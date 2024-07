Die Reise Frankreichs bei dieser EM endet im Semifinale

Was wäre dieser Sommer für Fußballfans auf der ganzen Welt ohne diese spannende und zum Teil hochklassige EM 2024, die in der Schlussrunde die...

Was wäre dieser Sommer für Fußballfans auf der ganzen Welt ohne diese spannende und zum Teil hochklassige EM 2024, die in der Schlussrunde die besten 16 europäischen Teams im Achtelfinale gesehen hat. Frankreich und Portugal gehörten zu den Favoriten auf den Gewinn dieser Europameisterschaft, und als sie beide ins Viertelfinale schafften, kam es zum direkten Duell dieser beiden Mannschaften.

Das Internet ist voll von spannenden Berichten über die hochklassigen, aber auch wilden Momente, die die verschiedenen Teams erlebt haben. Für Frankreich war es bezeichnend, das Viertelfinale erreicht zu haben, ohne einen eigenen Treffer aus dem Spiel erzielt zu haben.

Fans behaupteten sogar, dass Frankreich gegen die belgische Mannschaft Glück hatte, aber seien wir ehrlich, selbst in Online Casinos, wo der Zufall eine große Rolle spielt, ist immer auch ein gewisses Maß an Geschick erforderlich, um zu wissen, wann man weiterspielen und wann man sein eigenes Glück nicht überstrapazieren soll.

Frankreich als angesagter Titelfavorit

Eigentore und ein Elfmeter standen für die Franzosen an der Tagesordnung. Das heißt aber nicht, dass es auf dem Platz keine beeindruckenden spielerischen Leistungen gegeben hätte. N’Golo Kanté scheint dank seiner hervorragenden Spielmacherfähigkeiten alle MOTM-Auszeichnungen einzuheimsen.

Im Achtelfinale gegen Belgien waren die Les Bleus hinsichtlich Ballbesitz und angekommener Pässe dominierend.

Leider gewinnt man mit Ballbesitz keine Spiele und manchmal müssen die Spieler Risiken eingehen, angreifen und versuchen, ein Tor zu erzielen. In den ersten 45 Minuten gelang Belgien nur ein Schuss auf das gegnerische Tor und auch die Franzosen taten ihrerseits nicht viel, was die erste Halbzeit zu einer der am wenigsten unterhaltsamen Spielzeiten dieses Turniers gemacht hat, und das in einem Spiel, das mit so viel Spannung erwartet wurde.

Domenico Tedescos Taktik verbannte Kevin De Bruyne ins defensive Mittelfeld und erst spät in der zweiten Halbzeit durfte er wieder zum offensiven Spiel zurückkehren.

Nach 85 Minuten taktischen Geplänkels veränderte Didier Deschamps‘ Mannschaft dieses Rasenschachspiel. Das lang erwartete und herbeigesehnte Tor und die damit endgültige Entscheidung fiel durch Kolo Muanis Schuss, der von Jan Vertonghens Knie ins eigene Tor abgelenkt wurde und den belgischen Keeper Koen Casteels in die falsche Richtung schickte. Dies geschah nur wenige Minuten nachdem Kevin De Bruynes brillanter Weitschuss nur knapp das Tor der Franzosen verfehlt hatte.

Obwohl Frankreich das Viertelfinale ohne Gegentreffer erreicht hatte, musste es seine Torjägerqualitäten wiederentdecken, um überhaupt im weiteren Spielverlauf weiterzukommen.

Die Favoritenrolle im Achtelfinale wollten die Franzosen nicht annehmen, denn schließlich ging es gegen den Europameister von 2016, Portugal. Das Team rund um Superstar Christiano Ronaldo stand im Achtelfinale gegen die Mannschaft der Slowenen rund um deren Startorhüter Jan Oblak in der Verlängerung knapp vor dem Aus.

Endstation Semifinale

Frankreich schaltete Portugal am 5. Juni im Hamburger Volksparkstadion aus. Wie viele Spiele dieser EM endete dieses Duell ebenfalls mit einem Remis. Frankreich brauchte nur auf einen Fehlschuss der Portugiesen beim Elfmeterschießen zu warten, und als João Félix nur den Pfosten traf und Theo Hernandez seinen entscheidenden Schuss verwandelte, waren die Franzosen weiter und standen im Semifinale.

In diesem Halbfinale traf Frankreich auf Spanien, und trotz ihres beeindruckenden Kaders waren viele Supporters verständlicherweise besorgt, dass Sie von ihrer Mannschaft erneut enttäuscht werden. Denn das Weiterkommen der Franzosen beruhte vor allem auf Eigentoren, einen Elfmeter, der von Kilian Mbappé verwandelt wurde und dem Aufstieg im Elfmeterschießen gegen Portugal.

Teamchef Didier Deschamps wirkte in den Stunden vor dem Spiel sehr entspannt und sagte, dass sein Team zwar nicht unterhaltsam genug für die Zuschauer spiele, es ihm aber nichts ausmachen würde, wenn sie ein erfolgreiches Turnier spielen würden.

Die neue spanische goldene Generation

Spanien hingegen hat mit seinen beeindruckenden Siegen eine überzeugende Europameisterschaft gespielt. Dies könnte der erste große Turniererfolg der Iberer sein, den sie seit ihrem Triumph vor 12 Jahren bei der EM 2012, und der von der ehemaligen goldenen Generation eingefahren wurde.

Ehemalige spanische Stars wie Iniesta, Xavi, Fernando Torres und andere Legenden des Landes haben den Spaniern damals zu mehreren Titeln verholfen. Bei diesem Turnier in Deutschland haben die Fans der Spanier die Geburtsstunde einer neuen goldenen Generation von Spielern miterleben können. Tatsächlich war es Lamine Yamal, das 16-jährige Wunderkind, das während des Spiels gegen Frankreich den Spielverlauf zu Gunsten der Furia Roja änderte.

Das Spiel begann gut für Frankreich, denn schon in der 8. Minuten köpfte Randal Kolo Muani nach Maßflanke von Superstar Kilian Mbappé zur schnellen Führung der Franzosen ein.

In der 21. Minute bekam das spanische Wunderkind, für den bereits Rekordablösesummen geboten werden, den Ball halbrechts außerhalb des Strafraums zugespielt und mit einer genialen Körpertäuschung ließ er seine Gegenspieler ins Leere fahren und erzielte mit seinem linken Fuß und einem Schlenzer ins linke Kreuzeck wahrscheinlich das Tor dieses Turniers.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1, da sich auch der deutsche Bundesligaprofi Dani Olmo kurz vor der Pause in die Torschützenliste eintragen konnte.

Kein Spiel um den dritten Platz bei dieser EM

Das war’s; Frankreich war raus: Mbappé gab zu, dass er „nicht gut“ war, und für alle, die sich auf noch ein Spiel des Vizeweltmeisters eingestellt hatten: Frankreich wird nicht an einem Spiel um den dritten Platz teilnehmen. Während das bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 noch möglich war, wurde dieses Platzierungsspiel bei der Europameisterschaft abgeschafft, da das Interesse laut den Verantwortlichen der UEFA in der Öffentlichkeit an einem solchen Spiel nicht gegeben ist.

Jetzt können wir nur noch auf das Ergebnis des Finales zwischen England und Spanien warten, um herauszufinden, wer den Titel bei der diesjährigen EM holen wird.