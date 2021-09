Die beliebtesten Fußballkanäle auf YouTube in Europa

Europa und Deutschland gelten zu Recht als das Zentrum des Fußballs in der Welt. Die deutschen Spieler und Vereine erbringen jedes Jahr Höchstleistungen. Die...

Europa und Deutschland gelten zu Recht als das Zentrum des Fußballs in der Welt. Die deutschen Spieler und Vereine erbringen jedes Jahr Höchstleistungen. Die moderne Technologie verlagert den Sport immer mehr ins Internet. Deshalb sehen sich viele Fußballfans das Spiel online an, auch auf YouTube. Verschiedene Clips, Nachrichten über Transfers und neue Rekorde, Lebensgeschichten – all das kann man auf beliebten Kanälen finden. In diesem Material finden die Leser einige nützliche Informationen über die besten Fußballprojekte auf YouTube.

Kanal TKHD

Ein universeller Kanal für alle Fußballfans. Sie hat über 3 Millionen Abonnenten. Die Videos auf TKHD werden oft 10-15 Millionen Mal angesehen, was für die hohe Qualität der Inhalte spricht. Die Autoren des Kanals erstellen Videos über:

Die interessantesten Ziele;

Spannende Spiele und Turniere;

Persönliche Geschichten von Fußballern;

Neueste Transfer-Nachrichten;

Lustige Momente während der Spiele;

Aufzeichnungen und Kambacks.

Jeder kann etwas Interessantes für sich finden, wenn er den Kanal besucht. Die minimale Werbung trägt nur zu den Vorteilen dieses Kanals bei. Es spielt keine Rolle, welche Sprache der Kanalbesucher verwendet, er muss nur das Spiel sehen und Emotionen wahrnehmen.

SKILLER-Kanal

Ein weiterer Youtube-Kanal mit universellen Inhalten. Die Macher setzen auf Videos mit witzigen Momenten aus dem Spiel sowie auf die einzigartigen Fähigkeiten der Spieler. Der Kanal zeigt zum Beispiel schöne Finten von Profis und Amateuren aus der ganzen Welt. Geeignet für alle, die einfache und unterhaltsame Inhalte mögen. Fast 1 Million Abonnenten.

Kanal Lorenzo F7

Ein bekanntes Projekt mit den besten Schnitten und einem hohen Maß an Inhalt. Jede Menge Videos über die schnellsten Spieler, Weltrekorde, Vereins- und Spielergeschichten. Die Autoren erstellen Inhalte für jeden Geschmack, so dass die Nutzer immer etwas Interessantes für sich finden können. Es gibt so gut wie keine Werbung oder verschiedene Integrationen in den Videos. Die Qualität des Videos und der Musik ist auf einem hohen Niveau. Lorenzo F7 hat mehr als 1 Million Abonnenten.

Offizieller Bundesliga-Kanal

Die Bundesliga, der offizielle Kanal der deutschen Fußballliga, soll hier nicht unerwähnt bleiben. Der Kanal sendet nicht nur Ausschnitte aus Ligaspielen und Pressekonferenzen. Die Autoren des Kanals sorgen für einen abwechslungsreichen Inhalt. Deshalb finden Sie in der Bundesliga verschiedene Karikaturen, Skizzen, Archivvideos und so weiter. Die Inhalte werden täglich aktualisiert, so dass es den Abonnenten nie langweilig wird. Die Besonderheit des Projekts besteht darin, dass die Autoren viele exklusive Videos veröffentlichen. Während seines Bestehens hat der Sender Bundesliga mehr als 3 Millionen Abonnenten gewonnen. Ein Pflichtprojekt für Fans des deutschen Fußballs.

AllAttack-Kanal

Projekt mit fast 2 Millionen Abonnenten. Neben den üblichen Schnipseln oder Neuigkeiten aus der Welt des Fußballs haben die Autoren oft nützliche Lektionen parat. Auf dem Kanal kann man zum Beispiel sehen, wie man Freistöße schießt, den Ball richtig hält oder andere Spieler schlägt. Dies ist der Hauptvorteil von AllAttack, denn die Autoren zeigen ihren Abonnenten, wie sie spielen und ihre Aktionen auf dem Spielfeld verbessern können. Deshalb ist AllAttack auf YouTube sehr beliebt und hat regelmäßig viele Millionen Aufrufe.

Warum sind Fußballkanäle so beliebt?

Die Antwort ist ganz einfach: Das Spiel selbst zieht zig Millionen Fans an. Aber die YouTube-Kanäle auf dieser Liste sind nicht nur wegen des trivialen Filmmaterials beliebt. Ihre Schöpfer investieren eine Menge Ressourcen, um hochwertige und interessante Inhalte zu erstellen. Auch die Vertreter des offiziellen Bundesligasenders beschränken sich nicht darauf, lediglich Spielmitschnitte zu veröffentlichen. Diese Kanäle sind immer interessant und haben etwas zu bieten. Und die Inhalte von AllAttack machen nicht nur Spaß beim Zuschauen. Es hilft Ihnen, den Fußball als Spiel besser zu verstehen. Jedes Projekt verdient es also, von seinem Publikum angenommen und geschätzt zu werden. Jeder Nutzer kann sie direkt auf der YouTube-Plattform ansehen.