Die Chancen vom FC Salzburg in der Champions League

Red Bull Salzburg und die Champions League. Lange war es keine Liebesbeziehung. Zu oft und zu knapp scheiterten die Bullen in der Qualifikation. Seit...

Red Bull Salzburg und die Champions League. Lange war es keine Liebesbeziehung. Zu oft und zu knapp scheiterten die Bullen in der Qualifikation. Seit den letzten drei Jahren ist das anders . In dieser Zeit konnte man sich für jedes Turnier qualifizieren und mit dem dritten Platz auch eine passable Leistung abliefern. Für den Aufstieg reichte es bisher noch nicht. Im ersten Jahr waren der FC Liverpool und der SSC Napoli zu stark, letztes Jahr Bayern München und Atletico Madrid . Auf dem Papier hat Salzburg dieses Jahr eine machbare, aber sehr ausgeglichene Gruppe erwischt. Das erste Gruppenspiel hat das auch belegt, wo man gegen den Favoriten FC Sevilla auswärts einen Punkt holen konnte und auch der Sieg mehr als möglich war. Wir schauen uns die Chancen der Salzburger in Gruppe G an.

OSC Lille

Normalerweise heißt der französische Meister Paris SG. Mit der Starpower von Neymar und Kylian Mbappe ist es die Pflicht den Meistertitel in die Hauptstadt zu holen. In der vergangenen Saison konnte jedoch eine andere Mannschaft das Team übertrumpfen: OSC Lille. Im Endeffekt reichten 83 Punkte und ein Punkt Vorsprung für den fünften Meistertitel in der Geschichte. Dieses Jahr strauchelt Lille jedoch in der Liga. So findet man sich derzeit nur auf dem zwölften Rang in der Tabelle wieder. Deswegen geht Salzburg als Favorit in die Begegnung am zweiten Spieltag der Gruppe. Auch bei Betway Sportwetten werden sie als dieser gesehen und das mit einer Siegesquote von 1,95 (Stand: 20. 09.). Im Vergleich zur letzten Saison hat der Kader der Franzosen an Qualität verloren. Meistertrainer Christian Galtier wechselte zum Ligakonkurrenten OGC Nizza und auch die Stammspieler Boubakary Soumaré, Mike Maignan und Luiz Araújo verließen den Verein. Trotzdem ist noch immer viel Qualität im Team vorhanden. Jonathan Ikonė und Jonathan David verfügen über eine hohe Geschwindigkeit über den rechten Flügel, was Andreas Ulmer Probleme bereiten könnte. Auch in der Innenverteidigung hat man mit José Fonte und Sven Botman einen routinierten Abwehrchef und einen zukünftigen Starspieler. Im ersten Gruppenspiel gegen den VfL Wolfsburg zeigte man die eigene Qualität und musste sich, mit Pech, mit einem 0:0 begnügen . Für Salzburg sollten hier jedoch gute Punkte möglich sein.

VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hatte gegen Lille einiges an Glück und muss mit dem Punkt zum Auftakt zufrieden sein. Zufrieden können die Wölfe auch mit ihrem Saisonstart sein . Siege gegen Bochum, Hertha Berlin, RB Leipzig und Greuther Fürth lassen das Team von der Tabellenspitze lachen. In den bisherigen Spielen erhielt man bisher auch nur ein Gegentor – Bestwert in der Liga. Dafür ist man offensiv noch nicht angekommen. Alle Spiele wurden knapp gewonnen und mit sechs erzielten Treffern hat man nur die neunt-meisten in der Liga. Auch gegen Lille wurde kein Tor erzielt, aber auch keines erhalten. Gegen die offensivstarken Salzburger wird es spannend, ob diese starke Defensive hält und man in Konter effizient sein kann. Der neue Trainer Mark van Bommel vertraut auf eine 4-2-3-1 Formation, wobei im Spiel gegen Lille kein Neuzugang auf dem Feld stand. Trotzdem könnten die Neuzugänge Luca Waldschmidt, Dodi Lukébakio und Lukas Nmecha von der Bank noch viel Schwung bringen. Gegen Salzburg kann man sich ein Duell auf Augenhöhe erwarten.

FC Sevilla

Jetzt kennt der FC Sevilla den FC Salzburg. Von Karim Adeyemi werden die Abwehrspieler wohl noch länger Alpträume haben. Zu schnell war er für die Verteidiger und ein ständiger Unruheherd. So konnte er in einer Halbzeit drei Elfmeter herausholen – neuer Rekord in der Champions League. Von diesen wurden jedoch zwei verschossen, weswegen man nur mit einem Punkt im Gepäck zurück nach Salzburg kommt. Mit der roten Karte gegen En-Nesyri wirkte auch die Verteidigung von Sevilla sattelfester. Das war, weil sie tiefer standen und so die Läufe von Adeyemi nicht mehr zuließen. Offensiv muss im Rückspiel vor allem auf En-Nesyri und die Flügelangriffe aufgepasst werden. Zu oft kamen gefährliche Flanken in den Strafraum. Wenn das gelingt, könnte es zu einem spannenden Spiel und einem Sieg der Salzburger kommen.

Diese Saison hat Salzburg eine vielversprechende Chance auf das Weiterkommen in der Champions League. Die Gruppe wirkt ausgeglichen, was die zwei Unentschieden zum Auftakt belegen. Bei Salzburg hat vor allem die starke Leistung beim vermeintlichen Gruppenfavoriten überzeugt. Um weiterzukommen, muss man jedoch auf dieser Leistung aufbauen. Jedes weitere Spiel wird ähnlich knapp werden und Details den Unterschied machen. Und diese Details können dann zwischen ersten und letzten Platz entscheiden.