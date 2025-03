Das CIES Football Observatory Weekly Post stellt die weltweit 100 besten Offensivspieler basierend auf ihren statistischen Leistungen in drei zentralen Bereichen vor: Dribblings, das...

Das CIES Football Observatory Weekly Post stellt die weltweit 100 besten Offensivspieler basierend auf ihren statistischen Leistungen in drei zentralen Bereichen vor: Dribblings, das Kreieren von Chancen und die Abschlussstärke. Angeführt wird das Ranking von Michael Olise vom FC Bayern München mit einem durchschnittlichen Indexwert von 88,5, einschließlich eines Spitzenwerts von 99 im Bereich Chancen-Kreation.

Was ist das CIES Football Observatory?

Zunächst werfen wir einen Blick auf das CIES Football Observatory und seine Bedeutung in der Fußballanalyse. Das CIES Football Observatory ist eine Forschungsgruppe, die zum Internationalen Zentrum für Sportstudien gehört. Es wurde 2005 gegründet und ist auf die statistische Analyse des Fußballs spezialisiert. Die Organisation erstellt umfassende Berichte zu Spielerleistungen, Transferwerten, Talentanalysen und taktischen Trends auf Basis großer Datenmengen. Das CIES Football Observatory arbeitet mit Wyscout, einer der größten Scouting- und Analysedatenbanken im Fußball. Die Daten werden durch Algorithmen ausgewertet, die individuelle und mannschaftsbezogene Faktoren berücksichtigen. Datenbasierte Ansätze spielen nicht nur im Fußball eine entscheidende Rolle. Auch in anderen Bereichen, wie etwa bei Curacao Online Casinos , helfen detaillierte Analysen dabei, strategische Entscheidungen zu optimieren.

Nachdem wir geklärt haben, dass das CIES Football Observatory zu den seriösesten Quellen gehört, wollen wir uns nun ansehen, welche Akteure in dieser Liste ganz vorne stehen.

Michael Olise ganz oben in der Wertung

Wie in der Einleitung erwähnt liegt Olise vom FC Bayern München auf Platz 1 in der Wertung. Es folgen der junge Spanier Lamine Yamal vom FC Barcelona mit einem Wert von 87,7 sowie Florian Wirtz von Bayer Leverkusen mit 85,0. Die Top-10 vervollständigen Vinícius Júnior (Real Madrid), Sávio Moreira (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris St. Germain), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Désiré Doué (Paris St. Germain) und Noa Lang (PSV Eindhoven). Diese Spieler zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit in allen drei Kategorien aus und liefern sowohl als Dribbler, Spielmacher als auch als Torjäger konstant starke Leistungen.

Verteilung nach Ligen und Alter

Während die europäischen Top-Ligen die Rangliste dominieren, schafften es auch einige Spieler aus anderen Wettbewerben in die Liste. So ist Noa Lang der bestplatzierte Akteur außerhalb der Top-5-Ligen, gefolgt von Estêvão (Palmeiras) und Rodri Sánchez (Al-Arabi). Die ältesten Spieler in der Top 100 sind Iago Aspas (Celta Vigo), Karim Benzema (Al-Ittihad) und Yacine Brahimi (Al-Gharafa), die trotz ihres fortgeschrittenen Alters weiterhin auf höchstem Niveau performen.

Ein Blick auf den Sieger Michael Olise

Michael Olise eroberte nicht nur mit seinen Toren und Assists, sondern besonders auch mit seiner spektakulären Spielweise seit seinem Wechsel zu den Bayern die Herzen der Fans im Flug. In seinen bisherigen 25 Bundesliga-Einsätzen kam er auf jeweils acht Tore und Assists, dazu traf er auch fünf Mal in der Champions League und steuerte zwei Assists in der Königsklasse bei. Insgesamt kam er in den ersten 39 Bewerbsspielen für die Bayern auf 13 Tore und 11 Assists, ein hervorragender Wert.

Auch bei den Champions-League-Spielen gegen Bayer Leverkusen hinterließ er einen exzellenten Eindruck. Olise zeigte in diesen Partien herausragende Leistungen und bestätigte sein enormes Talent. Mit explosivem Antritt, enorm viel Tempo, zahlreichen Ballgewinnen und cleveren Bewegungen in den Halbräumen setzte er die gegnerische Abwehr immer wieder unter Druck. Der in England geborene französische Nationalspieler behauptete sich souverän gegen die robuste Defensive von Leverkusen und war maßgeblich an den besten Torchancen der Bayern beteiligt. Es waren glänzende Auftritte von Olise, der bewies, dass er nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern auch in der Königsklasse den Unterschied ausmachen kann.

Brasilianischer Teenager ganz weit vorne in der Liste

Erwähnenswert in dieser Liste ist auch der erst 17-Jährige Estêvão von Palmeiras, der trotz seines blutjungen Alters bereits 58 Partien für den brasilianischen Klub absolvierte und dabei 20 Tore und 10 Assists beisteuerte. Der Teenager absolvierte zudem schon vier Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft und zählt nicht umsonst zu den weltweit größten Talenten seiner Altersgruppe. In der CIES-Liste liegt der junge Mann nur einen Platz hinter Weltstar Kylian Mbappé auf Platz 12!

Ex-Rapidler auf Platz 23

Den österreichischen Fußballfans wird der Name Nicolas Kühn ein Begriff sein. Der Offensiv-Allrounder liegt in der Liste auf dem starken 23. Platz und wird wohl bald zu einer absoluten Top-Mannschaft wechseln. Aktuell spielt der 25-jährige Deutsche noch bei Celtic Glasgow, aber es haben sich schon mehrere Vereine nach dem dribbelstarken Flügelspieler erkundigt. Kein Wunder, denn in den bisherigen 41 Pflichtspielen in der Saison kam Kühn auf 18 Tore und 13 Assists.