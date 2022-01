Die besten Echtgeld Casino Spiele zum Thema Fußball in Österreich 2022

Das Jahr hat gerade erst begonnen und schon ist in der Welt des Fußballs so viel los. Von Afrika und Europa bis Asien und...

Das Jahr hat gerade erst begonnen und schon ist in der Welt des Fußballs so viel los. Von Afrika und Europa bis Asien und Amerika laufen die Fußballturniere auf Hochtouren, und wenn du ein Liebhaber des schönen Spiels bist, möchtest du kein Spiel verpassen. Aber alle Fußballspiele gehen irgendwann zu Ende, und dann sehnen sich die Fans schon nach der nächsten Saison. Aber es gibt eine Alternative!

Der beste Weg, um deine Fußballleidenschaft am Leben zu erhalten, ist, in einem Online-Casino um echtes Geld mit Fußballspielen zu spielen. Online Casino Österreich Echtgeld bieten Casinospiele rund um den Fußball an, die jede deiner Fußballfantasien befriedigen werden. Die Liste der Spiele ist endlos, aber um der Qualität willen präsentieren wir dir nur die Besten der Besten! Sieh dir die besten Casinospiele zum Thema Fußball an, auf die du umsteigen kannst, wenn die Nebensaison beginnt.

Die besten Fußball Casino spiele mit echtem Geld

Football Glory

Dieser fantastische Spielautomat, den Yggdrasil vor nicht allzu langer Zeit , genauer gesagt im Jahr 2020, herausgebracht hat, ist unter den Fußballfans sofort ein Hit geworden. Football Glory ist als 5×4 Slot konzipiert und hat vier Fußballfiguren unter dem Raster, auf denen dein Spielfortschritt angezeigt wird. Wenn einer der Fortschrittsbalken gefüllt ist, kommst du sofort in die Gratisrunde. Aber für das größere Ereignis, die All-Star Free Spins, bei denen alle Spieler im Superstar-Modus sind, musst du alle Fortschrittsbalken auffüllen.

Komm in diesem spannenden Slot mit einem Maximalgewinn von 500.000 € zu deinem Ruhm. Football Glory hat 5 Walzen, 25 Gewinnlinien und einen RTP von 96,1 %.

Hat-Trick Hero

Hat-Trick Hero stammt von dem beliebten Softwareentwickler Betsoft, und wenn man eines über dieses Unternehmen weiß, dann, dass seine Spiele immer erstklassig sind. Auf dem 5×4-Raster siehst du eine Trophäe, die dem Ballon d’Or ähnelt, Handschuhe, einen leeren Torpfosten und alles, was zu einem erfüllten Fußballmoment gehört.

Das wichtigste Symbol in diesem Spiel ist das Power Shot Wild, mit dem du tolle Funktionen genießen kannst. Wie funktioniert es? Schnapp dir drei dieser Joker und du erhältst Zugang zum Hat-Trick Hero Event. Dies ist einer der Spielautomaten mit dem Thema Fußball, der dein Adrenalin in die Höhe treibt. Mit einer maximalen Auszahlung von 1.260x dem Einsatz kannst du noch heute im Casino spiele echtes Geld und noch reicher werden. Hat-Trick Hero hat einen RTP von 96,23%.

Football Mania Deluxe

Für Fußballfans gibt es keine bessere Möglichkeit, die Wartezeit bis zum nächsten Spiel zu überbrücken, als in der Zwischenzeit im Casino um echtes Geld zu spielen. Zum Glück hat Wazdan mit Football Mania Deluxe den perfekten Spielautomaten zum Thema Fußball entwickelt . In diesem Spiel kannst du sehen, wie nah du an der Freispielfunktion bist, indem du dir die Fußball-Bonusmatrix-Tabelle auf der rechten Seite deines Bildschirms ansiehst. Hier werden die Bälle gesammelt, die dich in die Freispielfunktion bringen.

Um deine Unterhaltung noch weiter zu steigern, gibt es bei diesem Slot einen Fußball-Lotterie-Bonus. Football Mania Deluxe hat einen RTP von 96,59 % und wird auf einem 3×3-Raster gespielt.

Knockout Football Rush

Habanero, die Firma hinter diesem Spielautomaten, hat bei der Gestaltung dieses Spiels hervorragende Arbeit geleistet. Dieses Spiel ist genau das Richtige für dich, wenn du die gleichen Gefühle wie bei einem echten Fußballspiel erleben möchtest. Hier findest du das Elfmeter-Feature, das jede Menge Joker auf dem Bildschirm freisetzt. Die Jokersymbole haben einen Multiplikator, und wenn du 3 oder mehr Jokersymbole bekommst, werden deine Gewinne verdoppelt. Es wird noch interessanter, wenn die Anzahl deiner Joker steigt. Wenn du 9 Jokersymbole bekommst, d. h. wenn das gesamte Spielfeld von Jokersymbolen bedeckt ist, kannst du dich über einen 60-fachen Multiplikator freuen.

Lass dich von den Gesängen der Menge anspornen, den großen Gewinn zu erzielen, und wenn du alle Ablenkungen beiseite lässt, ist dein Ziel nur noch einen Dreh entfernt!

Wie kann man in Österreich Online Casino mit echtgeld spielen?

Online-Casinos in Österreich belohnen nur die Spieler/innen, die sich genau an die Spielregeln halten. Österreichische Online-Casinos sind für ihre üppigen Belohnungen bekannt und wenn du zu den Spitzenverdienern in österreichischen Online-Casinos mit echtem Geld gehören willst, dann musst du die nächsten Dinge beachten, die wir sagen werden.

Nichts beginnt, bevor das nicht erledigt ist – du musst zuerst ein Echtgeld Austrian Online Casino Konto erstellen. Das dauert nur ein paar Minuten.

In einem kurzen Formular gibst du deine persönlichen Daten ein, mit denen das Online Casino ein Profil für dich auf der Seite erstellt. Keine allzu sensiblen Daten, nur grundlegende Angaben wie deinen Namen und deine E-Mail-Adresse.

Als Nächstes wirst du aufgefordert, dein Konto über die von dir angegebene E-Mail-Adresse zu verifizieren. Wenn du das getan hast, bist du ein verifiziertes Mitglied der Seite und kannst im Casino spiele um echtes Geld.

Nachdem du deine Einzahlung getätigt hast, kannst du nach den Spielautomaten mit Fußballthemen suchen, die wir oben aufgelistet haben, um dein Fußballabenteuer zu beginnen.

Fazit

Du hast jetzt einen Vorteil, den viele Sportfans nicht haben, nämlich die Möglichkeit, deinen Lieblingssport auch dann noch zu genießen, wenn die Spieler schon eine Pause eingelegt haben. Anstatt in der Nebensaison die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, kannst du dich als Fußballliebhaber mit Casinospielen zum Thema Fußball beschäftigen. Das Gute daran ist, dass es eine lange Liste von Spielen in dieser Kategorie gibt, sodass du ein bestimmtes Spiel nie zweimal spielen musst, wenn du nicht willst.

Damit du einen reibungslosen Ablauf hast, haben wir die casino online spielen mit echtgeld zum Thema Fußball für dich ausgewählt. Erkunde sie und genieße die Belohnungen, die sie dir bringen. Viel Glück!