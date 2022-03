Für die Hardcore Fans: Die besten Online Fußball Spiele

Wie wir alle wissen ist Fußball die beliebteste Sportart der Welt. Jeden Tag spielen auf der ganzen Welt viele begeisterte Amateursportler und auch Profis...

Und jene, die nicht selbst spielen, schauen zu.

Fußball ist ein Kult und zeitlos. Fußball begeistert jedoch nicht nur auf dem Platz. Auch auf Bildschirmen oder Spielkonsolen gibt es inzwischen zahllose Spielvarianten. Selbstverständlich kann somit auch unabhängig von der Tageszeit und dem Wetter bequem von Zuhause aus online gespielt werden. Das ist beim realen Sport längst nicht mehr so einfach. Ein paar der beliebtesten Online Fußball Spiele stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

FIFA und PES

Wenn Sie einen Gamer nach Fußball-Videospielen fragen, werden Sie vermutlich die Antworten auf FIFA oder PES bekommen. Denn dabei handelt es sich um die beliebtesten und ältesten Videospielhersteller für Fußballgames.

FIFA teilt sich die Abkürzung mit dem privaten Fußballverband und launcht seit 1993 jedes Jahr ein neues Videospiel. PES (Pro Evolution Soccer) ist seit 1995 auf dem Markt und launcht auch fast jedes Jahr ein neues Spiel. Beide Hersteller konkurrieren um die besten Spielanimationen, -umfänge und Story-Modi. Das Ziel der beiden Fußball-Videospiele ist es, den Spieler und somit seine Mannschaft zum Champion zu machen. Hierbei kämpft man in virtuellen Turnieren gegen einen anderen Computergegner.

Football Glory und Football Champions-Cup

Auch Online Casinos springen auf den Fußball-Zug auf und bieten gleich zwei Slots an, die thematisch vom beliebten Sport inspiriert wurden. Football Cashpots entstammt dem Hersteller Yggdrasil Gaming, wohingegen Football Champions-Cup von NetEnt herausgebracht wurde. Beide Firmen sind sehr bekannte Slot-Hersteller. Die Slots arbeiten mit Fußball-Motiven auf den Walzen und kreieren eine authentische Stadionatmosphäre mit Jubel bei jedem Gewinn. Auf diese Weise können Sie auch ohne Meisterschaften echtes Fußball-Feeling bei sich zuhause erzeugen. Auch Slots mit anderen Themen sind bei www.platincasino.com in Vielzahl vertreten: Unterschiedlichste Slots, die für jeden Geschmack etwas bereithalten.

Fußballmanager

Fußballmanager, kurz FM, ist eine Spielreihe, die von 2002 bis 2014 jährlich Spiele herausbrachte. Dabei kann der Spieler in die Rolle des Trainers und Managers schlüpfen und sein Wunschteam beliebig zusammenstellen. Sie können Spieler ein- und verkaufen, Trainingspläne erstellen, Spiele organisieren und vieles mehr. Fußballmanager können auch selbst spielen. Das rückt bei dieser Reihe eher in den Hintergrund. Obwohl das Spiel 2014 scheinbar eingestellt wurde, gibt es heute immer noch Fans, die es weiterentwickeln und für andere Spieler zur Verfügung stellen. Sie entwickeln neue Modi, verbessern die Grafik des Spiels und vieles mehr.

Fazit

So beliebt wie Fußball ist, ist es schwer vorstellbar, dass die Spielindustrie sehr bald genug von dem Sport haben wird. Im Gegenteil, Fußballfans können sich auch in Zukunft auf neue FIFA- und PES-Teile freuen. Natürlich werden diese mit einer schönen Grafik und Stadionatmosphäre aufgewertet. Auch Slots-Hersteller werden sich nicht lange bitten lassen. Spätestens zur nächsten WM werden mit Sicherheit neue Fußball-Slots auftauchen. Dadurch werden es mit Sicherheit noch mehr Spielentwickler geben, die sich irgendwann trauen, die ewigen Könige FIFA und PES vom Thron zu stoßen. Für Fußballfans ist also jede Menge Spaß vorprogrammiert!