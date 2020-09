Der Wettbewerb im Glücksspiel Geschäft in Österreich und was es für Hindernisse gibt

In Österreich ist die Gesetzgebung für das Glücksspiel online recht streng. Es gibt aber ein paar Wege Online-Glücksspiel auf legalem Wege zu genießen. Die...

In Österreich ist die Gesetzgebung für das Glücksspiel online recht streng. Es gibt aber ein paar Wege Online-Glücksspiel auf legalem Wege zu genießen.

Die Struktur der Glücksspiel Landschaft in Österreich

Wenn Sie ein Casino Bonus ohne Einzahlung 2020 Österreich suchen, um online zu spielen dann stellt sich ihnen sicher die Frage ob es überhaupt legal ist online zu spielen. Die Gesetzgebung in Österreich ist nicht zu restriktiv aber trotzdem will man nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Das Gesetz von 2016

Im Jahr 2016 entschied sich die Österreicher Regierung dem Glücksspiel an den sehr beliebten Automatencasinos entgegenzutreten. Zu viele Spieler verfielen der Spielsucht und generell sind die Spielautomaten nicht so hoch angesehen, haben ein eher verruchtes Image. Ähnlich wie in Deutschland wurde durch das Gesetz die Dichte an Automatencasinos verringert. Um die 860 Automaten wurden bei Razzien konfisziert und diese Automaten warten nun auf die Vernichtung oder wurden schon nach vollständiger Abwicklung der Untersuchungsverfahren vernichtet

Das führte zu einer Abwanderung von Kunden in die Online Casinos und hin zu den Sportwetten. Der Umsatz stieg dann auch an, wie man das bei einer erhöhten Spielerzahl erwarten kann. Der Gewinn mit den Online Kasinos war dabei größer, da die Kosten für den Betrieb solcher Plattformen deutlich geringer sind als bei Automatencasinos, bei denen Miete und Betriebskosten gezahlt werden müssen. Außerdem sind Spielautomaten in Österreich direkt mit dem Finanzministerium verbunden. So soll kein Umsatz den Steuereintreibern vorenthalten werden.

Die Abwanderung ins Internet sorgte gleichzeitig auch für eine Verlagerung der Gewinn ins Ausland was den Österreicher Finanzminister sicher wenig freut. Schließlich ist jede Einkommensquelle willkommen.

Wie kam es zu diesem Gesetz

In Österreich sitzt einer der größten Anbieter für Spielautomaten in Europa. Der Name der Firma ist Novoline oder auch Novomatic. Viele Spiele, die man online findet und auch deren Gegenstücke in der Kneipe an der Ecke oder im Automatencasino wurden von diesem Hersteller entwickelt. Das Geschäft auf der Straße wird von dem Tochterunternehmen Admiral betrieben. Admiral unterhält nicht nur in Österreich zahlreiche Lokalitäten, sondern auch in dem Glücksspiel sehr zugeneigten Osteuropa. Neben Spielautomaten bietet Novomatic über seine Tochterbetriebe noch zahlreiche andere Möglichkeiten an sein Glück auf die Probe zu stellen. Zum Beispiel können Sportwetten getätigt werden.

Insgesamt beschäftigt Novomatic um die 30000 Mitarbeiter weltweit, knapp 4000 davon allein in Österreich.

Damit dieses Geschäft mit den Spielautomaten gut läuft mussten ab und zu einige Politiker auf nicht ganz korrektem Wege überzeugt werden. Novomatic gehört zu einem der großen Spender an alle Parteien in Österreich und das kam nicht nur in der Ibiza-Affäre 2019 heraus, di zu Neuwahlen in Österreich führte. FPÖ Chef Strache behauptete auf illegalem Wege Spenden von Novomatic erhalten zu haben. Das wurde natürlich vom Konzern und von allen anderen genannten Firmen und Personen dementiert.

Drei Jahre zuvor war Novomatic schon negativ aufgefallen, da das Verwaltungsgericht entschied, dass eine Konzession für das Aufstellen von Spielautomaten nur an eine Firma vergeben wurde obwohl es möglich gewesen wäre die Konzession an drei konkurrierende Firmen zu verteilen.

Zwei Jahre zuvor im Jahr 2014 gab es den Verdacht des Gesetzes Kaufs und der versuchten Erschleichung von Konzessionen durch Bestechung des österreichischen Finanzministers. All diese Nachrichten machten es dem Gesetzgeber recht einfach und zwangen ihn sogar ein wenig dazu eine strikte Haltung gegenüber den Spielautomaten zu zeigen. So wurde dann 2016 entschieden weniger Automaten in der Alpenrepublik stehen zu lassen als bisher.

Die traditionellen Kasinos

In Österreich gibt es auch einige traditionelle Kasinos. Diese werden von der treffend benannten Casino Austria Gruppe betrieben, die immer wieder die Ausschreibung für die Konzession zum Kasinobetrieb gewinnt. Insgesamt betreibt Casino Austria 12 Casinos in ganz Österreich, die beiden wichtigsten befinden sich dabei in Baden und Velden. Natürlich gibt es aber auch ein Kasino in Wien. Die Konzession für diese Kasinos wird von der Regierung vergeben.

Onlinekasinos und deren Situation

In Österreich kann nur der Stadt Lizenzen zum Glücksspiel vergeben. Gleichzeitig ist Österreich aber Mitglied der EU und es gilt der freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen zu denen auch das Angebot der Online Casinos gehört. So bewegen sich Online Kasinos in einer rechtlichen Grauzone und werden bis heute eher von der Regierung toleriert. Eine Verfolgung von Spielern, die online Geld einsetzten, ist im Moment sehr unwahrscheinlich, ebenso wie eine Verfolgung der Casinobetreiber.