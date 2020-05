Mit diesem Equipment wird Fußball auch unterwegs zum Genuss

Nicht immer ist man gerade zu Hause, wenn ein spannendes Spiel der Fußballbundesliga oder der Champions League übertragen wird. Musste man früher die Spiele...

Nicht immer ist man gerade zu Hause, wenn ein spannendes Spiel der Fußballbundesliga oder der Champions League übertragen wird. Musste man früher die Spiele aufzeichnen und hoffen, dass niemand einem das Ergebnis verriet, so können die Spiele heute ganz bequem unterwegs angesehen werden. Hierfür bieten sich Technologien wie ein mobiler WLAN-Router und VPN an. Zudem ist es wichtig, ein leistungsfähiges Smartphone oder Tablet zur Verfügung zu haben, auf denen man die Spiele flüssig sehen kann. Nicht zuletzt genießen solche Nutzer die Fußballspiele auf ihren Smartphones und Tablets besonders, die ein hohes Datenvolumen in Ihrem Vertrag gebucht haben.

Moderne Technologien machen Fußballgenuss auch unterwegs möglich.

Mit einem mobilen WLAN-Router arbeiten

Ein mobiler WLAN-Router bietet sich für alle an, die häufiger unterwegs Fußball schauen, hierbei aber das Datenvolumen ihres Mobilvertrags schonen wollen. Ein solcher Router ist bereits für kleines Geld zu haben und bietet die Möglichkeit, viele Geräte parallel ins Netz zu bringen und gleichzeitig Signale besser zu empfangen. Somit ist ein mobiler Router sehr gut geeignet, wenn ein Spiel beispielsweise mit Freunden über mobile Endgeräte beim Grillen in einem Park angesehen werden soll. Egal ob es sich hierbei um große Spiele während Meisterschaften oder kleine Partien von Regionalvereinen handelt, immer genießen die Sportbegeisterten eine hervorragende Qualität dank integrierter Signalverstärker oder externe Zusatzantennen.

Ein weiterer Vorteil eines mobilen WLAN-Routers besteht darin, dass er mehrere Technologien in sich vereint. Das bedeutet, dass Anwender Beispielsweise auch dann schnelles Internet und einen flüssigen Stream zur Verfügung haben, wenn Sie ein vergleichsweise altes Smartphone nutzen. Sie sind dann nicht auf die Technologie des mobilen Endgeräts angewiesen, sondern bekommen über den Router die aktuell bestmögliche Geschwindigkeit.

Hohe Sicherheit dank VPN

Mittels VPN ist beim Fußball schauen unterwegs die eigene Privatsphäre geschützt.

Immer mehr Anwender setzen beim Fußballschauen unterwegs auf VPN. Ein solches Virtual Privat Network sorgt dafür, dass die Nutzer anonym im Internet unterwegs sind. Anwender können somit sicher streamen und müssen sich keine Sorgen um ihre Privatsphäre und ihre Daten machen, da diese vor dem Zugriff Dritter bestmöglich geschützt sind. Gerade beim Ansehen von Fußballspielen ist das hilfreich, da hier sehr viele Daten übertragen werden, die nicht in die Hände Unbefugter gelangen sollten.

VPN ist auch dann äußerst praktisch, wenn die Spiele während einer Urlaubs- oder Geschäftsreise angesehen werden sollen. Häufig sehen sich Reisende nämlich mit dem Problem des Geoblocking konfrontiert, das es ihnen unmöglich macht, heimische Spiele im Ausland anzusehen. Mittels VPN wir Streaminganbietern vorgegaukelt, man befände sich nach wie vor im Heimatland, womit auf alle Inhalte zugegriffen werden kann, die auch üblicherweise zur Verfügung stehen. Vor allem innerhalb der Europäischen Union ist es so gar kein Problem, unterwegs und auf Reisen Fußballspiele in gewohnter Onlineumgebung zu genießen.

Apps unterschiedlicher Anbieter nutzen

Viele Anbieter stellen Apps bereit, über die Fußballspiele unterwegs angesehen werden können. Das gilt einerseits für Spiele, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden. Diese Sender stellen eigene Mediatheken und Apps zur Verfügung, auf die die Anwender zugreifen können. Je nach Wunsch können die Spiele dann in einem Livestream verfolgt oder im Anschluss als Video angesehen werden. Abhängig davon, wo ein bestimmtes Spiel gezeigt wird, wird eine jeweils andere App benötigt.

Doch nicht nur öffentliche Anbieter haben Sport-Apps für das Streaming entwickelt, auch Bezahldienstleister machen es Ihren Kunden möglich, Spiele von jedem gewünschten Ort aus anzusehen. Die hierfür notwendigen Apps sind allerdings nicht immer gratis verfügbar, sondern stehen häufig nur zahlenden Kunden der jeweiligen Anbieter zur Verfügung. Beim Download muss auf die Kompatibilität mit dem mobilen Endgerät geachtet werden.

Auf ein hohes Datenvolumen setzen

Wer nicht mit einem mobilen WLAN Router ins Netz geht, sondern die Spiele tatsächlich über den eigenen Mobilfunkvertrag ansieht, braucht ein möglichst großes Datenvolumen. Bei der Übertragung von Fußballspielen müssen viele Datenpakete hin und her geschickt werden, was gleich mehrere Gigabyte pro Spiel fordern kann. Wer hier lediglich auf einen Vertrag mit geringem Datenvolumen zurückgreifen kann, verliert schnell den Spaß an dem Spiel und kann dieses schlimmstenfalls nicht einmal störungsfrei zu Ende ansehen.

Ob das Streamen von Fußballspielen unterwegs funktioniert und überhaupt sinnvoll ist, hängt somit stark vom jeweiligen Vertrag ab. Nutzer sollten sich genau überlegen, ob sich ihr Vertrag für diesen Zweck eignet oder ob sie für das Streamen horrende Preise bezahlen müssen. Ist der Vertrag geeignet, kann das Streaming ohne Probleme über die jeweiligen mobilen Endgeräte unterwegs genutzt werden. Falls nicht, sollte ein alternativer Vertrag gesucht werden, der ein Datenvolumen von mindesten 6 GB bereitstellt. Wenn der persönliche Vertrag allerdings noch zu lange läuft, um ihn zu kündigen, führt tendenziell kein Weg an einem mobilen WLAN-Router vorbei.

Leistungsfähige Smartphones und Tablets verwenden

Nicht zuletzt entscheiden auch die Smartphones und Tablets selbst, ob man damit Fußballspiele in guter Qualität störungsfrei sehen kann. Der beste Vertrag und das größte Datenvolumen nutzen nichts, wenn die mobilen Endgeräte veraltet sind. Deswegen sollte vor dem Einsatz von Apps zum Ansehen solcher Fußballspiele geprüft werden, ob das vorhandene Gerät dafür überhaupt geeignet ist.