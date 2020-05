Kommende Spiele der österreichischen Bundesliga & Quoten

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte gehofft, dass die Regierung grünes Licht geben und eine zweimonatige Sperre beenden würde, aber Bundeskanzlerin Merkel sagte auf...

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte gehofft, dass die Regierung grünes Licht geben und eine zweimonatige Sperre beenden würde, aber Bundeskanzlerin Merkel sagte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass eine Entscheidung darüber, wann die sportlichen Aktivitäten wieder aufgenommen werden können, am 6. Mai getroffen werden würde. Man kann aber jetzt schon Wette ohne Einzahlung auf die dominierenden Kräfte tätigen.

Der RB Salzburg war in den letzten Jahren eindeutig die dominierende Kraft in Österreich, da er seit der Saison 2013/14 jedes Jahr die österreichische Bundesliga gewann und in dieser Saison zum ersten Mal in der Geschichte des Klubs in der UEFA Champions League vertreten war. Dort zeigten sie in der Gruppenphase gegen Liverpool, Napoli und Genk großartige Leistungen.

Eines der Markenzeichen Salzburgs ist natürlich, dass man sich jedes Jahr einen fast komplett neuen Kader wünscht. Sie verkaufen in jedem Transferfenster Spieler an größere europäische Vereine und bauen dann eine neue Mannschaft mit jungen Talenten auf. In fast allen Bereichen des Kaders kann man nach mindestens zwei Jahren neue Gesichter sehen.

In einer bestimmten Position ist das jedoch nicht der Fall, denn der Linksverteidiger Andreas Ulmer ist bereits seit Januar 2009 Teil des RB Salzburg. Der 34-Jährige ist seitdem ein wichtiger Teil der Mannschaft und einer der ganz wenigen Spieler, die länger im Team geblieben sind.

Allerdings wird er nicht mehr so viele Jahre auf seinem jetzigen Niveau spielen können. Auch wenn der RB Salzburg mit Gideon Mensah, der derzeit bei Zulte Waregem ausgeliehen ist, einen großartigen Ersatz hat, sollte man aus zwei Gründen dennoch nach einer Alternative suchen. Erstens gibt es keinen einzigen echten Linksverteidiger im Kader des FC Liefering (der zweiten Mannschaft des RB Salzburg) und zweitens wäre es wirklich riskant, nur einen Linksverteidiger im Kader zu haben, sobald Ulmer seine Karriere beendet oder den Verein verlässt.

Wer wird die österreichische Bundesliga 2019-20 gewinnen?

Nachdem der RB Salzburg die österreichische Bundesliga 2018-19 mit einem dominanten Ligaspiel gewonnen hat, sind alle Augen auf die Saison 2019-20 gerichtet, wobei viel Druck von Mannschaften ausgeht, die mit dem RB Salzburg konkurrieren wollen, wie LASK Linz, Wolfsberger AC, Austria Wien und SK Sturm Graz.

Der RB Salzburg gewann die österreichische Bundesliga 2018-19 mit einer überzeugenden Leistung über die gesamte Saison hinweg. Nach 52 Punkten gewann er die Liga mit einem massiven Vorsprung von 12 Punkten auf den zweitplatzierten LASK Linz. Ihr Torschützenkönig Moanes Dabour ist nach 20 Toren in der letzten Saison ausgeschieden (unterschrieben für Sevilla), daher müssen sie für die Saison 2019-20 eine andere Torquelle finden. Der bosnische Stürmer Smail Prevljac erzielte in der Kampagne 10 Tore, wenn sie ihn ausreichend unterstützen können, wird der RB Salzburg für Tore sorgen.

Ein weiterer wichtiger Spieler, den man gerne behalten möchte, ist Mittelfeldspieler Diadie Samassekou, er stößt bei den großen europäischen Klubs auf großes Interesse. Der RB Salzburg und sein Manager Marco Rose werden verzweifelt versuchen, ihn zu halten, wenn sie ihren Erfolg von 2018-19 wiederholen wollen.

LASK Linz hofft, den RB Salzburg in der Saison 2019-20 vom Platz zu räumen. Nachdem man in der Saison 2018-19 mit 40 Punkten Zweiter wurde (12 Punkte hinter dem späteren Sieger RB Salzburg), hofft man, in der Saison 2019-20 noch weiter nach vorne zu kommen. Manager Oliver Glasner hofft, dass der Klub den talentierten brasilianischen Linksaußen Joao Victor Santos Sa halten kann, nachdem er in der Saison 13 Tore erzielt hat. Wenn er weiterhin Tore schießt und der Klub ihn halten kann, wird das für den Titelkampf von entscheidender Bedeutung sein.

Auf dem dritten Platz landete der Wolfsberger AC mit 31 Punkten (21 Punkte hinter dem RB Salzburg.) Torschützenkönig ist der österreichische Mittelfeldspieler Michael Liendl mit 11 Toren (dritter Platz in der Torschützenliste). Die Fans hoffen, dass die Mannschaft auf den Titel drängen kann, aber es wird schwer sein, mit einer so starken Mannschaft des RB Salzburg zu konkurrieren.

Weitere Mannschaften, die um den Titel kämpfen könnten, sind Austria Wien, das die Saison 2018-19 mit 27 Punkten auf dem vierten Platz beendete, Sturm Graz, das die letzte Saison mit 24 Punkten auf dem fünften Platz beendete, und St. Pölten, das mit 21 Punkten auf dem sechsten Platz landete, wobei der österreichische Stürmer Rene Gartler dabei 9 Tore erzielte. Diese Mannschaften sind mehr als fähig, einen Titelgewinn zu erzielen, aber sie bräuchten Glück, um ihren Weg zu gehen, wenn sie den ganzen Weg gehen wollen.