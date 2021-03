Die beliebtesten Wetten zu einem Bundesliga-Spieltag

Die Bundesliga ist eine der unterhaltsamsten Fußballligen der Welt. Zahlreiche Teams kämpfen wöchentlich um den Gesamtsieg oder den Verbleib in der Bundesliga. Für Sportfans...

Die Bundesliga ist eine der unterhaltsamsten Fußballligen der Welt. Zahlreiche Teams kämpfen wöchentlich um den Gesamtsieg oder den Verbleib in der Bundesliga. Für Sportfans gehört inzwischen eine Sportwette oftmals zu einem spannenden Wochenende. Durch einen Tipp auf Partien werden diese nicht nur spannender, sondern können auch einen Gewinn ergeben.

Doch worauf wird eigentlich getippt? Wir haben uns einen Einblick auf die beliebtesten Wetten gemacht. Erkennbar ist dabei, dass viele Fans auf eine Kombiwette setzen. Aber auch Einzelwetten mit ganz unterschiedlichen Wettmöglichkeiten sind in der Liste der beliebtesten Wetten vorhanden. Da immer wieder neue Anbieter auf den Markt der Sportwetten drängen, gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Wettarten. Um einen Einblick auf alle neuen Portale zu erhalten, haben wir eine Liste an neuen Wettanbietern hier finden können.

Beliebte Wettmöglichkeiten für die Bundesliga

Schauen wir uns die beliebtesten Wettarten doch etwas genauer an. Insgesamt werden drei Wettarten angeboten, die ganz unterschiedlich sind.

Eine Einzelwette ist beispielsweise eine Wettabgabe auf ein einziges Event. Die Kombiwette besitzt gleich mehrere Tipps, welche miteinander kombiniert werden, sodass eine deutlich höhere Quote herauskommt. Ergänzt werden diese Wettarten durch eine Langzeitwette. Eine solche Wette läuft über einen längeren Zeitraum und kann beispielsweise auf den Sieger der Bundesliga platziert werden.

Jede einzelne Art der Wetten besitzt ganz unterschiedliche Wettmöglichkeiten. Auch diese wollen wir etwas detaillierter auflisten und einen Einblick gewähren.

Einzelwetten: Beliebt und mit wenig Risiko

Wie der Begriff bereits erahnen lässt, handelt es sich bei dieser Wette um einen Tipp auf ein einzelnes Event. Von der Siegerwette bis hin zur Überwette auf Tore, gibt es zahlreiche Möglichkeiten eine Einzelwette platzieren zu können.

Die Auswahl an Wettmöglichkeiten, welche einzeln auf einem Wettschein platziert werden können, ist inzwischen unfassbar umfangreich. Neben der genannten 1X2-Wette oder einer Überwette gibt es zahlreiche weitere Ereignisse, auf die getippt werden kann.

Zu den beliebtesten Wettmöglichkeiten gehört auch die Handicap-Wette. Hierbei startet ein Team mit einem virtuellen Rückstand oder Vorsprung und muss diesen aufholen oder verwalten. Besonders durch die hohen Quoten dieser Wettmöglichkeit, eignet es sich, eine Wettstrategie mit dieser Wette zu verfolgen.

Kombiwetten: Hohes Risiko wird mit riesigen Gewinnen belohnt

Besonders an Spieltagen der österreichischen Bundesliga gibt es sehr viele Menschen, welche auf jede Partie des Spieltages setzen und dies mit einer Kombiwette tun. Auch hier gibt der Begriff schon eine Vorahnung, was ein Kombiwettschein bedeutet. Mehrere Wetten werden miteinander kombiniert, um eine noch höhere Quote erreichen zu können.

Nahezu jeder Rekordgewinn der Sportwetten-Welt wurde mit einer Kombiwette erzielt. Indem mehrere Tipps auf den Wettschein hinzugefügt werden, vervielfacht sich der mögliche Gewinn. So sind beispielsweise mit einem Einsatz von 5,00 Euro riesige Gewinne im fünfstelligen Bereich erzielt wurden.

Doch die Kombiwette ist mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Sollte nur ein einziger Tipp auf dem Kombiwettschein verloren gehen, ist der komplette Schein wertlos. Genau aus diesem Grund sollten sich Neueinsteiger erst einmal an eine Einzelwette wagen, bevor es mit dem ganz großen Risiko weitergeht.

