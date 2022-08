Bundesliga-Fieber: Wer bleibt? Wer geht?

Ab 5. August 2022 rollt der Fußball wieder! Die 1. Bundesliga startet in die nächste Runde und lockt Millionen Fußballfans vor den Fernseher und...

Ab 5. August 2022 rollt der Fußball wieder! Die 1. Bundesliga startet in die nächste Runde und lockt Millionen Fußballfans vor den Fernseher und in die Stadien. Wieder steht die Frage im Raum, wer in diesem Jahr Meister wird und ob der FC Bayern München seine Favoritenrolle halten kann. Welche Mannschaft muss um den Abstieg bangen? Wer verteidigt seine Außenseiterrolle? Erste Antworten auf dringende Fragen liefern wir.

Es ist das 60. Mal, dass sich die besten Fußballmannschaften Deutschlands auf dem Platz treffen und um den begehrten Meisterschaftstitel spielen. In diesem Jahr wurden die Termine für die Hinrunde allerdings vorverlegt, da die Weltmeisterschaft aufgrund der Wetterverhältnisse in Katar im Winter stattfinden wird. Um eine ausgedehnte Winter- statt Sommerpause zu ermöglichen, musste die Planänderung vorgenommen werden.

Die Besten der Bundesliga

Bevor der internationale Wettbewerb startet, wird mit der Suche nach der besten deutschen Mannschaft begonnen. Die klare Favoritenrolle übernimmt Manuel Neuer und seine Mannschaft vom 1. FC Bayern München. Trainiert wird die Mannschaft rund um Müller, Gnabry und Kimmich von Julian Nagelsmann, der 2021 eingestellt wurde und bereits die Saison 2021/2022 gewann. Der FC Bayern München wurde damit zum 10. Mal in Folge Sieger in der 1. Fußballbundesliga. Ein Erfolg, den ihn niemand nehmen kann.

Somit sind die Erwartungen in der kommenden Saison 2022/2023 hoch. Doch Dortmund und Leverkusen, die in der vergangenen Spielzeit den 2. und 3. Platz in der Tabelle einnahmen, werden erneut alles daransetzen, den Bayern den Rang streitig zu machen und der Erfolgsserie einen Dämpfer zu verpassen. Schalke 04 und Bremen haben sich ebenfalls viel vorgenommen: Beide Vereinen schafften schließlich den Aufstieg in die 1. Bundesliga, wodurch Bremen lediglich ein Jahr und Schalke 04 nur zwei Jahre bei den Matches der Besten fehlten.

Zittern auf dem Platz

Einen erneuten Abstieg wollen die Vereine folglich nicht riskieren. Verein Hertha BSC, der schon in der vergangenen Saison bangen musste, kennt dieses Gefühl und muss sich in den kommenden Spielen umso stärker beweisen. Die Berliner Mannschaft entkam dem Abstieg lediglich durch das ausreichende Ergebnis im Relegationsspiel, bei dem gegen den HSV in der Rückrunde der Sieg eingefahren werden konnte.

Spannung dürfen Fans in diesem Jahr zweifellos erwarten und auf die eine oder andere Überraschung hoffen. Ob der Siegeszug der Bayern endlich unterbrochen wird, ist eher unwahrscheinlich. Aber die Chancen stehen gut, dass sich Leverkusen und Dortmund auf dem Treppchen befinden werden. Wer auf Risiko aus ist, setzt bei seinen Wetten auf einen der Underdogs, die schon so manche Male das Feld von hinten aufräumten.