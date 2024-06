Die größten Transfergeschäfte der Bundesliga

Deutschlands höchste Fußballliga, die Bundesliga, hat eine lange Geschichte bemerkenswerter Spielertransfers, die Mannschaften verändert und den Ruf der Liga im Ausland nachhaltig beeinflusst haben....

Deutschlands höchste Fußballliga, die Bundesliga, hat eine lange Geschichte bemerkenswerter Spielertransfers, die Mannschaften verändert und den Ruf der Liga im Ausland nachhaltig beeinflusst haben. Hier sind einige der größten Transferverträge in der Geschichte der Bundesliga, um den Einfluss der Liga auf die globale Fußballszene zu verdeutlichen.

1. Bayern München verpflichtet Philippe Coutinho (Leihe)

Der brasilianische Spielmacher Philippe Coutinho wurde im Sommer 2019 von Bayern München für ein Jahr mit einer Kaufoption von 120 Millionen Euro vom FC Barcelona ausgeliehen. Obwohl Coutinhos Aufenthalt in der Bundesliga nur kurz war, war der Deal aufgrund der Bekanntheit des Spielers und der finanziellen Auswirkungen von historischer Bedeutung. Coutinho hatte großen Anteil an der Triple-Saison 2019-2020, in der die Bayern die Bundesliga, den DFB-Pokal und die UEFA Champions League gewonnen haben.

2. Leroy Sané zu Bayern München

Der deutsche Flügelspieler Leroy Sané wurde im Juli 2020 für geschätzte 45 Millionen Euro von Manchester City zum FC Bayern München geholt, wobei die Ablösesumme auf 60 Millionen Euro steigen kann. Sané, der für seine außergewöhnliche Schnelligkeit und sein technisches Können bekannt ist, gilt als großer Coup für die Bayern, der ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

3. Ousmane Dembélé nach Barcelona

Der Transfer von Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund nach Barcelona im Jahr 2017 war einer der größten Abgänge in der Geschichte der Bundesliga. Für den französischen Flügelspieler wurde eine Ablösesumme von 105 Millionen Euro gezahlt, die sich mit Boni auf 147 Millionen Euro erhöhen könnte. Dembélé beeindruckte in seiner einen Saison in Dortmund durch seine Schnelligkeit, seinen Ideenreichtum und seine Dribblings.

4. Jadon Sancho zu Manchester United

Für eine Summe von 85 Millionen Euro wechselte Borussia Dortmund im Juli 2021 den englischen Flügelspieler Jadon Sancho zu Manchester United. Sancho, der für seine Kreativität, seine Dribblings und seine Torgefährlichkeit bekannt ist, hatte sich während seiner Zeit in der Bundesliga zu einem der aufregendsten jungen Talente im Weltfußball entwickelt.

5. Kevin De Bruyne zu Manchester City

Der belgische Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne wurde im August 2015 vom VfL Wolfsburg für die damalige Rekordablöse von 75 Millionen Euro an Manchester City verkauft. Für Wolfsburg war De Bruyne entscheidend für den Erfolg, den zweiten Platz in der Bundesliga und den Gewinn des DFB-Pokals. Seine Fähigkeit, Tore zu schießen, den Ball zu passen und das Spielfeld zu überblicken, machte ihn zu einem sehr begehrten Spieler.

6. Kai Havertz zu Chelsea

Kai Havertz von Bayer Leverkusen wechselte im September 2020 für eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro zum FC Chelsea, wobei die Summe noch auf 100 Millionen Euro erhöht werden kann. Havertz stammt aus der Leverkusener Jugend und hat sich schnell einen Namen als einer der talentiertesten jungen Spieler Europas gemacht, der in der Lage ist, eine Vielzahl von offensiven Aufgaben zu übernehmen.

7. Timo Werner zu Chelsea

Ein weiterer großer Deal war Timo Werners Wechsel im Juni 2020 von RB Leipzig zum FC Chelsea für gerüchteweise 53 Millionen Euro. Werner war ein sehr produktiver Stürmer in der Bundesliga, der sich durch seine Schnelligkeit, seine Abschlussstärke und seine Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Offensivrollen auszeichnete.

8. Lucas Hernandez zu Bayern München

Mit der Rekordsumme von 80 Millionen Euro, die Bayern München im März 2019 für den französischen Verteidiger Lucas Hernandez von Atlético Madrid zahlte, tätigte der Verein eine bedeutende Investition. Hernandez wurde als wichtige Ergänzung für die Abwehrreihe des FC Bayern angesehen, da er ein vielseitiger Verteidiger ist, der sowohl als Linksverteidiger als auch als Innenverteidiger spielen kann.

9. Naby Keita nach Liverpool

Der historische Transfer von Naby Keita von RB Leipzig nach Liverpool im Jahr 2018 für geschätzte 60 Millionen Euro wurde vollzogen. Der dynamische Mittelfeldspieler Keita hatte in der Bundesliga mit seinen Allround-Leistungen beeindruckt und sowohl seine offensiven als auch defensiven Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

10. Mats Hummels: Von Dortmund zu Bayern und zurück

Sowohl in finanzieller als auch in sportlicher Hinsicht sind die Transfers von Mats Hummels von Borussia Dortmund zu Bayern München bemerkenswert. Hummels wurde 2016 für 35 Millionen Euro von den Bayern verpflichtet und kehrte 2019 für die gleiche Summe nach Dortmund zurück.

11. Robert Lewandowski zu Bayern München

Im Jahr 2014 wechselte Robert Lewandowski in einem der bedeutendsten ablösefreien Transfers der Fußballgeschichte von Borussia Dortmund zu Bayern München. Auch wenn keine Ablösesumme gezahlt wurde, war der Wechsel aufgrund von Lewandowskis Status als einer der besten Stürmer der Welt ein bemerkenswerter Schritt. Seine Konstanz und seine Torgefährlichkeit haben entscheidend zur Dominanz der Bayern in der Bundesliga und in Europa beigetragen.

12. Julian Draxler zu PSG

Julian Draxler wurde im Januar 2017 für geschätzte 42 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg an Paris Saint-Germain verkauft. Zuvor war Draxler, ein talentierter offensiver Mittelfeldspieler, ein wichtiger Bestandteil der Mannschaften von Wolfsburg und Schalke 04. Sein Wechsel zu PSG war nicht nur aus finanziellen Gründen bemerkenswert, sondern auch wegen seines voraussichtlichen Einflusses in der Ligue 1.

13. Christian Pulisic zu Chelsea

Christian Pulisic, ein amerikanischer Flügelspieler, wurde im Januar 2019 von Borussia Dortmund für 64 Millionen Euro an Chelsea verkauft, blieb aber bis zum Ende der Saison auf Leihbasis in Dortmund. Pulisic, einer der aufregendsten jungen Spieler in der Geschichte des Fußballs, brachte eine beträchtliche Ablösesumme mit sich, die das erfolgreiche Jugendentwicklungsprogramm von Dortmund unter Beweis stellte.

Zusammenfassung

Die Bundesliga hat einige der größten Transfers in der Geschichte des Fußballs getätigt, was ein Indiz dafür ist, dass sie eine der besten Ligen für die Entwicklung junger Spieler ist und intensive finanzielle Gespräche führt. Diese Verträge stärken das Ansehen der Bundesliga in der ganzen Welt und wirken sich auch auf die beteiligten Vereine und die gesamte Fußballszene aus.