CBD im Sport: Die Vorteile von CBD für Fußballer

CBD-Öl wird als natürliches Heilmittel für eine Vielzahl von Beschwerden immer beliebter. Was viele Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass CBD auch für Sportler, sowohl für Amateure als auch für Profis, von Nutzen sein kann. CBD wird eingesetzt, um Sportlern bei der Genesung von Verletzungen zu helfen und ihre Leistung zu verbessern. Vor allem Fußballspieler können von CBD profitieren. In diesem Beitrag werden wir die Vorteile von CBD für Sportler erörtern und wie es zur Verbesserung der Leistung auf dem Spielfeld eingesetzt werden kann.

Egal ob als CBD-Öl, als Tinktur auf die Haut aufgetragen oder als CBD-Blüten Österreich auf Justbob erworben – Cannabidiol ist mittlerweile ein beliebtes Nahrungsergänzungsmittel, welches eine lange Liste an gesundheitlichen Nutzen hat:

CBD als Entzündungshemmer

CBD-Öl ist für seine entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt, die bei der Reduzierung von Schwellungen und Schmerzen bei Verletzungen hilfreich sein können. Es kann auch dazu beitragen, den Heilungsprozess zu beschleunigen und sogar vorbeugend wirken – die entzündungshemmenden Eigenschaften wirken nämlich wie ein Zellschutz.

Hilfreich gegen Muskelkater

Die einen freuen sich über das Gefühl nach dem Sport, etwas getan zu haben, die anderen hassen ihn: Muskelkater. Dass es sich dabei um winzige, harmlose Muskelfaserrisse handelt, wissen die meisten Sportler. Allerdings sind diese Muskelfaserrisse ebenfalls Entzündungen. Daher hat CBD auch hier einen heilsamen Effekt.

Gegen Leistungsdruck und für bessern Schlaf

Darüber hinaus kann CBD-Öl die Schlafqualität verbessern und den Stresspegel senken, was beides für Sportler wichtig ist, die Höchstleistungen erbringen müssen. Gerade wer vor wichtigen Wettkämpfen steht, muss sich oft mit Anspannung und Ängsten herumschlagen. Hier kann CBD nachgewiesen wahre Wunder bewirken, da es einen beruhigenden Effekt hat. Auch gegen Schlafstörungen wird es bereits seit längerem eingesetzt.

Immer mehr Studien zur Wirksamkeit

Da CBD noch nicht seit allzu langer Zeit auf dem Markt legal erhältlich ist, stehen größere Studien zur Wirksamkeit momentan noch aus. Es gibt jedoch neben Erfahrungsberichten im Internet auch immer mehr offizielle Forschungsergebnisse über den Nutzen von CBD für Sportler. Eine im Journal of Sport Rehabilitation veröffentlichte Studie ergab, dass CBD-Öl Entzündungen und Schmerzen bei Sportlern lindern kann. Eine andere Studie, die in Frontiers in Neuroscience veröffentlicht wurde, ergab, dass CBD die Genesung nach Gehirnerschütterungen und anderen Hirnverletzungen verbessern kann.

Auf der sicheren Seite sein

Für Sportler, die einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz suchen, oder auf der Suche nach einem natürlichen Weg zur Verbesserung der Gesundheit sind, könnte CBD-Öl eine Überlegung wert sein. Am besten spricht man mit seinem Arzt darüber, ob CBD das Richtige ist. Wichtig ist, auf die gesetzlich erlaubte THC-Dosierung von unter 0,3 % zu achten, um ein legales Produkt zu verwenden. Dann hat man auch keinerlei Probleme bei eventuellen Doping-Kontrollen im Profisport, denn CBD-Produkte stehen bereits seit Jahren nicht mehr auf der Liste der verbotenen Substanzen.