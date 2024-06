Die besten Fußballspiele für Gamer während der Euros

Während der Fußballsommer gerade erst aufheizt, müssen Fans auch an den spielfreien Tagen der Europameisterschaft in Deutschland nicht auf den schönen Sport verzichten. Aktiv...

Während der Fußballsommer gerade erst aufheizt, müssen Fans auch an den spielfreien Tagen der Europameisterschaft in Deutschland nicht auf den schönen Sport verzichten. Aktiv werden ist dabei inbegriffen, selbst wenn es nur in kleinerem Umfang ist: Videogames machen es möglich.

Nicht alle Spiele bieten dabei den gleichen Grad an Hochspannung wie das Auftaktspiel der österreichischen Elf, die sich nur durch ein Eigentor dem amtierenden Vizeweltmeister Frankreich geschlagen geben musste. Deutlich schneller und weniger nervenaufreibend sind die Fußballslots. Bei ihnen steht der Spaß am Spiel im Vordergrund, obwohl es auch bei den Slots ums Gewinnen oder Verlieren geht.

„The Champions“ bietet genau das, was der Titel besagt, nämlich die Wahl unter 32 Nationalmannschaften. Außer der Entscheidung für eine Elf bestimmt der Zocker auch, wo auf der Walze das Tor als wertvollstes Symbol platziert wird. Elfmeterschießen rundet das populäre Slotspiel ab.

Ein Fußballslot der etwas anderen Art ist „Football Frenzy“. Statt der üblichen Walzen und Symbolreihen ähnelt das Spiel eher einem Flipperautomaten. Die Figuren auf dem Spielfeld sind die Hindernisse, an denen der Ball abprallt, ehe er am unteren Rand ankommt. Die Schussrichtung wird beim Spielbeginn vom Zocker bestimmt. Fällt der Ball unten in einen von drei Pokalen, ist der Spieler auf der Gewinnerstraße. Ansonsten landet sein Ball und damit er im Aus.

Um den goldenen Pokal als Wild Card geht es bei „Gold Cup“, einem Fußballslot mit ansprechenden Animationen.

Fans des legendären Kickers Cristiano Ronaldo werden an „Football Superstar“ ihren Spaß haben. Bei dem Slotspiel steht das Luxusleben des Fußballstars im Vordergrund. Zwar sind auch hier Fußballsymbole zu finden, aber der Schwerpunkt liegt auf schnellen Sportwagen, teuren Uhren und attraktiven Frauen.

Während in Deutschland die Nationalmannschaften um den Europameistertitel kämpfen, können Zocker bei „Football: Champions Cup“ Weltmeister werden. Zuerst gilt es allerdings, eine von 24 Nationalmannschaften auszuwählen und mit seiner Mannschaft bis in die K.O.-Runde vorzudringen, ehe die Meisterschale anvisiert werden kann.

Dass Fußball ein tierisches Vergnügen sein kann, lässt sich bei „Hugo Goal“ feststellen. Die Hauptfigur Hugo ist ein aus dem Kinderfernsehen bekannter Kobold, der mit seinen tierischen Freunden im Wald ein Match austrägt. Für Ordnung sorgt unter anderem eine Schiedsrichterin, die wie auch fußballtypische Gegenstände auf den Walzen auftaucht.

Ernsthaftes Gameplay ist ein Fall für eine ausgefeilte Fußballsimulation. Spitzenreiter dabei ist „EA Sports“. Hinter dem Namen verbirgt sich seit September 2023 die erfolgreichste Sportsimulation aller Zeiten, die bis zum vergangenen Jahr unter dem Namen FIFA lief. Grund für die Namensänderung ist der Ablauf eines Vertrags zwischen dem Hersteller und der echten FIFA, der die Lizenzrechte geregelt hatte. Die alten FIFA-Titel, die alljährlich in einer verbesserten und erweiterten Auflage herausgegeben wurden, sind inzwischen aus dem Handel verschwunden.

Die seit mehr als einem Jahrzehnt etablierte Weltmeisterschaft auf der Konsole soll ebenfalls unter dem neuen Namen als eigene Turnierreihe etabliert werden.

„EA FC 24“ ist der Name des eigens zur Europameisterschaft herausgebrachten von der UEFA lizensierten Updates. Enthalten sind alle 24 Teams, Trikots, offizielle Grafiken, Stadien in Deutschland sowie der Spielball. Das Gameplay selbst setzt mit Dribblings und Fallrückziehern eher auf ein Arkadengefühl aus auf Taktik und einen bedachten Spielaufbau.

Obwohl EA bereits zu Zeiten seiner Kooperation mit FIFA die unangefochtene Spitzenposition unter den Fußballsimulationen eingenommen hat, bleibt der Spieleentwickler nicht völlig konkurrenzlos. Lange Zeit war Konami mit dem aufs eigentliche Fußballspielen konzentrierten „Pro Evolution Soccer“ der einzig ernst zu nehmende Gegenspieler. Doch gegen die finanzielle Übermacht von EA konnte PES auf Dauer nicht ankommen. Stattdessen setzt Konami auf „eFootball“ als Nachfolger. Obwohl für das Spiel weitaus weniger Geld für die Weiterentwicklung zur Verfügung steht, gibt Konami nicht auf.

Nach dem Ende der Bindung an EA sucht die FIFA nach einem neuen Partner für die Entwicklung von Simulationen. Nur wer die Lizenzen hält, kann die echten Teams und Spieler samt deren Leistungsdaten verwenden – ein Punkt, der zur Dominanz von EA beigetragen hat.

Wer nicht nur als Kicker virtuell sein Können unter Beweis stellen will, kann als Fußball-Manager versuchen, es mit den echten Bossen aufzunehmen. „Football Manager 24“ erlaubt es den Spielern, ihr Team zusammenzustellen, Transfers auszuhandeln, Agenten auf die Talentsuche zu schicken und sich so auf den Tabellen nach oben zu arbeiten. Wer bereits „Football Manager 23“ gezockt hat, kann entweder seine Historie importieren und dort weitermachen, wo in der alten Version aufgehört wurde, oder neu durchstarten.

Während bei den Euros jeder kleine Fehler eine bittere Enttäuschung bedeuten kann, lassen sich die Videogames immer wieder aufs Neue zocken. Der echte Fußballsommer heizt gerade erst auf, aber ein paar gezockte Runden zwischendurch können für Abkühlung der Gemüter sorgen. Wenn nicht, bieten sie wenigstens Ablenkung.