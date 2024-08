Die drei besten Tipps und Infos für deine online Sportwetten

Tausende Fußball-Enthusiasten drücken wöchentlich ihren Fußballclubs die Daumen. Sie treiben mit ihren Stadiongesängen ihre Mannschaften nach vorn oder schauen sich die Spiele auf dem...

Tausende Fußball-Enthusiasten drücken wöchentlich ihren Fußballclubs die Daumen. Sie treiben mit ihren Stadiongesängen ihre Mannschaften nach vorn oder schauen sich die Spiele auf dem TV an. Ein Nervenkitzel, der seinesgleichen sucht. Einigen von ihnen ist dies jedoch noch nicht genug. Ihnen reicht es nicht nur, ihre Mannschaft anzutreiben, sondern sie wittern sogar noch einen Gewinn. Die Rede ist von Sportwetten. Ein Spiel, das Geschicklichkeit und Fachexpertise voraussetzt. Ein paar Tipps für deine nächste Online-Sportwette verraten wir die jetzt.

Nicht nur die Favoriten im Blick behalten

Ein altbekanntes Problem von Sportwettenden ist es nur Augen für den Favoriten zu haben. Das sind Teams, denen die Buchmacher nur sehr niedrige Quoten zu schreiben. Warum gehört ihnen denn eigentlich der ganze Fokus? Sportwettende wissen zwar, dass ein möglicher Gewinn in diesem Fall niedriger ausfällt, sie gehen aber von einer sicheren Wette aus. Doch jeder weiß: Im Fußball ist alles möglich.

Spielt beispielsweise FC Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol, dürfte die Favoritenrolle bei den Roten Bullen liegen. In diesem Fall ist ein Sieg auch sicherlich wahrscheinlich, jedoch kommt es immer wieder zu Ausnahmen. Schließlich patzen hin und wieder selbst die besten Teams. Besonders, wenn die Bundesliga Meisterschaft bereits entschieden ist, ist bei einigen Teams die Luft raus oder der Trainer setzt nur noch auf seine B-Mannschaft. Eine Chance für den Außenseiter und den Sportwettenden.

Über einen Online-Sportwettenanbieter wie Lottoland stehen dem Spieler im beschriebenen Fall unterschiedliche Wettereignisse zur Verfügung, wie:

Genaues Ergebnis

Halbzeit/Endstand

Welches Team trifft

Gesamtzahl der Tore im Spiel

Unentschieden

Es gibt selbstverständlich noch weitere Wettoptionen. Interesse? Hier erfährst du weitere Informationen zu den Sportwetten von Lottoland .

Auf Tore in den letzten Minuten setzen

Diese Option wird besonders häufig bei Live-Wetten gewählt. Sportwettende haben bei Live-Wetten die Chance, auf späte Tore zu setzen. Zahlreiche Statistiken belegen übrigens: Die meisten Tore fallen in den letzten Minuten.

Du setzt also darauf, dass beispielsweise ab der 80. Minute noch ein Tor fällt. Ein gutes Beispiel wäre das EM-Spiel Österreich gegen Frankreich gewesen. Als es in der 38. Minute zum Eigentor von Maximilian Wöber kam, lief Österreich dem Rückstand hinterher. Der Ausgleichstreffer fiel am Ende zwar nicht, dennoch haben einige wahrscheinlich in den letzten Spielminuten auf diese Wettstrategie gesetzt.

Ein Tipp, der also besonders effektiv ist, wenn eine Mannschaft mit nur einem Tor Unterschied führt. Irgendwann wird nämlich der Gegner alles nach vorne werfen – in unserem Beispiel Österreich.. Entweder erzielen sie den Ausgleich oder kassieren einen Gegentreffer zur endgültigen Entscheidung.

Beliebte Wettoption hierfür sind:

Über/Unter

Welches Team trifft

Durch Fachwissen im Fußball glänzen

Zu Beginn des Jahres hat der Oberste Gerichtshof (OGH) ein wegweisendes Urteil auf den Weg gebracht. Der Richter urteilte: Sportwetten seien kein Glücksspiel. Er begründete sein Urteil damit, dass Sportwetten wenig mit Glück zu tun haben, sondern Kenntnis und Geschick im Vordergrund stehen.

Kenntnis trifft den Nagel auf den Kopf! Das Sportwettenangebot ist heutzutage riesig. Bei Online-Sportwettenanbietern wie Lottoland kannst du beispielsweise neben Fußball auch auf andere Sportarten wetten, wie:

Tennis

Pferderennen

Basketball

Boxen

Darts

Eishockey

Handball

MMA

und viele mehr…

Es ist natürlich verlockend, auf gut Glück auch ein Mal eine Sportwette auf einen MMA-Kampf zu platzieren. Experimente aus dem Bauch heraus können kurzfristig Spaß bringen und sogar Gewinne einfahren. Langfristig solltest du jedoch nur auf Sportarten wetten, in denen du über ausreichend Expertise verfügst. Ohne Fachwissen ist es nahezu unmöglich, langfristig erfolgreiche Wetten zu platzieren. Im Internet gibt es zahlreiche Recherchequellen über Spieler und Teams, die du hierzu nutzen kannst.