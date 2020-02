Die unheimliche Serie des Liverpool FC

Der Liverpool FC eilt in der Premier League weiterhin von Sieg zu Sieg und liegt nahezu uneinholbar an der Tabellenspitze. Jürgen Klopps Mannschaft hat...

Der Liverpool FC eilt in der Premier League weiterhin von Sieg zu Sieg und liegt nahezu uneinholbar an der Tabellenspitze. Jürgen Klopps Mannschaft hat 22 Punkte Vorsprung auf den Konkurrenten Manchester City und wird sich den Titel wohl nicht mehr nehmen lassen. Wir wollen uns diese tolle Serie näher ansehen.

Ausrutscher in der Champions League

In der Champions League setzte es im Achtelfinal-Hinspiel zwar eine 0:1-Niederlage gegen Atletico Madrid, die allerdings im Rückspiel an der Anfield Road sicherlich noch wettgemacht werden kann, wenn die Mannschaft des Startrainers Klopp einen guten Tag erwischt. Während die Liverpool-Fans in der Königklasse also noch zittern müssen, dürfen sie in der heimischen Meisterschaft mittlerweile komplett entspannt das Geschehen verfolgen und schon einmal den Champagner auf Eis stellen.

Überragend in der Liga

Die Reds feierten mit dem jüngsten 3:2-Sieg gegen West Ham United am Wochenende den 18. Liga-Sieg in Serie, womit man den Rekord von Manchester City aus dem Jahr 2017 brach. In der gesamten Saison gab der Liverpool FC nur ein einziges Unentschieden ab und gewann alle restlichen Partien. Beim jüngsten Liga-Erfolg gegen West Ham United benötigte das Team von Klopp allerdings ein wenig Glück, denn Liverpool lag zwischen der 55. und der 68. Minute mit 1:2 zurück, ehe Salah und Mane die Partie doch noch drehten.

Wenn man so lange Serien startet, ist immer ein wenig Glück dabei und man kann davon ausgehen, dass die Statistiken belegen, dass die Mannschaft klar über der Erwartung performt. Ein wenig lässt sich das Glück aber auch erzwingen, denn wenn die Mentalität, die Einsatzbereitschaft und die Qualität der Mannschaft deutlich über dem Rest der Konkurrenten liegen, gewinnt man eben auch überdurchschnittlich viele knappe Partien.

Ungeschlagen seit Jänner 2019

Das letzte Unentschieden in der Liga gab es am 20. Oktober 2019 gegen Manchester United. Die letzte Niederlage ist noch viel länger her – am 3. Januar 2019 verlor Liverpool bei Manchester City mit 1:2. Klopp selbst bezeichnete die aktuelle Serie als „einfach unglaublich“ und er sagt, dass er sich keine bessere Ausgangslage für das Saisonfinish erträumen hätte können. Der erste Meistertitel seit 1990 ist zum Greifen nahe und es ist nicht vorstellbar, dass die Reds diesen Vorsprung noch irgendwie verspielen.

Elf Partien, zwölf Punkte

In der Premier League sind noch elf Partien zu spielen. Damit Liverpool auch theoretisch nicht mehr einholbar ist, müssen die Reds aus diesen elf Spielen insgesamt nur noch zwölf weitere Punkte holen. Sollte Verfolger Manchester City nicht jede Partie gewinnen, sind dementsprechend sogar weniger Punkte notwendig.

Jürgen Klopp und der Anspruch an sich selbst

Kein anderer Trainer steht momentan so im Rampenlicht wie Jürgen Klopp. Der Deutsche ist bei anderen Vereinen ein begehrter Wunschkandidat, wobei sich die meisten Klubs Anfragen sparen, da sie wissen, dass Klopp in Liverpool noch einiges erreichen möchte. Interessant ist allerdings, dass Klopp aus einem ganz bestimmten Grund einen Wechsel in die Serie A aktuell ausschließt. Der Coach schwärmt zwar vom italienischen Essen und vom schönen Land, würde aber nicht in eine Liga wechseln, wo er die Landesssprache nicht beherrscht. Klopp sagt, dass in ferner Zukunft ein Engagement in der Serie A trotzdem möglich wäre, wenn er davor ein Jahr Zeit hätte italienisch zu lernen. Dies zeigt auch die Professionalität des Deutschen, der keine halben Sachen macht und auch an sich selbst die höchsten Maßstäbe stellt.