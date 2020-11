Die schönsten Casino-Resorts der Welt

Die extravaganten, eleganten und teuren Casinos gibt es schon seit ewigen Zeiten und unterhalten sowohl professionelle Spieler als auch Amateure. Wer glaubt Sin City...

Die extravaganten, eleganten und teuren Casinos gibt es schon seit ewigen Zeiten und unterhalten sowohl professionelle Spieler als auch Amateure. Wer glaubt Sin City L.A. ist der Ort, der besten Casinos auf der Welt, hat sich mächtig geirrt. Hier ist eine Liste der besten und beliebtesten Casinos auf der ganzen Welt.

1. Marina Bay Sands, Singapur

Das Hotel Marina Bay Sands (wie im Bild oben zu sehen) ist eines der beliebtesten und ikonenhaftesten Touristenziele in Singapur. Das dreitürmige Design ist wie ein Kartenspiel konstruiert und verfügt über das größte Infinity-Schwimmbad der Welt (150 m), eine überdachte Eishalle, ein Theater, ein Museum, eine Kongresshalle und natürlich ein casino online. Der Komplex ist gespickt mit Restaurants und Geschäften, in denen man einen Einblick in die lokale Kultur und Küche erhält.

2. Das venezianische Macao, China

Das Venetian Macao ist das größte Kasino der Welt und mit fast 3000 Hotelzimmern das größte Resortgebäude in Asien. Die Gäste können das Anwesen in venezianischen Gondeln erkunden und das authentische Erlebnis genießen. Die geräumigen Kasinoeinrichtungen verfügen über Hunderte von Spielautomaten und Spieltischen sowie eine Sportstätte (CotaiArena), die 15.000 Personen Platz bietet.

3. Sun City Casino Resort, Südafrika

Sun City ist Südafrikas opulentes Kasino-Resort der Spitzenklasse, das vier Hotels, zwei Golfplätze, einen künstlichen Karibikstrand und einen Kasinokomplex mit 800 Spielautomaten umfasst. Inmitten eines Waldes gelegen, schafft diese Oase des Luxus die Balance zwischen Stil und Verpflegung. Die glücklichen Gewinner oder wer noch Geld übrig hat, kann die nahe gelegenen Wildreservate erkunden oder in der Stadt shoppen gehen.

4. Resorts Welt Sentosa, Singapur

Resorts World ist ein weiteres Casino-Hotel auf der kleinen Insel Sentosa in Singapur, das es geschafft hat, unsere Herzen (und Taschen) zu erobern. Vom Wasserpark bis zum Besuch eines Meereslebewesen-Bereich oder Universal Studios Themenpark mit vier Hotels auf dem Gelände ist das Angebot Weltklasse. Ganz zu schweigen von dem attraktiven Kasinokomplex mit etwa 2400 Spielautomaten und anderen Spieltischen oder casino online.

5. Kasino Monte Carlo, Monaco

Monaco gehört zu den elitärsten und urbansten Städten der Welt und ist bekannt für seine legendären Spielhallen und Kasinos. Das Casino von Monte Carlo, ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das zu einem luxuriösen Resort umgebaut wurde, vereint das Beste aus Aristokratie und zeitgenössischem Charme. Der wunderschöne Komplex sieht aus wie aus einem James-Bond-Film. Es ist eine lustige Tatsache, dass das Resort nur internationale Gäste empfängt, Einheimische sind von diesem Ort verbannt.

6. Das Grand Lisboa, Macao

Das in Macau gelegene Grand Lisboa ist eines der höchsten Gebäude in der Nachbarschaft. Das Resort, das einem Vogelkäfig ähnelt, thront auf der größten LED-Kuppel und verfügt über mehr als hundert mehrfarbige Lichter, die das Gebäude beleuchten. Neben dem teuren Kasinokomplex und fortschrittlichen Spielautomaten, die sich über vier Stockwerke verteilen, verfügt das Hotel auch über einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter und Spas.

7. Palms Casino Resort, Las Vegas

Wenn es um Kasinoresorts geht, mit Ausnahme von Sin City, wäre Las Vegas in der Tat blasphemisch. Das Palms Casino Resort ist nicht Ihr reguläres Kasino; es ist ein Barbie-Themenhotel, das sich eines ebenso skurrilen Kasinos rühmt.

Vor allem die heiße Pink-Suite würde mit ihrem Barbie-Dekor einigen höchst innovativ und schick erscheinen. Der Raum steht als Veranstaltungsort für Junggesellinnen-Partys zur Verfügung. Andere Räume sind ebenfalls in verschiedenen Themenbereichen dekoriert, darunter eine Basketball-Suite, eine DJ-Suite und luxuriöse Penthäuser. Dies ist eines der einzigartigsten und besten Casinos in Vegas.