Langzeitwetten: Besonders bei Turnieren sehr beliebt

Eine Langzeitwette ist für viele Tipper etwas ganz Besonderes. Anhand einer Wettmöglichkeit lässt sich dieser Tipp ganz einfach erklären. So kann beispielsweise schon vor dem ersten Spieltag der Bundesliga auf den Gesamtsieger getippt werden. Sofern sich ein Sportfan für diese Wette entscheidet, läuft sie über den kompletten Zeitraum der Saison, bis am Ende der Spielzeit der Gewinner feststeht.

Besonders aufgrund der hohen Quoten auf Langzeitwetten sind diese Tipps so beliebt. Das dies durchaus erfolgreich sein kann, zeigte die Premiere League in der Saison 2015/16. Wie die bekannte Webseite Spiegel.de berichtet, mache eine Wette auf den Gesamtsieg insgesamt 23 Fans des Teams „Leicester City“ reich. Als klarer Underdog ging der spätere Meister in die Saison und konnte diese völlig überraschend gewinnen. Jeder eingesetzte Euro wurde bei vielen Wettportalen zu einem Gewinn von 5.000 Euro!

Allgemeines rund um die verschiedenen Wettarten

Jede der oben aufgelisteten Wettarten besitzt ihre eigene Eigenschaft, obwohl sie doch allesamt immer aus einer Einzelwette bestehen, welche entweder kombiniert wird oder für einen längeren Zeitraum bestehen bleibt.

Im Internet gibt es einige Tipps und Tricks für Neueinsteiger zu finden. Wer lediglich auf den ganz großen Wurf aus ist, wird beispielsweise mit einer Kombiwette die besten Chancen besitzen. Grundsätzlich sollte man sich zuerst jedoch einmal mit allen Wettmöglichkeiten vertraut machen, um ein Verständnis für Sportwetten entwickeln zu können.

Die unglaublichsten Gewinne der Sportwetten-Welt

Wie unglaublich eine Wette verlaufen kann, wollen wir Ihnen auch aufzeigen. Besonders die unfassbarsten Tipps schreiben häufig Geschichte. Auch hier haben wir ein paar Beispiele für Sie parat.

Ein britischer Sohn fragte seine Mutter an einem Spieltag, welche Namen ihr besser gefallen. Mit insgesamt 8 Tipps auf dem Kombiwettschein und einem Einsatz von 5 Pfund gewann der junge Brite insgesamt über 100.000 Pfund!

Ein weiterer Gewinn machte beim 7:1 Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien die Runde in den sozialen Medien. Mit einer Wette auf das korrekte Endergebnis und einen Treffer von Sami Khedira konnte der Glückliche eine Quote von 2319.00 treffen. Mit seinem Einsatz von 20 US-Dollar gewann er einen Betrag von 46.380 Dollar.

Ein hohes Risiko zahlt sich aus

Beide genannten Beispiele zeigen, wie verrückt es mit einer Sportwette laufen kann. Um einen Rekordgewinn erzielen zu können, bedarf es genau solche Tipps. Das Risiko eines Verlustes ist jedoch sehr hoch, sodass Tipper eher selten zu diesen Wetten greifen sollten.

Besonders bei einer Kombiwette mit vielen Tipps ist das Risiko, dass eine einzelne Wette floppt, sehr hoch. Dennoch bringt es natürlich eine hohe Quote und vor allem Spaß und Spannung, während die getippten Partien im Gange sind.

Jedem Tipper sollte immer an die Risiken denken

Ein wichtiges Thema wollen wir zum Ende noch einmal aufgreifen. Wetten sollen vor allem Spaß und Spannung mit sich bringen. Damit diese beiden Elemente nicht schnell verloren gehen, sollte man sich an seine eigenen Regeln halten. Ausschließlich mit übrigem Kapital sollte getippt werden, damit man keine Schulden machen muss.

Auch die Anzahl der Tipps sollte überschaubar bleiben. Wetten Sie lieber auf Partien, bei denen Sie eine eigene Meinung zu den Teams besitzen. Informationen sind auch bei einer Sportwette das A und O.