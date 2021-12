Die Top 5 der beliebtesten Slots unter Frauen in Österreich

Online Casinos und Spielautomaten sind auch in Österreich sehr gefragt. Auf der Beliebtheitsskala der Frauen in Österreich, die sich für Glücksspiele begeistern, stehen Ghost...

Online Casinos und Spielautomaten sind auch in Österreich sehr gefragt. Auf der Beliebtheitsskala der Frauen in Österreich, die sich für Glücksspiele begeistern, stehen Ghost Slider und Lucky Lady’s Charm ganz weit oben. Mit Ultra Hot Deluxe, Sizzling Hot und Fancy Fruits haben es gleich drei klassische Früchteslots im Retro Look unter die Top 5 der beliebtesten Automaten bei den Frauen in Österreich geschafft.

Von der Ghost Slider Demo bis zur Sizzling Hot gratis Version – alle Automaten stehen als kostenlose Demovariante zur Verfügung. So können die Spieler und Spielerinnen in Ruhe testen, ob der Slot den Erwartungen entspricht, ehe eventuell im Anschluss mit Echtgeld gespielt wird.

Selbstverständlich können alle Slots auch auf einem mobilen Endgerät wie dem Smartphone oder Tablet gespielt werden. Dafür müssen Sie keine spezielle Software oder App installieren. Einfach eine Internetverbindung herstellen und einen Browser öffnen – schon stehen die beliebten Slots auch unterwegs zur Verfügung.

Ghost Slider

Der Ghost Slider Slot zählt zu den beliebtesten Automaten von Merkur . Nicht verwunderlich, dass dieser Spielautomat auch bei den österreichischen Spielerinnen gut ankommt.

Alle, die sich gerne etwas gruseln und Geister mögen, werden diesen Slot über drei mal fünf Walzen lieben. Die Symbole werden passend zum Thema von historischen Ahnenbildern, Kronleuchtern und anderen Gegenständen dargestellt, die es in einer Spukvilla zu finden gibt. Über dem Spielfeld sind passend zum Thema Grabsteine mit der Inschrift R.I.P. platziert.

Immer, wenn eines der Portraits Teil einer Gewinnkombination ist, fliegt ein Gespenst aus dem Bild und schwebt über die Spielfläche. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Portraits, die als Wild Symbole dienen.

Eine Besonderheit bei Ghost-Rider ist die Slide-Funktion, die bis zu 50 Freispiele beschert. Nach einem Gewinn erscheint ein kleines Skelett am oberen Spielfeldrand und verschiebt die dort platzierten Grabsteine in die Mitte. Die Symbole, die an der gewinnreichen Kombination beteiligt waren, werden mit neuen fallenden Symbolen bestückt.

Hersteller: Merkur

Slot-Aufbau: 5 Walzen

Gewinnlinien: 10

Thema: Geister

Lucky Lady’s Charm

Lucky Lady’s Charm stammt aus der Feder des renommierten Spieleentwicklers Novoline. Wie der Titel schon verrät, dreht sich bei diesem Automatenspiel alles um Lucky Charms, die beliebten Glücksanhänger, die vor allem von Frauen gerne an Armbändern getragen werden. Entsprechend werden auch die Symbole durch verschiedene Glücksbringer wie einem Kleeblatt, Marienkäfer oder einem Hufeisen dargestellt.

Grafisch wirkt der Slot sehr strukturiert mit großen Symbolen und einer übersichtlichen Bedienleiste unterhalb der Walzen. Auch der Sound erinnert an einen typischen Automaten aus einer Spielhalle.

Dass Lucky Lady’s Charm so beliebt ist, liegt unter anderem an der einfachen Spielweise, aber sicherlich auch an den Extras. Der Slot ist mit Wild und Scatter Symbolen, einem Risikospiel, Freispielen und einem Multiplikator ausgestattet.

Fallen die Gewinne während der Basisrunden eher klein aus, gibt es dafür durch die Freispiele eine Chance auf größere Gewinne. Die Wild Symbole helfen dabei, indem sie die Gewinne verdoppeln. In den Freispielrunden ist dadurch eine Versechsfachung des Gewinns möglich.

