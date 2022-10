FIFA 23 verkaufte sich beim Start besser als FIFA 22

Jahrelang war der Rückgang der Verkäufe im Einzelhandel signifikant, vor allem bei FIFA-Spielen. FIFA 23 konnte anscheinend mehr physische Verkäufe als FIFA 22 zum...

Die letzten Jahre bemerkte man den „digitalen Trend“ bei Videospiele-Verkäufen. Immer mehr Spieler holten sich gar keine physischen Exemplare, sondern kauften Videospiele digital. Ein Trend vom PC-Markt kam dank PlayStation- und Xbox-Store immer schneller auch auf Spielkonsolen. Mit FIFA 23 gibt es eine Rückkehr der „Boxed Version“, zumindest zum Start in Großbritannien.

Im Heimatland des Fußballs schauet man ganz genau hin wie oft sich FIFA 23 verkauft hat, vor allem beim Start.

FIFA 23 in UK: Physische Version verkauft sich zum Launch stärker als FIFA 22

Der Umsatz stieg leicht um 1,6 Prozent gegenüber im Vergleichszeitraum zu 2021, wie GamesIndustry.biz berichtet. Ein kleiner Anstieg, der jedoch erheblich ist, immerhin hatte das FIFA-Franchise die letzten Jahre einen starken Rückgang im Einzelhandel – ein Trend der die ganze Branche betrifft.

Wo verkaufte sich FIFA 23 am stärksten? In UK führt bei den physischen Verkaufszahlen die PlayStation 5-Version mit 41 Prozent aller Verkäufe an. Damit löst die PS5 auch die PS4 ab, die „nur“ noch 30 Prozent aller FIFA 23-Verkäufe erreichte.

Die Xbox One-Version erzielte 17 Prozent aller Verkäufe, gefolgt von Nintendo Switch (Legacy Edition) und Xbox Series X/S mit jeweils 6 Prozent. Was durchaus überrascht: Die Verkaufszahlen von FIFA 23 auf der Nintendo-Konsole waren um satte 20 Prozent höher als jene von FIFA 22 – zumindest zum Launch.

Das ist insofern spannend, denn die Legacy Edition für Switch kommt ohne neue Features und Modis. Im Grunde ist es eine Update.

Folgende Spielmodi gibt es in der FIFA 23 Legacy Edition (Switch):

Anstoß

Länderspielpokal der Frauen

Lokale Saisons

Karriere-Modus

Online-Freundschaftsspiele

Online-Saisons

Skill-Spiele

Turniere – Lizenzierte und Eigene, inklusive UEFA Champions League

WM in Qatar 2022 wird mittels Update nachgereicht

Natürlich wurden die neuesten Trikots, Vereine und Kader wie auch in den anderen Versionen von FIFA 23 ergänzt. Es gibt sogar erstmals Frauen-Vereinsteams – auch für die Switch-Version.

FIFA 23 als „Booster“ für den ganzen Videospiele-Markt in UK

Wer dachte der Start einer jährlich erscheinenden Fußball-Simulation sei nichts großartiges: Der Release von FIFA 23 hatte einen Dominoeffekt auf den britischen Einzelhandelsmarkt! Die Einnahmen aus der letzten Woche waren um 420 Prozent (!) stärker als in der Woche davor.

Nach rund 20 Jahren ist Schluss: Die Kooperation zwischen dem Weltfußball-Verband FIFA und Videospiele-Publisher EA wird nicht mehr fortgesetzt. FIFA wollte fast doppelt so viel Geld wie die Jahre davor, die Rede ist von rund 300 Millionen Euro.

Wie wird es weiter gehen? Nächstes Jahr gibt es also kein FIFA 24, also zumindest nicht von EA Sports. So schnell wird die FIFA keinen neuen Lizenzabnehmer finden, der die gleiche Qualität liefern kann. Es gebe durchaus andere Anbieter von Fußball-Simulationen: Konami mit eFootball und Strikerz Inc mit UFL. Letzteres ist noch nicht einmal erschienen.