Das war Olympia 2024: Medaillen im deutschen Frauenfußball

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sorgten für spannende und denkwürdige Momente im Frauenfußball. Die deutsche Nationalmannschaft spielte eine herausragende Rolle und sicherte sich am Ende eine Bronzemedaille. Diese Erfolge standen im starken Kontrast zur Abwesenheit der deutschen Herrenmannschaft, deren Nichtteilnahme ebenso Thema war.

Der Weg bis zur Medaille

Die deutschen Frauen zeigten während des gesamten Turniers eine beeindruckende Leistung. Bereits in der Gruppenphase setzten sie ein Zeichen mit dominanten Auftritten und qualifizierten sich souverän für die K.-o.-Runden. Sie hatten reichlich Chancen und träumten bereits von einer Goldmedaille, doch am Ende sollte alles anders werden. Immerhin erlangten sie Bronze und konnten mit einer Medaille nach Hause fliegen. Wir fassen die besten Olympia-Momente der deutschen Fußballerinnen nochmals zusammen.

Großer Erfolg im Viertelfinale

Im Viertelfinale besiegte die deutsche Nationalmannschaft Kanada im Elfmeterschießen mit 4:2. In der regulären Spielzeit und der Verlängerung blieben beide Teams torlos, obwohl sie zahlreiche Chancen hatten. Im Elfmeterschießen verwandelten Gwinn, Quinn und Minge ihre Strafstöße, während Berger zwei Elfmeter von Lawrence und Leon parierte. Rauch erzielte den entscheidenden Treffer, bevor Berger selbst den letzten Elfmeter verwandelte.

Gold-Traum platzte im Halbfinale

Leider vermasselten die deutschen Fußballerinnen den erhofften Überraschungserfolg und unterlagen im Halbfinale den USA. Ein entscheidendes Tor in der Verlängerung besiegelte die 0:1-Niederlage für die Mannschaft gegen die erfolgreichen Damen aus den USA. Nach diesem Spiel ist der Traum auf Gold bedauerlich geplatzt.

Das Finale: Deutschland gegen Spanien

Im Finale trafen die deutschen Frauen auf Spanien, ein Team, das für seine Stärke und Erfahrung bekannt ist. Durch die starke Leistung ihrer Elfmeter-Spezialistinnen konnten die Ladys das Match gegen Spanien für sich entscheiden.

Giulia Gwinn erzielte in der 65. Minute den entscheidenden Strafstoß zur 1:0-Führung, nachdem sie selbst gefoult wurde. In der Nachspielzeit hielt Torhüterin Ann-Katrin Berger einen Elfmeter der Spanier, was den letzten Spielzug darstellte und den 1:0-Sieg für Deutschland sicherte. Bronze hatten sie nun in der Tasche.

Warum die Herren nicht anwesend waren

Während die Frauen die deutsche Fahne hochhielten, fehlte die deutsche Herrenmannschaft in Paris während Olympia. Im Gegensatz zum Frauenfußball, bei dem die Nationalmannschaften zugelassen sind, dürfen bei den Herren nur U23-Mannschaften an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das bedeutet, dass nur Athleten, die nach dem 31. Dezember 2000 geboren wurden, spielberechtigt sind, wobei zusätzlich bis zu drei ältere Spieler im Team sein dürfen. Da die deutsche U21-Mannschaft bereits in der Vorrunde ausgeschieden war, konnte sie sich nicht für Olympia qualifizieren.

Ausblick auf die olympischen Spiele 2028

Die Flamme ist erloschen, doch schon jetzt stehen die nächsten Olympischen Sommerspiele am Plan. 2028 tagen die Turniere vom 14. Juli bis zum 30. Juli in Los Angeles/USA. Wir dürfen gespannt sein, ob sich die deutschen Fußballmannschaften der Herren und Damen in vier Jahren für Olympia qualifizieren und um die Medaillen in Übersee kämpfen. Eines haben die deutschen Mädels bereits bewiesen. Bei starker Sommerhitze behalten sie einen kühlen Kopf. Wenn dies auch für den Kader in Zukunft gilt, hat Deutschland wiederum Chancen auf Erfolge.

Fazit: Ein starkes Turnier der Frauen

Die Bronzemedaille der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris war ein großartiger Erfolg und ein Höhepunkt des Turniers. Die Leistungen der Spielerinnen wurden von den Fans gefeiert und zeigten die Stärke und das Potenzial des deutschen Frauenfußballs. Schade, dass die Herren im Vorfeld ausscheiden mussten, vielleicht sehen wir sie bei der nächsten Olympiade, die 2028 in Los Angeles stattfindet. Bis dahin haben die jungen Talente Zeit zum Trainieren und um sich neue Strategien zu überlegen.