Auf digitale Sportarten wetten: Eine gute Idee oder ein riskantes Abenteuer?

Wetten auf eSports – lohnt sich das? Heutiges Leben ist von digitalen Technologien stark geprägt, sowie mit den neuesten Technologien, die unser Leben mit Ihnen verbessern und erleichtern sollen, sowie mit den neuen neue Unterhaltungsmöglichkeiten, von denen man vor ein paar Jahren noch nichts gehört hat. Dieser Artikel wirft einen Blick auf Wetten auf eSports, auf diesen neuen Trend und geht dabei auf einige der wichtigsten und brennendsten Fragen ein, die Sie sich vielleicht gestellt haben.

Warum sind Cyber-Sportwetten heute so beliebt? Der eSport hat es geschafft, die Welt der Wetten zu revolutionieren und sich von einem scheinbaren Spaß für Geeks zu einer eigenständigen Disziplin zu entwickeln. Bevor wir direkt zum Thema des Artikels kommen, müssen wir den Unterschied zwischen eSports und Cyberwetten verstehen. Nun, das ist eine sehr beliebte Frage, mit der sich viele Menschen auseinandersetzen müssen, wenn sie die faszinierende Welt der Computer entdecken.

So bezieht sich der Begriff „Cybersport“ heute auf Wettbewerbe im Bereich der Computerspiele, bei denen zwei Spieler oder zwei Teams, die dasselbe Multiplayer-Spiel spielen, gegeneinander antreten. Das Hauptziel ist es, zu gewinnen. Und was sind Wetten auf eSports? Sie kommen in das Büro eines Buchmachers oder finden virtuelle fussball wetten anbieter und wetten auf den Ausgang eines virtuellen Fußballspiels, das sich direkt vor Ihnen auf dem Bildschirm abspielt. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass dieses Spiel nirgendwo tatsächlich stattfindet und das Bild auf dem Display lediglich das Ergebnis einer Softwaregenerierung ist. Es handelt sich also um virtuelle Sportwetten, die nicht mit dem Cybersport verwechselt werden sollten.

WARUM SIND WETTEN AUF DIGITALE SPORTARTEN SO BELIEBT?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Spielen, bei denen man sehr lange warten muss, wird beim virtuellen Sport 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gespielt. Es ist auch zu erwähnen, dass es die klassischen 90 Minuten auch hier nicht gibt – sagen wir, ein Fußballspiel dauert nicht länger als 20 Minuten.

Nachdem sie das Potenzial der Branche erkannt haben, haben Wettbüros damit begonnen, Computer-Sportwetten anzubieten. Neben Fußball werden auch sehr attraktive Wetten auf Computerkämpfe angeboten – in der Regel auf die UFC. Wie im Falle des virtuellen Fußballs wird dem Kunden eine Sendung gezeigt. Die Anzahl der Runden beträgt in der Regel nicht mehr als 3 – die Dauer jeder Runde beträgt 5 Minuten. Es ist möglich, nicht nur auf das Ergebnis zu wetten, sondern auch auf die Art des Sieges – ob der Kämpfer den Gegner k.o. geschlagen, schmerzhafte Griffe angewendet oder nach Punkten gewonnen hat. Es werden LIVE-Wetten angeboten – die Quoten ändern sich während des Spiels. Seien Sie vorsichtig mit der Gewinnspanne – die Provisionen der Buchmacher für virtuelle Sportarten sind recht hoch.

Allerdings lassen sich oft bei solchen Wetten keine Strategien feststellen, es ist reines Glück. Die Persönlichkeiten der Tennisspieler, die auf dem Tennisplatz stehen, ihre früheren Leistungen sind bedeutungslos – es ist die Software-Generation.

SIND WETTEN AUF DIGITALE SPORTARTEN DAS RISIKO WERT?

Wetten auf virtuelle Sportarten (nicht zu verwechseln mit eSports, bei denen Wetten auf Computerspiele abgeschlossen werden, bei denen 2 oder mehr Parteien gegeneinander antreten) können sogar mit Casinospielen verglichen werden. Beim Drehen des Rouletterades weiß der Spieler nicht, welche Zahl herausfallen wird. Auch bei den virtuellen Sportwetten gibt es keinerlei Regelmäßigkeiten, alles unterliegt allein dem Computer.

Als Unterhaltung für Wettende, die der traditionellen Wetten überdrüssig sind, wird es gut funktionieren, aber virtuelle Sportwetten sollten definitiv nicht als dauerhafte Einnahmequelle betrachtet werden.