie jetzt genau aufpassen, was Sie essen und trinken, wird es für sofort ein riesen Vorteil sein. Fast jeder Profi-Club hat einen ausgebildeten Ernährungsberater in seinem Lager, der den Spielern Ratschläge gibt, was sie essen sollen, damit sie auf dem höchsten Niveau spielen können.

Nicht alle Teams haben das Budget und die Mittel, um einen Ernährungsberater zu beauftragen, der die Spieler durch das führt, was man essen und trinken sollten. Deshalb liegt es auch an Ihnen, um sicherzustellen, dass Sie das Richtige zu sich nehmen. Eine strikte Diät wird Sie in die bestmögliche Form bringen, wenn Sie hart trainieren.

Setzen Sie Ihre Ziele

Was auch immer Ihre Ambitionen für die kommende Saison sein mögen, eine großartige Technik ist die Zielsetzung. Dies ist eine wichtige Art und Weise, um Ihre Motivation zu verbessern und sich auf Ihre Ambitionen für das Jahr zu konzentrieren.