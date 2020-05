Die österreichische Bundesliga kommt zurück, was ist zu erwarten?

Die Situation wurde diese Woche kompliziert, als die Regierung darauf bestand, dass im Falle eines positiven Testergebnisses eines Spielers das gesamte Team unter 14-tägige...

Die Situation wurde diese Woche kompliziert, als die Regierung darauf bestand, dass im Falle eines positiven Testergebnisses eines Spielers das gesamte Team unter 14-tägige Quarantäne gestellt werden müsse. Am Donnerstag sagte der Geschäftsführer der österreichischen Bundesliga, Christian Ebenauer , er sei „zuversichtlich“, dass die oberste Liga Ende Mai wieder aufgenommen werden könne, fügte aber hinzu, dass „wir in den nächsten sieben oder acht Tagen Antworten brauchen“.

Die zweite Liga hat wenig Hoffnung auf ein Weiterkommen, und ein Antrag der beiden besten Mannschaften, Ried und Klagenfurt, die Bundesliga 2020-21 von 12 auf 14 Mannschaften aufzustocken, wurde abgelehnt. Sie überlegen, ob sie Berufung einlegen oder die Angelegenheit vor Gericht bringen sollen.

Volles Training wieder aufgenommen?

Die österreichischen Behörden legten am Dienstag einen Plan für den Neustart der österreichischen Spitzenmannschaften im Juni vor, nachdem die Saison seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden war.

Christian Ebenbauer, Präsident der österreichischen Fußballliga, sagte: „Was den Zeitplan betrifft, so gehe ich davon aus, dass wir die Meisterschaft in der ersten Juniwoche fortsetzen können, wenn das volle Training am 15. Mai wieder aufgenommen wird. Das Mannschaftstraining soll diesen Freitag beginnen, nachdem es bisher nur mit einer reduzierten Anzahl von Spielern erlaubt war, und die Spiele werden hinter verschlossenen Türen ausgetragen. Die Spieler werden sich regelmäßigen Tests auf das Virus unterziehen müssen.

Im Falle eines positiven Ergebnisses muss das betroffene Kader-Mitglied in eine 14-tägige Quarantäne gehen, und der Rest der Mannschaft muss erneut getestet werden. Das genaue Datum für den Neustart der Kampagne muss noch festgelegt werden. Man kann jetzt aber schon Wetten abschließen und den Bundesliga Quoten Vergleich nutzen.

RB Salzburg trifft im österreichischen Pokalfinale, das möglicherweise Ende Mai ausgetragen wird, auf die zweite Liga Österreich Lustenau. Die österreichische Bundesliga hat noch zehn Runden vor sich, wobei der Linzer LASK derzeit drei Punkte vor dem RB Salzburg führt, der den Titel seit sechs Jahren gewonnen hat.

Die österreichische Regierung sagte am Mittwoch, dass die Profifußballmannschaften wieder mit dem Training beginnen könnten, um sich auf die Wiederaufnahme der Saison vorzubereiten, die aufgrund des neuartigen Coronavirus-Ausbruchs auf absehbare Zeit ohne Fans gespielt wird. Sie fügte auch hinzu, dass die Liga bei Wiederaufnahme des Spiels für die Durchführung von Coronavirus-Tests an den Spielern verantwortlich sei, die in den 48 Stunden vor Anpfiff stattfinden müssten.

Österreich hat als eines der ersten Länder Europas eine Sperre gelockert, die zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus verhängt worden war und am Dienstag Tausende von Geschäften wieder öffnen ließ. Am Mittwoch sagte der Vizekanzler der Regierung und Sportminister Werner Kogler, dass die Profifußballmannschaften des Landes ab Montag wieder mit dem Training beginnen könnten.

Die Liga ist seit dem 8. März zum Stillstand gekommen. Er fügte hinzu, dass das Training zunächst mit Kadern beginnen sollte, die in kleine Gruppen von je sechs Spielern aufgeteilt sind, wobei in jeder Gruppe immer die gleichen Spieler sein sollten – sehnlich wie in Deutschland, wo die Mannschaften in der vergangenen Woche mit dem Training begonnen haben.

Das Land mit 8,8 Millionen Einwohnern war eines der ersten, das Mitte April mit der Lockerung der strikten Coronavirus-Sperre begonnen hat und bisher hat es nach der Lockerung der Maßnahmen keinen signifikanten Anstieg der Infektionen gegeben. In ganz Europa beginnen die Fußballligen allmählich wieder zu starten.

Premier League

Die Finanzkraft der Premier League erlaubt es ihr, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, die Saison hinter verschlossenen Türen zu beenden, ohne einen unhaltbaren Verlust an Spieltagseinnahmen zu befürchten. Die Übertragungspartner sind von zentraler Bedeutung, und sie wollen auf jeden Fall eine volle und vollständige Saison in Übereinstimmung mit ihren aktuellen Verträgen sehen. (Dies ist die zweite Spielzeit mit dreijährigen Übertragungsverträgen im Wert von 10,73 Milliarden Dollar).

Da die internationale Fußballplätze dieses Sommers auf 2021 verschoben wurde, gibt es einen längeren Zeitraum, um die europäische Saison abzuschließen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat fast deutlich gemacht, dass die laufende Saison beendet werden muss. „Ich habe wieder einige gefakte Nachrichten gesehen und dabei gehört, dass die UEFA den Ligen raten soll die Meisterschaften einfach zu beenden und die Entscheidung zu treffen, dass die Gewinner diejenigen sind, die jetzt an der Spitze sind“, sagte Ceferin. „Ich kann sagen, dass das überhaupt nicht stimmt. Unser Ziel ist es ja, die Ligen zu beenden und wir haben so etwas in keiner Hinsicht einem Verband oder keiner Liga empfohlen“.