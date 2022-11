Die besten Online Casinos Österreichs – Was macht den Unterschied?

Online Casinos gibt es praktisch wie Sand am Meer. Doch was unterscheidet die wirklich besten Online Casinos Österreichs vom Rest? Worauf sollte man bei...

Online Casinos gibt es praktisch wie Sand am Meer. Doch was unterscheidet die wirklich besten Online Casinos Österreichs vom Rest? Worauf sollte man bei der Auswahl eines Glücksspielanbieters achten?

Tatsächlich gibt es einige Kriterien, die man bei der Suche nach einem neuen Casino immer im Auge behalten sollte. Das betrifft unter anderem die Sicherheit, die Spielauswahl, aber auch Dinge wie Einzahlungsoptionen, Kundensupport und natürlich Bonusangebote. Sehen wir uns also einmal an, worauf es bei einem Online Casino in Österreich ankommt.

Sicherheit und Lizenz

Das Wichtigste zuerst: Österreichische Online Casinos müssen zwingend eine gültige Glücksspiellizenz vorweisen können. Daran führt kein Weg vorbei! Findet man auf der Casino Homepage keine Hinweise auf eine Lizenz, so sollte man den Anbieter unbedingt meiden. Man geht hier nur ein unnötiges Risiko ein.

Schließlich gibt es mehr als genug seriöse Online Casinos in Österreich. Diese verfügen über eine Lizenz aus einem EU-Land, wie zum Beispiel Malta, Curacao oder eben auch Österreich. So wird die Einhaltung der notwendigen Sicherheitsstandards garantiert.

Das betrifft nicht nur die Casino Homepage selbst, sondern auch die angebotenen Spiele. Nur bei korrekt lizenzierten Spielautomaten und Spieltischen kann man sicher sein, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Eine Lizenz bedeutet, dass die Casino Software regelmäßig überprüft wird. Dabei wird auch sichergestellt, dass die Auszahlungsquoten den Tatsachen entsprechen und die angebotenen Spiele wirklich fair sind.

Flexible Einzahlungsoptionen

Österreichische Online Casinos bieten eine Vielzahl an Zahlungsoptionen an. Neben Kreditkarten, wie Visa und MasterCard, Prepaid Karten oder E-Wallets, kann man in einem Casino online in Österreich oft auch mit EPS oder einem anderen Instant Banking Anbieter zahlen. So kann man blitzschnell sicher und zudem kostenlos Guthaben von seinem Bankkonto auf das Casino Konto überweisen.

In vielen Online Casinos kann man mittlerweile sogar mit Kryptowährungen, wie Bitcoin oder Ethereum, einzahlen und sogar direkt spielen. Statt Euros oder Dollars kann man so mit Bitcoin wetten. Eine spannende Alternative für alle Krypto-Fans.

Bei der Auswahl sollte man aber nicht nur die Einzahlungsoptionen begutachten, sondern auch die Auszahlungen. So ist es mittlerweile Standard, dass eine Auszahlung innerhalb von 24 Stunden vom Casino Betreiber bearbeitet und freigegeben wird. Die Zeiten, wo man tagelang auf die Auszahlung warten musste, sind in den meisten Online Casinos in Österreich zum Glück vorbei.

Spielautomaten, Roulette und Co – die Spielauswahl

Selbst kleine Online Casinos locken heutzutage mit Hunderten Casino Spielen. Angefangen von klassischen Früchte-Slots über moderne Video Spielautomaten bis hin zu spannenden Casino Klassikern, wie Roulette, Blackjack oder Craps – in einem österreichischen Online Casino gibt es eine Menge zu entdecken.

Um den Überblick zu behalten, sollte man einfach einen Blick auf die Hersteller werfen, welche das Casino beliefern. So hat etwa der Softwarehersteller NetEnt andere Spielautomaten im Angebot, wie zum Beispiel Microgaming oder Yggdrasil. Wer also auf einen bestimmten Online Slot aus ist, sollte sich den Hersteller merken.

Neben Online Slots und Spieltischen kann man in vielen Casinos aber auch Sportwetten abschließen oder sich auf den Pokertischen mit anderen Spielern messen. Hier kommt es ganz auf den Casinobetreiber an, was alles möglich ist.

Wer noch nie in einem Online Casino gespielt hat und es einfach einmal ausprobieren möchte, der sollte die Spieler im Demomodus ausprobieren. Praktisch jedes Casino in Österreich bietet seine Spiele auch im kostenlosen Übungsmodus an. Dann spielt man nicht um Geld, sondern nur um kostenlose Credits. Man kann so die verschiedenen Spiele ganz ohne Risiko ausprobieren und sich mit der Bedienung vertraut machen. Gefällt einem, was man sieht, so kann man mit einem Klick in den Echtgeld-Modus wechseln und um richtiges Geld spielen.

Der richtige Willkommensbonus

Der große Vorteil von Online Casinos gegenüber den herkömmlichen Spielbanken ist, dass man in einem Online Casino immer wieder neue Bonusangebote erhält. Bereits bei der Anmeldung kann man sich verschiedene Willkommensbonus Angebote sichern, wie etwa Freispiele, einen Einzahlungsbonus oder auch ein kostenloses Startguthaben.

Hier heißt es etwas aufpassen. Wichtig ist nicht nur das Bonusangebot selbst, sondern auch die dazugehörigen Bonusbedingungen. Diese legen fest, für welche Spiele man die erhaltenen Freispiele verwenden kann, wie lange ein Bonus gültig bleibt und was man tun muss, um das Bonusgeld freispielen zu können.

Seriöse Online Casinos in Österreich verfügen immer auch über faire Bonusbedingungen. Nur dann macht ein Casino Bonus wirklich Sinn.

Der Kundensupport

Selbst das beste Online Casino in Österreich kann einmal einen Fehler machen. Wichtig ist dann, dass man schnell Hilfe finden kann. Ein kompetenter Kundensupport steht den Spielern mit Rat und Tat zur Seite, kann Wogen glätten und Probleme aus der Welt schaffen.

Deshalb lohnt sich immer ein Blick auf die Supportseite. Wichtig ist hier etwa, dass der Support rund um die Uhr erreichbar ist. Schließlich spielen die wenigsten zu Bürozeiten im Online Casino, sondern vor allem am Abend, um sich nach einem ereignisreichen Tag etwas zu entspannen.

Zudem sollte der Support möglichst schnell und direkt erreichbar sein. Eine Live Chat Funktion ist hier mittlerweile Standard geworden. So kann man einen Mitarbeiter direkt erreichen und ihm das Problem schildern.

Fazit

Online Casinos werden in Österreich immer beliebter. Bei der Auswahl sollte man allerdings etwas aufpassen, da nicht jeder Anbieter wirklich hält, was er verspricht.

Wer aber auf eine gültige Online Casino Lizenz achten, einen Blick auf das Spielangebot und die Bonusbedingungen wirft, der kann schnell die Spreu vom Weizen trennen. Dann steht dem Spielvergnügen eigentlich nichts mehr im Weg.