Hersteller: Novoline

Slot-Aufbau: 5 Walzen

Gewinnlinien: 10

Thema: Glücksbringer

Ultra Hot Deluxe

Auch Ultra Hot Deluxe kommt bei den österreichischen Spielerinnen gut an. Thematisch greift der Slot die typischen einarmigen Banditen aus den Spielhallen auf. Sowohl die Symbole als auch der Sound erinnern stark an die Vorbilder aus den landbasierten Casinos.

Als Symbole tummeln sich klassische Zeichen wie Früchte, die 77, Sterne und das Bar-Symbol auf den Walzen. Gespielt wird wie bei vielen Automaten über drei mal fünf Reihen. Dabei besteht die Möglichkeit, eine von fünf Gewinnlinien, von denen drei horizontal und zwei diagonal verlaufen, zu erzielen. Bonusrunden oder ein Wild gibt es nicht, dafür können Sie bei einem Maximaleinsatz einen stolzen Gewinn von 1.500.000 Münzen erzielen.

Sofern es zu einem Vollbild mit einer Frucht kommt, bekommen Sie einen Extra-Gewinn in Höhe des doppelten Einsatzes.

Hersteller: Novoline

Slot-Aufbau: 3 Walzen

Gewinnlinien: 5

Thema: klassischer Früchte-Automat

Sizzling Hot

Nachdem Ultra Hot Deluxe so beliebt ist, verwundert es nicht, dass auch Sizzling Hot weit oben auf der Beliebtheitsskala zu finden ist. Sizzling Hot von Novoline zählt zu den klassischen Früchteslots, wobei er in dieser Kategorie die Messlatte hoch liegt und als Vorlage für viele andere Automatenspiele dient. Sizzling Hot ist und bleibt einfach ein Kultspiel.

Ein Grund, wieso der Automat so beliebt ist, liegt sicherlich an den leckeren Früchten, die auf den Symbolen zu sehen sind. Der Hauptgrund ist jedoch die einfache Spielweise, mit welcher der Slot funktioniert. Ob Einsteiger oder erfahrener Spieler – der Spaß bei diesem Automat kommt garantiert nicht zu kurz.

Wie die meisten Slotautomaten ist auch Sizzling Hot mit fünf Walzen ausgestattet. Freispiele und Multiplikatoren gibt es keine, dafür bildet der Stern das Scatter Symbol. Drei Scatter Symbole zahlen einen Scatter-Bonus aus.

Als kleines Extra gibt es nach jeder gewinnreichen Runde das Kartenspiel als Gamble Feature. Maximal fünf Runden sind im Kartenspiel möglich.

Hersteller: Novoline

Slot-Aufbau: 5 Walzen

Gewinnlinien: 9

Thema: Früchte-Automat

Fancy Fruits

Fancy Fruits sorgt für einen ordentlichen Frucht-Rausch beim Spielen. Grafisch und soundtechnisch erinnert der Slot an klassische Automatenspiele aus den Spielhallen der 80-er. Die Früchte wurden mit leuchtenden Farben gestaltet und kommen auf dem dunklen Hintergrund besonders gut zur Geltung.

Gespielt wird auf fünf Walzen, die mit festen fünf Gewinnlinien versehen sind. Alle Einstellungen sind übersichtlich unterhalb der Walzen zu finden. Dort kann auch der Münzwert gewählt und das Spiel über den Play-Button gestartet werden.

Fancy Fruits punktet unter anderem durch die Schlichtheit und den einfach erlernbaren Spielablauf. Komplexe Bonus Features sind hier nicht zu finden. Dafür werden die Spieler nach jeder gewinnreichen Runde mit einem Risikospiel belohnt. Zur Auswahl stehen das Leiter- oder das Kartenspiel. So lassen sich die Gewinne für mutige Spieler schnell vervielfachen. Allerdings ist es genau so möglich, den Gewinn zu verlieren. Die Chancen stehen wie immer 50:50 beim Gamble Feature.

Da der Früchteslot komplett ohne Sondersymbole und Bonusfunktionen auskommt, fallen dafür die Preise pro Gewinnkombination höher aus. Auch reichen bereits zwei anstatt in der Regel drei Symbole aus, um einen Gewinn zu erzielen.