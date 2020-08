Ein Blick auf den Glücksspielmarkt in Österreich

Das Glücksspiel in Österreich wird wieder komplizierter. Die Probleme fangen dann an, wenn Sie nicht wissen, was genau erlaubt ist und was nicht. In...

Das Glücksspiel in Österreich wird wieder komplizierter.

Die Probleme fangen dann an, wenn Sie nicht wissen, was genau erlaubt ist und was nicht.

In diesem Artikel werden wir uns die Gesetzgebung des Landes über Glücksspiele genauer ansehen.

Der Europäische Gerichtshof wies auf Mängel bei der Lizenzvergabe an Lokale Betreiber hin.

So hat der österreichische Gesetzgeber beschlossen, das geltende Glücksspielgesetz zu überarbeiten.

Richtig oder klein

Österreicher dürfen das Glücksspiel und Casino Spiele spielen. So kann jeder im Online Casino um echtes Geld spielen. Aber die Glücksspielindustrie wird ernsthaft von der Regierung kontrolliert. Sie hat beschlossen, Radikale Maßnahmen zu ergreifen und die Legalisierung der Industrie im Rahmen ihres Suchtpräventionsprogramms zu verschärfen.

Das geltende Glücksspielgesetz in Österreich trat 2010 in Kraft. Ziel des Gesetzentwurfs war eine strengere Einhaltung der Lizenzstandards im Land. Das hatte auch einen positiven Effekt. Von diesem Zeitpunkt an wurden Spielautomaten erlaubt und somit im ganzen Land verbreitet.

Wenn man über das österreichische Glücksspielgesetz nachdenkt, wird es schwierig, ein klares Bild zu haben. Dies liegt daran, dass das Glücksspiel in zwei Typen unterteilt wird: «richtiges Glücksspiel» und «kleines Glücksspiel».

Richtiges Glücksspiel bedeutet große Einsätze. Das kleine Glücksspiel basiert auf Wetten von weniger als einem Euro (dazu gehören Kartenspiele, Spielautomaten und Tischspiele).

Laut Gesetz dürfen Sie ein «richtiges Glücksspiel» nur in Casinos spielen. Auf der anderen Seite ist das «kleine Glücksspiel» überall zu finden. Allerdings, wenn sie mit kleineren Einsätzen anfangen wollen, sollten Sie wissen, dass es diese Art von Spielen nicht in jedem Staat zugelassen ist. Die Glücksspielgesetzen in Österreich sind daher schwer nachvollziehbar. Es ist immer ratsam die Gesetze oder Regeln zu lesen.

Was viele grundsätzlich verstört, ist, dass in verschiedenen Staaten unterschiedliche Gesetze in Kraft kommen.

Glücksspielgesetz

Das österreichische Bundesverfassungsgesetz hat das Recht, Monopole im eigenen Land laut § 3 des Glücksspielgesetzes zu etablieren

Wenn Sie also ein Glücksspiel in Österreich spielen möchten, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Spielprodukt in einem Staat oder einer Provinz erlaubt ist.

Die Regeln helfen sicherzustellen, dass die Sicherheitsstandards von Spielanbietern nicht missbraucht werden. Glücksspielgesetze dienen auch dazu, das Risiko der Verwendung von Glücksspielen für kriminelle Zwecke zu reduzieren.

Ab Juni 2020 bleibt der Lotteriemarkt ein Monopol mit nur einem lizenzierten Betreiber. Auf der anderen Seite hat der Casino-Markt nur wenige Konkurrenten.

Dabei legt das Gesetz die Möglichkeit fest, eine zusätzliche Lizenz für den Pokerraum zu erhalten.

Online-Casino

Einige der lukrativen europäischen Online-Glücksspielunternehmen kommen aus Österreich. Lokale Behörden lassen anderen Ländern den Zugang zur österreichischen Online-Glücksspiel-Websites offen. Es gibt aber einige Regeln in der Online-Glücksspielgesetzgebung.

Lokale Glücksspielunternehmen erhalten die Lizenzen, um ihre Online Beschäftigung zu ermöglichen und sichern.

Allerdings verhängte die Regierung eine gesetzliche Einschränkung, wo nur Österreicher auf lokalen Websites spielen dürfen.

Österreichische Staatsbürger haben die Möglichkeit, sich mit internationalen Websites zu verbinden und Spiele zu spielen. Die österreichische Gesetzgebung schaut in diesem Fall kompliziert und unikal aus. Davon nimmt die Zahl der lokalen Spieler jedoch nicht ab.