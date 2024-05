Bayer Leverkusen mit neuem Rekord das Europa-League-Finale erreicht

Nach einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in Rom hätte der Bundesligameister seine Träume von der Europa League und dem Triple beinahe begraben müssen, denn...

Nach einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in Rom hätte der Bundesligameister seine Träume von der Europa League und dem Triple beinahe begraben müssen, denn zwei Elfmeter von Leandro Paredes kurz vor dem Halbzeitpfiff brachten die Mannschaft von Daniele De Rossi auf die Siegerstraße.

Doch ein Eigentor von Gianluca Mancini und ein Treffer von Josip Stanisic in letzter Sekunde sorgten dafür, dass die Mannschaft von Xabi Alonso im diesjährigen Finale am 22. Mai in Dublin auf Atalanta BC treffen wird und ihre phänomenale Serie an ungeschlagenen Spielen weiter ausbauen kann.

Die Leverkusener sind nun seit 49 Spielen ungeschlagen und haben damit die längste Ungeschlagenheit in Europa erreicht. Damit haben sie die Serie von 48 Spielen, die Benfica zwischen 1963 und 1965 geschafft hatte, übertroffen.

Der amtierende deutsche Meister und DFB-Pokal-Finalist darf sich weiterhin Hoffnungen auf das Triple machen, während die Roma nach der Finalniederlage gegen Sevilla im vergangenen Jahr in der Europa League nur allzu oft gescheitert ist.

Die wichtigste Nachricht aus beiden Lagern war der Verzicht auf zwei Stürmer, denn weder Florian Wirtz noch Paulo Dybala wurden von ihren jeweiligen Trainern in die Startelf berufen. Amine Adli und Jonas Hofmann unterstützten stattdessen Adam Hlozek im Angriff der Gastgeber.

Sardar Azmoun und Romelu Lukaku begannen als Doppelspitze für die Roma, deren Bemühungen, sich in die Partie zurückzukämpfen, nur mäßig zuschlugen, da Leverkusen das Rückspiel von Beginn an kontrollierte.

Paredes-Elfmeter stellt Halbfinale auf den Kopf

Nach Halbchancen von Exequiel Palacios und Lorenzo Pellegrini kochten auf beiden Seiten die Emotionen hoch, als Roma-Verteidiger Leonardo Spinazzola verletzt zu Boden ging, Jeremie Frimpong aber weiter auf der rechten Seite für Unruhe sorgte.

Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Spielern, doch der einzige, der das Spielfeld verlassen musste, war der angeschlagene Spinazzola, der nach 21 Minuten durch Nicola Zalewski ersetzt wurde.

Der Druck der Gastgeber war jedoch ungebrochen, und die Roma konnte sich bei Svilar bedanken, dass er in der 39. Minute nicht in Rückstand gerieten war. Der serbische Nationalspieler rettete die Feldposition nach einem gut durchdachten Leverkusener Spielzug über die linke Seite mit einem Doppelpack gegen Adli und Hlozek.

Trotz der Dominanz des deutschen Meisters brachte eine Unachtsamkeit die Roma in der 43. Minute in Führung, indem Jonathan Tah Azmoun im Strafraum von den Beinen holte, als der Iraner versuchte, eine Flanke zu schlagen.

Schiedsrichter zeigte ohne zu zögern auf den Punkt, und als Matej Kovar nach rechts abtauchte, verwandelte Paredes den fälligen Elfmeter souverän zur Führung der Gäste und halbierte den Rückstand.

Stanisics Heldentat macht Leverkusen zum Rekordmeister

Der ungerechtfertigte Vorsprung der Roma erhöhte die Spannung in der BayArena, doch Leverkusen machte zu Beginn der zweiten 45 Minuten da weiter, wo es aufgehört hatte, doch Alonsos Mannen fehlte im letzten Drittel das entscheidende Quäntchen Glück.

Die Werkself nutzte einige Konter nicht und schenkte der Roma in der 64. Minute die zweite goldene Karte des Abends, als Hlozek eine Flanke mit der Hand abwehrte, dabei aber den zweiten Elfmeter des Spiels vergab, nachdem er auf dem Bildschirm reklamiert hatte.

Der unbeeindruckte Paredes trat erneut an und entschied sich für die rechte untere Ecke, während Kovar nach links abtauchte, wodurch die Roma auf wundersame Weise den Ausgleich erzielte und Leverkusens großartiger Rekord an Ungeschlagenheit in Gefahr geriet.

Alonsos Mannen sind in dieser Saison für ihre späten Wendungen bekannt. In der 73. Minute verpassten sie eine weitere hochkarätige Chance.

Nachdem sich die Gastgeber im eigenen Strafraum selbst das Leben schwer gemacht hatten, sorgte ein Missgeschick der Roma dafür, dass Leverkusen in der 82. Minute wieder die Kontrolle über das Spiel erlangte. Svilar kam nach einer Ecke zum Schuss, verfehlte aber den Ball, der an der Schulter des unachtsamen Mancini landete und ins untere Eck trudelte.

In der letzten der sieben Nachspielminuten setzte Granit Xhaka Stanisic auf der linken Seite ein, der mit dem rechten Fuß nach innen flankte und mit einem Flachschuss ins untere Eck Leverkusens Namen in die Rekordbücher eintrug.