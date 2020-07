FC Bayern über Verlängerung der Leihe von Philippe Coutinho mit Barcelona einig

Kürzlich ist bekannt geworden, dass sich der FC Bayern München mit dem FC Barcelona über eine Verlängerung der Leihe des brasilianischen Nationalspielers Philippe Coutinho...

Kürzlich ist bekannt geworden, dass sich der FC Bayern München mit dem FC Barcelona über eine Verlängerung der Leihe des brasilianischen Nationalspielers Philippe Coutinho geeinigt hat. Dies wurde nötig, da der Vertrag wie üblich zum 30.6. auslief. Dieses Jahr ist aber alles anders. Der FC Bayern hat mit Meistertitel und Pokalsieg zwar schon das Double in der Tasche, kämpft aber noch im August um den Titel der Champions League.

Die Champions League, die wie alle anderen Fußballligen in Europa im März aufgrund des Ausbruchs von Corona ausgesetzt wurde, wird im August fortgesetzt. Die vier noch ausstehenden Achtelfinalrückspiele werden noch in den jeweiligen Arenen der Teams mit Heimrecht ausgetragen. Die restlichen Spiele finden im K.o.-Modus, also nicht mit Hin- und Rückspiel in Lissabon statt. Mit der Verlängerung der Leihe kann der Deutsche Meister nun in diesen Spielen auch auf den brasilianischen Techniker Coutinho zählen.

Für die Bayern steht zwar noch das Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea an, doch werden sie schon von den meisten Experten als fixer Teilnehmer des Finalturniers in Portugal gehandelt. Nach dem 3:0 Auswärtssieg in London bräuchten die Blues schon ein kleines Fußballwunder, um die Bayern in der heimischen Allianz Arena aus dem Wettbewerb zu kegeln.

Da der deutsche Rekordmeister sich seit der Verpflichtung von Ex-DFB-Co-Trainer Hansi Flick in herausragender Verfassung präsentiert hat, gelten sie als einer der Favoriten für den Titel des prestigeträchtigen Wettbewerbs. Durch die Verlängerung der Leihe haben sich die Chancen auf den Henkelpott nochmals erhöht. Zwar kam Coutinho in den letzten Spielen der Bayern nicht über die Reservistenrolle hinaus, dennoch kann der Trainer mit ihm Qualität im Weltklasseformat von der Bank bringen.

Ein möglicher Titelgewinn würde das perfekte Abschiedsgeschenk für den Superstar bedeuten, der in München eine durchwachsene Zeit erlebt hat. Mit vielen Vorschusslorbeeren vom FC Barcelona geliehen, konnte er die Erwartungen nicht erfüllen. In diesem Kalenderjahr hat der 28-Jährige nur ein Bundesligaspiel über die vollen 90 Minuten bestritten. Seit der Corona-Pandemie stand er nur im letzten Bundesligaspiel auf dem Platz. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 9 Tore und 8 Torvorlagen. Für einen Spieler, dessen Marktwert vor einem Jahr noch bei circa 100 Millionen Euro lag, ist dies natürlich viel zu wenig.

Das der FC Bayern nach dem auf den 31. August verschobenen Leihende die Kaufoption für Coutinho ziehen wird, gilt als fast ausgeschlossen. Mit dem jungen Deutschen Leroy Sané wurde schon ein neuer Offensivstar für die nächste Saison verpflichtet und auch bei den Bayern ist das Geld aufgrund von Corona knapp.