Abstürzende Meister: Wenn der Triumph nur von kurzer Dauer war

Ein Meistertitel ist der Höhepunkt eines Vereins – der Moment, in dem Fans träumen, Spieler Legenden werden und es scheint, als könnte der Erfolg ewig währen. Doch für einige Klubs war der Gipfel nur eine kurze Rast, bevor es steil bergab ging. Finanzielle Probleme, schlechte Entscheidungen oder schlicht das Ende einer goldenen Generation führten dazu, dass einige Vereine nach ihrem Triumph den Absturz erlebten.

Hier sind einige der bemerkenswertesten Meistermannschaften, die nach ihrem größten Erfolg ins Straucheln gerieten:

1. FC Kaiserslautern 1998 – Vom Sensationsmeister zum Abstiegskandidaten

Es war eine der größten Überraschungen der Bundesliga-Geschichte: Der 1. FC Kaiserslautern wurde 1998 als Aufsteiger direkt Deutscher Meister. Das Team von Otto Rehhagel spielte mutigen Fußball und konnte sich gegen Bayern München und Co. durchsetzen.

Doch nach diesem märchenhaften Erfolg begann der schleichende Niedergang. Der Klub konnte die Leistung nicht aufrechterhalten, rutschte in finanzielle Schwierigkeiten und verlor nach und nach seine besten Spieler. 2006 stieg Kaiserslautern in die 2. Bundesliga ab, und nach weiteren Krisenjahren fand sich der Verein sogar in der dritten Liga wieder. Der einstige Meister kämpft heute darum, überhaupt wieder in die Nähe des früheren Ruhms zu kommen.

Deportivo La Coruña 2000 – Vom Stolz Spaniens zur Bedeutungslosigkeit

Als Deportivo La Coruña im Jahr 2000 die spanische Meisterschaft gewann, schien es, als könnte eine neue Ära im spanischen Fußball beginnen. Mit Stars wie Roy Makaay, Djalminha und Mauro Silva spielte der Verein einen attraktiven Fußball und forderte die großen Klubs Real Madrid und Barcelona heraus.

Doch während Deportivo in den folgenden Jahren noch Achtungserfolge feierte, darunter das legendäre 4:0 gegen den AC Mailand in der Champions League 2004, begann danach der Abstieg. Finanzielle Probleme, schlechte Transferentscheidungen und der steigende Einfluss der Topklubs führten dazu, dass Deportivo 2011 aus der La Liga abstieg. Es folgten Jahre zwischen Erst- und Zweitklassigkeit, bis der Verein schließlich sogar in die dritte Liga rutschte.

Nottingham Forest 1978 – Vom englischen Meister zum Zweitligisten

Nottingham Forest wurde 1978 völlig überraschend englischer Meister – und das als frisch aufgestiegener Klub. Doch noch bemerkenswerter war, was danach geschah: Der Verein gewann 1979 und 1980 den Europapokal der Landesmeister (die heutige Champions League) und schien sich in den Fußball-Olymp katapultiert zu haben.

Doch der Höhenflug war nicht von Dauer. Nach einigen Jahren in der oberen Tabellenhälfte begann der schleichende Niedergang. Die finanziellen Mittel reichten nicht aus, um mit den aufstrebenden Giganten der Premier League mitzuhalten. 1993 folgte schließlich der Abstieg. Heute ist Nottingham Forest aber immerhin zurück in der Premier League und liegt aktuell auf dem sensationellen dritten Platz.

Hellas Verona 1985 – Ein Meistertitel, der alles veränderte

Hellas Verona gelang 1985 das Unmögliche: Das Team gewann die italienische Meisterschaft gegen alle Erwartungen und brach damit die Dominanz der großen Klubs. Ein ausgeklügeltes taktisches System und ein Team ohne große Stars machten den Titelgewinn perfekt.

Doch der Erfolg war nicht nachhaltig. Schon in den folgenden Jahren konnte Verona nicht mehr an die Meisterleistung anknüpfen. Der Verein stieg 1990 in die zweite Liga ab und pendelte fortan zwischen den Spielklassen. Heute kämpft Hellas Verona meist gegen den Abstieg in der Serie A und ist weit entfernt von den glorreichen Tagen der 80er.

IFK Göteborg – Europas Überraschungsteam, das in der Versenkung verschwand

IFK Göteborg dominierte in den 1980er Jahren den schwedischen Fußball und sorgte auch international für Aufsehen. 1982 und 1987 gewann das Team den UEFA-Pokal (die heutige Europa League) und schlug dabei Größen wie den FC Barcelona. In Schweden selbst holte Göteborg mehrere Meisterschaften und galt als das Maß aller Dinge.

Doch mit der Zeit veränderte sich der Fußball. Während die Ligen in England, Deutschland und Italien immer reicher wurden, blieben die skandinavischen Klubs finanziell auf der Strecke. IFK Göteborg konnte sich nicht mehr mit der europäischen Spitze messen und verlor nach und nach an Bedeutung. Heute spielt der Verein zwar noch in der ersten schwedischen Liga, ist aber weit von seinen goldenen Jahren entfernt.

Fazit

Ein Meistertitel ist kein Garant für langfristigen Erfolg – oft folgt der Absturz. Finanzielle Belastungen durch höhere Gehälter und teure Transfers können Vereine überfordern. Zudem verlieren Überraschungsteams oft ihre besten Spieler an größere Klubs. Während finanzstarke Konkurrenten nachhaltig investieren, fehlt vielen Meisterteams eine langfristige Strategie. Ohne stabile Strukturen verpufft der Erfolg schnell, und der Verein rutscht in sportliche und wirtschaftliche Probleme.