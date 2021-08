Bwin verlängert Partnerschaft mit 5 deutschen Bundesliga Clubs

Bwin ist ein großes Glücksspielunternehmen, welches sich vor allem auf Sportwetten spezialisiert hat. Der Sitz liegt in Gibraltar. 2011 schloss sich das Unternehmen mit...

Bwin ist ein großes Glücksspielunternehmen, welches sich vor allem auf Sportwetten spezialisiert hat. Der Sitz liegt in Gibraltar. 2011 schloss sich das Unternehmen mit Party Gaming zusammen und ist gehört seitdem zum Tochterunternehmen ElektraWorks. Täglich werden auf der Website etwa 30.000 Sportwetten durchgeführt. Zur Auswahl stehen 90 Sportarten auf die man seine Wetten platzieren kann. Damit ist Bwin einer der größten Buchmacher auf dem Markt und hat einen Kundenstamm von 20 Millionen Spielern.

Bwin Bewertung

Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Dezember 1997. Anfangs boten sie das Angebot in Österreich an und stellten bei Tankstellen und Gastronomiebetrieben Wettterminals auf. Es dauerte nicht lange bis die Seite online ging und neben Sportwetten auch Poker und Automatenspiele anbot.

Auf der Website von Bwin findet man eine große Auswahl an Slots und Tisch Spielen. Auch Poker ist im Sortiment. Texas Holdem, Omaha und weitere Varianten können hier gespielt werden. Anfangs hatte man eigene Slots und legte den Fokus mehr auf andere Bereiche des Glücksspiels aus. Mittlerweile arbeitet Bwin mit namhaften Spielherstellern zusammen und bietet somit den Kunden ein umfassendes Spielprogramm an.

Auch das Bonusangebot ist durchaus beachtenswert bei Bwin. So bietet Bwin einen 100€ Bonus an. Wenn die erste platzierte Wette nicht aufgeht erhält man die Freebet. Aber auch im Slot Bereich gibt es attraktive Bonusse. Besonders beliebte Angebote ist 30 Euro Bonus ohne Einzahlung. Aber auch verschiedene Einzahlungsbonusse und Freespins findet man hier immer wieder. In Sachen Bonusangeboten gehört Bwin eindeutig zu den besten auf dem Markt. Ein spezielles VIP Programm ist ebenfalls vorhanden.

Sponsorenverträge wurden verlängert

Nun ist es bestätigt. Die fünf Fußballclubs Borussia Dortmund, Union Berlin, Köln, Dynamo Dresden und St. Pauli verlängern ihre Sponsorenverträge mit Bwin. Damit ist Bwin der exclusive Partner dieser Vereine. Die Verträge gelten bis Ende 2023/2024.

Stephan Heilmann, Geschäftsführer von Digital Europe Entain äußerte sich dazu wie folgt:

„Es ist uns eine große Ehre, unsere langjährige Partnerschaft mit diesen langjährigen Vereinen fortzusetzen. Unser Sponsoring unterstreicht die Bedeutung der Fans und die Leidenschaft für den Fußball. Authentizität wird bei bwin ebenso groß geschrieben wie bei unseren fünf Partnerclubs. Wir freuen uns daher, die enge Partnerschaft mit ihnen in den nächsten drei Jahren aufrechtzuerhalten.“

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmung ist überzeugt davon, dass die beiden Marken ausgezeichnet zueinander passen. Daher sei es aus seiner Sicht nur logisch die Zusammenarbeit weiter fortzuführen.

Ähnlich äußerte sich auch der Geschäftsführer des FC Köln Alexander Wehrle:

„Wir freuen uns, bwin als starke Marke als Wettpartner für die nächsten drei Jahre an unserer Seite zu haben. Gemeinsam haben wir bereits spannende Features für unsere Fans wie den FC Köln Matchday Tip und die Wettquoten-Integration auf unseren Plattformen entwickelt und werden diesen erfolgreichen Weg gemeinsam weitergehen.“

Der Verkaufsleiter des FC St. Pauli Bernd von Geldern sieht stolz auf die letzten drei Jahre der Partnerschaft zurück und äußert dies in einem sehr konkreten Statement:

„Wir haben bwin in den letzten drei Jahren als zuverlässigen Partner kennengelernt und freuen uns über die langfristige Zusammenarbeit. bwin ist eine international vernetzte Marke mit hoher Strahlkraft, aber auch eng mit dem deutschen Fußball verbunden. Wir freuen uns auf die tollen Projekte, die wir in den kommenden Saisons gemeinsam umsetzen werden.“

Auch der Direktor für Finanzen der Union Berlin Thomas Stäpke findet wohlwollende Worte für die Zusammenarbeit:

„Wir freuen uns, unseren Fans gemeinsam mit bwin weiterhin attraktive Spieltagsangebote machen zu können. Das Unternehmen ist seit Jahren im Sport zu Hause und hat sich durch seinen Erfolg im digitalen Bereich als führender Buchmacher etabliert.“

Zu guter Letzt bekräftigte auch der Geschäftsführer von Dynamo Dresden Jürgen Wehlend die Zusammenarbeit:

„Gerade zum jetzigen Zeitpunkt ist die Tatsache, dass unser Vertrag mit bwin in Zusammenarbeit mit unserer Marketingagentur SPORTFIVE um weitere drei Jahre verlängert wurde, ein starkes Zeichen für die hohe gegenseitige Wertschätzung, die sich aus unserer Partnerschaft in den letzten drei Jahren ergibt. Gemeinsam blicken wir auf viele gemeinsame Aktivitäten in der Vergangenheit zurück – und freuen uns auf viele weitere in der Zukunft.“

Fazit

Mit der Verlängerung der Sponsorenverträge geht bwin weiterhin in eine sichere Zukunft. Mit den fünf Clubs hat man starke Partner an seiner Seite. Die Zusammenarbeit ist eine Win-Win Situation für alle Parteien. Damit steht in den nächsten Jahren einem aufregenden Fußball Erlebnis nichts mehr im Weg.