Die häufigsten Fehler bei der Nutzung von No Deposit Freispielen

No Deposit Freispiele waren schon immer begehrt. Daran wird sich wohl auch nie etwas ändern! Immerhin bedeuten sie, dass der Casinospieler nicht einzahlen muss...

No Deposit Freispiele waren schon immer begehrt. Daran wird sich wohl auch nie etwas ändern! Immerhin bedeuten sie, dass der Casinospieler nicht einzahlen muss und ein gratis Guthaben bekommt. Risiken bestehen im eigentlichen Sinne also überhaupt nicht. Die Freispiele zu bekommen ist sehr einfach. Genau wie bei diesem 300% Casino Bonus muss sich der Spieler einfach nur in einer virtuellen Spielhalle anmelden und kann schon wenige Minuten später sein Guthaben nutzen.

Im Fall der Free Spins treten jedoch häufig Fehler auf, die dem Nutzer gar nicht so recht bewusst sind. Wer die Fehler vermeidet, hat oft länger etwas von seinem Bonus, spart mehr Geld und maximiert in einigen Fällen sogar seine Gewinnchancen. Da die meisten dieser Fehler absolut einfach vermeidbar sind, werden sie in diesem Beitrag einmal aufgelistet. Vielleicht verhilft das dem einen oder anderen Casino-Fan zu seinem nächsten Erfolg in einer tollen Online Spielothek!

Fehler 1: Der Gutschein wird nicht im Gesamtkontext gesehen

Der erste verbreitete Fehler beginnt schon bei der Auswahl des Bonusangebots. Es erfordert etwas Weitsicht, ein solches Angebot richtig einzuschätzen, denn sobald eine Willkommensprämie einen Hinweis auf „gratis“ verspricht, entwickeln vor allem Anfänger schnell eine Art Tunnelblick. Das liegt mitunter auch häufig daran, dass die Willkommensangebote mancher Online Casinos immer komplexer werden und aus mehreren Teil-Geschenken bestehen.

Oft handelt es sich um Willkommenspakete, die einen Deposit Bonus sowie einen No Deposit Bonus beinhalten. In der Tat lohnt sich die Teilnahme in den meisten Fällen, aber manche Spieler sind dann erst einmal völlig überwältigt von der Masse an gratis Spielen. An diese sind natürlich Umsatzbedingungen geknüpft, die wiederum an eine Bonusfrist gekoppelt sind.

So mancher Neuling hat sich schon völlig ahnungslos einen Casino Bonus mit einem hohen Prozentsatz geholt, obwohl er auch mit einem kleinen Spin-Gutschein völlig zufrieden gewesen wäre, und mutierte von einem Moment zum nächsten zum Spiele-Junkie. Daran ist nichts Schlimmes, aber die Betroffenen empfinden es manchmal als Kaltstart und würden sich im Nachhinein lieber langsam an ein hohes Spielepensum herantasten.

Fehler 2: Der Spieler geht unbekümmert mit dem Guthaben um

Mit den geschenkten Spins auf dem Spielerkonto fühlen sich manche Spieler regelrecht reich und gewissermaßen unbesiegbar. Manchmal führt das dazu, dass die No Deposit Spins flugs eingelöst werden und das dabei gewonnene Geld mit vollen Händen völlig fehlinvestiert wird. Da werden mittelmäßige Spiele ausgesucht, die laut RTP keine sonderlich hohen Gewinnchancen bieten oder schlichtweg langweilig sind. Manche Spieler lassen sich dazu verleiten, den Autospin-Button zu drücken und die Spielrunden nicht einmal zu verfolgen. Wie schade um die Chancen und den entgangenen Spaß! Die wenigsten Casinospieler würden so agieren, wenn sie ohne Bonusguthaben spielen würden.

Natürlich wird die Entscheidung über Gewinn oder Verlust immer vom Zufall getroffen. Sollte man aber nicht gerade deshalb zumindest dafür sorgen, die Zeit des Spielens bestmöglich auszunutzen? Wer versucht, das Bonusgeld so bedacht einzusetzen, als wäre es selbst eingezahltes Geld, hat im Nachhinein zumindest nie das Gefühl, dass der Spaß viel zu schnell vorbei war.

Fehler 3: Unerreichbare Ziele, enttäuschte Erwartungen

Gerade bei großen Freispiel-Sets kommt es vor, dass die Phantasie mit einem Spieler durchgeht und er erwartet, dass nun ein Geldsegen ansteht. Trotz aller Aufklärungsarbeit durch die iGaming-Branche denken manche Menschen auch heute noch, dass die Casinospiele generell eine mögliche Einnahmequelle darstellen könnten. Das ist grundfalsch und riskant! Ganz bewusst und im weiteren Sinne auch zum Zweck der Spielsuchprävention werden bei Freispielangeboten die Gewinnmöglichkeiten begrenzt.

Es gilt stets ein Gewinn- beziehungsweise Auszahlungslimit. Die Casinospieler sollen einfach nur ein wenig Spaß im Casino haben und es eben ohne Gedanken an das Finanzielle unverbindlich testen.

Eine Chance auf einen kleinen Geldgewinn ist dabei nur ein angenehmer Nebeneffekt. Niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass Casinoerlöse fest eingeplant werden könnten. Das sollte sich auch jeder Nutzer von Freispielen von Anfang an bewusst machen und sich in erster Linie über den gesparten Einsatz freuen!

Fehler 4: Verpasste Bonusfrist

Wer Freispiele kassiert, willigt im Gegenzug den Bonusregeln des Anbieters ein. Zunächst wird der Gutschein eingelöst, wobei Prämiengeld gewonnen werden kann. Danach kann das Bonusgeld durch weiteres Spielen in Echtgeld transformiert werden. Freispiele haben oft eine hohe Umsatzanforderung bei einer nicht besonders langen Frist. Wer dies nicht berücksichtigt und übersieht, kann ziemlich schnell die Bonusfrist verpassen und somit das bereits erspielte gratis Guthaben verlieren.

Dann gibt es noch Fälle, bei denen Spieler beispielsweise Blackjack spielen und sich wundern, warum der Bonus-Fortschritt, der im Kundenkonto angezeigt wird, kaum sichtbar ist. Dabei wurde nur übersehen, dass Kartenspiele kaum zur Erfüllung der Bonusanforderungen beitragen und beim Umsatz höchstens zu ein paar lächerlichen Prozent berücksichtigt werden.