Bundesliga Saisonrückblick

Robert Lewandowski hat sich den ersten Platz in der Geschichte verdient, während die Fluktuation im Kader viele Fragen für die Teams an der Spitze der Tabelle in Deutschland offen lässt.

Wenn Sie die Bundesliga in dieser Saison nicht sehen und nur einen Blick auf die Abschlusstabelle geworfen haben, dem sei waren ruhig, dass es alles wie gewöhnlich ist. Auf jeden Fall sicherte sich Bayern München zum neunten Mal in Folge den Titel, gefolgt von RB Leipzig auf Platz zwei und Borussia Dortmund auf Platz drei.

Es ist ein Wunder, dass es die Abwesenheit der Fans war in der Bundesliga war, wo die Fankultur ein wesentlicher Bestandteil der Einzigartigkeit der Liga spielet. Es gab keine riesigen Tifos, keine Pyroshows und keine Proteste gegen die Sportverbände. Gespenstisch leere Stadien waren, wie es beim 8:0 der Bayern gegen Schalke im September oder nach Robert Lewandowskis Rekordtor am Samstag.

Der Spieler des Jahres: Robert Lewandowski, Bayern München

Das muss doch sein, oder? Lewandowski erzielte im letzten Spiel der Bayern sein 41. Saisontor und brach damit den 49 Jahre alten Saisonrekord von Gerd Müller. Es scheint absichtlich kontraproduktiv zu sein, diese Auszeichnung jemand anderem zu geben, aber das bedeutet nicht, dass andere Spieler es nicht wert sind, berücksichtigt zu werden.

Weitere Auszeichnungen gehen an ihren Teamkollegen André Silva und Borussia Dortmunds Erling Haaland, die mit 28 bzw. 27 Toren weitaus mehr Schlagzeilen gemacht hätten, wenn es Lewandowski nicht gegeben hätte.

Lewandowski brach am Samstag in der 90. Minute Müllers legendären 40-Tore-Rekord. Er reagierte auf sein schäbiges, verzweifeltes Tor – sein zehnter Versuch in diesem Spiel, während seine Teamkollegen ihren Teil dazu beitrugen, den Rekord zu brechen – mit Erleichterung ebenso wie mit Freude. Seine Leistung ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass er in dieser Saison nur 29 Spiele gespielt hat.

Das Spiel des Jahres: Union Berlin 3, Eintracht Frankfurt 3

„Was für ein Spiel!“, schrie der Kommentator, als Eintrachts André Silva mit seinem zweiten Tor innerhalb von zehn Minuten den Ausgleich erzielte, nachdem Robert Andrich und Max Kruse Union in der deutschen Hauptstadt innerhalb von sechs Minuten mit 2:0 in Führung gebracht hatten.

Union ging als Tabellenfünfter in die Partie, profitierte aber von einem relativ leichten Auftaktprogramm. Nach der Punkteteilung mit der Eintracht verlor Union im Berliner Derby gegen die Hertha und holte anschließend fünf Punkte gegen Bayern, Stuttgart und Dortmund.

Kruses Wundertreffer in den letzten zehn Minuten gegen die Eintracht löste ein weiteres „Was für ein Spiel!“ aus. Und was für ein Spiel war das, eines, das den Glauben daran zu festigen schien, dass Union es ernst meint.

Und am Ende stellen wir die Frage in diesem Sommer: Wie sehen die Top Vier der nächsten Saison aus?

Wenn Glasner Wolfsburg verlässt, haben alle Top Sechs der Saison einen neuen Trainer, mit dem Wechsel von Adi Hütter nach Gladbach sind es sieben der Top Acht. Ein weiterer wichtiger Faktor werden die Spielertransfers sein: Die Bayern rechnen mit einer hohen Fluktuation, während Dortmund Gerüchten zufolge Sancho und Haaland behalten will, so dass der Kampf an der Tabellenspitze in der nächsten Saison der spannendste seit langem sein könnte.

Wir hoffen aber, dass es Tifos und Pyro-Darbietungen der Fans begleitet werden, die wir so sehr lieben.