Bessere Schusstechnik – die wichtigsten Faktoren für einen präzisen Torschuss im Überblick!

Ein harter und präziser Schuss auf das Tor ist die Königsdisziplin im Fußball. Jeder begeisterter Fußballspieler kennt diesen Fehlschuss, der meilenweit über das Tor...

Ein harter und präziser Schuss auf das Tor ist die Königsdisziplin im Fußball. Jeder begeisterter Fußballspieler kennt diesen Fehlschuss, der meilenweit über das Tor segelt. Für einen besseren Schuss auf das Tor, gibt es einige wichtige Faktoren zu beachten. Um alles bei einem Torschuss richtig auszuführen, sollten sowohl die Rahmenbedingungen aus Ausrüstung, als auch eine geeignete Körperhaltung und das exakte Treffen verschiedener Punkte am Spielball. Wer seinen Torschuss verbessern möchte, ist hier genau richtig. So gibt es im Folgenden einen Überblick der wichtigsten Faktoren für einen effektiven Torschuss.

Landet der Ball im Netz, ist das für jeden Fußballer immer ein echter Glücksmoment. Doch für einen präzisen Abschluss auf das Tor braucht nicht nur viel Training, sondern vor allem auch die richtigen Fußballschuhe. Viele Fußballer hierzulande wählen häufig ein Modell nur nach Optik und missachten andere wichtige Eigenschaften wie Schuhform, Anpassung an den Fuß, Tragegefühl oder Stabilität. So ist vor allem der Fußballschuh mit großer Sorgfalt zu wählen, um einen besseren Schuss zu entwickeln. Hinzu kommt ein Auge für den Torwart und die gegnerische Abwehr. Die geeigneten Lücken zu finden, die einen Korridor zum Tor führen, müssen als Spieler innerhalb von Sekundenbruchteilen gesehen werden. Für mehr Effektivität beim Torschuss ist daher eine schnelle Entscheidungsfindung ebenso gefragt wie ein harter Schuss. Hier heißt es vor allem viel zu trainieren und echte Spielsituationen zu erleben, um die Aussichten auf einen erfolgreichen Schuss auf das Tor steigen. Wie sich der Torschuss innerhalb kurzer Zeit sichtlich verbessern lässt, erfährt man in diesem Ratgeber.

Jeder Spieler muss den perfekten Fußballschuh finden

Der Fußballschuh ist ein wichtiges Element für mehr Präzision im Passspiel, als auch im Torabschluss. Dabei sollte der Schuh so gewählt werden, dass er einerseits möglichst viel Halt und Stabilität bietet, aber anderseits auch eine bequeme Fußhaltung ermöglicht. Der Schuh sollte dabei nicht zu locker sitzen und sich im Optimalfall perfekt an Fußform und Fußbett anpassen. Die Kollektion der Nike Fußballschuhe bietet wie jeder andere Hersteller ein großes Sortiment unterschiedlicher Schuhformen und Schuhdesigns, welche letztendlich den Schuss optimieren können. Psychologisch kann auch ein schönes Design des Schuhs die Leistung steigern. Denn fühlt sich ein Spieler in einem Schuh wohl, fördert dies sein Wohlbefinden und Selbstvertrauen . Jeder Fußballspieler hat hier ganz individuelle Ansprüche, wenn es um das ideale Schuhwerk im Fußball geht.

Die richtige Schusstechnik und Körperhaltung trainieren

Es gibt ganz unterschiedliche Optionen für einen Schuss aufs Tor. So spielt sowohl die eigene Position auf dem Spielfeld, als auch die Position von Abwehr und Torwart eine große Rolle. Hier den optimalen Moment zum Torabschluss zu erwischen, ist eine Kunst für sich und wohl das Geheimnis eines jeden Profifußballers . Für einen präzisen Schuss auf das Tor sollte der Fuß richtig aufgestellt werden und ein letzter Blick auf den Torwart erfolgen. Eine größere Erfolgsquote haben dabei vor allem Torschuss, die diagonal vor dem Tor ausgeführt werden. In diesen Fällen hat der Torwart in der Regel das Nachsehen.

Welche Stelle im Tor sollte man anvisieren?