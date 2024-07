Österreichs beste Fußballspieler während der EM 2024

Die Europameisterschaft ist ein bekanntes Fußballereignis. Die EURO findet alle vier Jahre statt und wird von der Fußballorganisation UEFA organisiert. An diesem Turnier nehmen...

Die Europameisterschaft ist ein bekanntes Fußballereignis. Die EURO findet alle vier Jahre statt und wird von der Fußballorganisation UEFA organisiert. An diesem Turnier nehmen die 24 besten Fußballmannschaften europäischer Länder teil. Ziel ist es, die Nationalmannschaft zu ermitteln, die Kontinentalmeister wird.

Die Euro 2024 begann am 14. Juni und endet am 14. Juli. Mehr als die Hälfte der Spiele ist bereits ausgetragen und es bleiben noch ein paar Tage, bis der Gewinner dieses Turniers bekannt gegeben wird. Zahlreiche Buchmacher, darunter auch GGBet Österreich , geben ihre Prognosen zum Sieger der Europameisterschaft 2024 ab. Zu den Spitzenreitern zählen die Nationalmannschaften Spaniens, Frankreichs, Englands und Deutschlands.

Auch zahlreiche Experten sagten der österreichischen Nationalmannschaft bei diesem Turnier große Erfolge voraus. Österreich konnte erfolgreich in die Meisterschaft starten und wichtige Spiele gewinnen. Der österreichischen Fußballnationalmannschaft gelang der Einzug ins Achtelfinale.

Allerdings endete das Spiel gegen die Türkei nicht wie von den österreichischen Fans erwartet. Das Fußballspiel endete mit dem Ergebnis 1:2 zugunsten der Türkei. Der Verlust Österreichs bedeutet, dass die Nationalmannschaft ihre Teilnahme an der diesjährigen Meisterschaft nur wenige Schritte vom Finale entfernt beendet. Dennoch wird die EM 2024 in die Geschichte des österreichischen Fußballs eingehen.

Trotz des Ausscheidens Österreichs zeigte die Nationalmannschaft ein tolles Spiel. Dies ist dem Beitrag des Trainers und den Bemühungen der Fußballer zu verdanken. Die österreichischen Fußballfans verfolgten jedes Spiel mit Begeisterung. Unter allen Teammitgliedern können einige Fußballspieler hervorgehoben werden, die sich bei der EM 2024 am besten gezeigt haben.

Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer ist ein dreißigjähriger österreichischer Fußballspieler, der 82 Spiele für die Nationalmannschaft bestritt und 18 Tore schoss. Während seiner Fußballkarriere war er Mitglied zahlreicher Fußballvereine, darunter SK Rapid Wien, RB Leipzig, FC Bayern München usw.

Im Jahr 2023 wurde er an Manchester United ausgeliehen. Derzeit ist er Mitglied des Fußballvereins Borussia Dortmund, sein Vertrag läuft bis Ende Juni 2027. Während der Euro 2024 bestritt er vier Spiele und erzielte ein Tor. Marcel beeindruckte mit seinem meisterhaften Spiel und viele Fans des österreichischen Fußballs halten diesen Fußballer für den besten Spieler dieser Meisterschaft. Sein Marktwert beträgt 20 Millionen Euro.

Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner ist ein 24-jähriger österreichischer Fußballspieler. Er bestritt 42 Spiele für die Nationalmannschaft und schoss 16 Tore. Seit Juli 2023 ist er Mitglied von RB Leipzig. Sein Vertrag läuft bis Ende Juni 2028. Vor dem heutigen Fußballverein gehörte er der TSG 1899 Hoffenheim.

Während der EM 2024 bestritt er vier von vier Spielen und erzielte ein Tor. Es gab 279 Ballkontakte und eine Passquote von 74 %. Er gab 7 Torschussvorlagen. Dies ist ein vielversprechender junger Fußballspieler, dessen Marktwert 18 Millionen Euro beträgt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er als einer der besten Spieler dieser Meisterschaft gilt.

Nicolas Seiwald

Nicolas Seiwald ist ein 23-jähriger Fußballspieler, dessen Marktwert 16 Millionen Euro beträgt. Er ist ein Spieler der Nationalmannschaft, der 28 Spiele für Österreich bestritten hat. Von 2020 bis 2023 war er Spieler des Fußballvereins Red Bull Salzburg. Von Juli 2023 bis Juni 2028 spielt er für den Fußballverein RB Leipzig.

Obwohl Nicolas bei der EM 2024 keine Tore schoss, hatte er während des Spiels hervorragende Leistungen. Er hat 471 Ballkontakte und 10 Assists. Außerdem liegt die Passquote bei 86 %. Bemerkenswert ist, dass er 2023 der beste Spieler der österreichischen Bundesliga war.

Konrad Laimer

Konrad Laimer ist ein 27-jähriger Fußballspieler, der seit 2019 für die Nationalmannschaft spielt. Er spielte 40 Spiele und schoss vier Tore. Zu den Mannschaften, in denen er spielte, gehörten FC Liefering, Red Bull Salzburg, RB Leipzig. Seit Juli 2023 ist er Mitglied des Fußballvereins Bayern München. Der Vertrag läuft Ende Juni 2027 aus.

Während der EM 20/24 glänzte er nicht mit erzielten Toren, aber seine Passquote lag bei 83 %. Es wurden 285 Ballkontakte und zwei Torschussvorlagen verzeichnet. Dieser Fußballer ist talentiert und erfolgreich und hat einen Marktwert von 30 Millionen Euro.

Patrick Pentz

Diese Wertung kommt ohne den Torwart der Nationalmannschaft, Patrick Pentz, nicht aus. Der 27-jährige österreichische Fußballspieler hat zehn Spiele für die Nationalmannschaft bestritten. Sein Marktwert beträgt 3 Millionen Euro. Seine bisherigen Vereine waren Austria Wien, Stade Reims, Bayer 04 Leverkusen. Seit August 2023 ist er Spieler des Vereins Bröndby IF.

Bei der EM 2024 hinterließ Patrick den besten Eindruck. Er schützte das Tor so gut wie möglich, was es der Mannschaft ermöglichte, das Achtelfinale zu erreichen. Es wurden 239 Ballkontakte und 201 gespielte Pässe notiert.

Obwohl die EM 2024 für die österreichische Nationalmannschaft nicht so endete, wie es die Spieler und Fans erwartet hatten, blieb Österreich für seine starken Spiele in Erinnerung. Nicht nur die oben genannten Fußballspieler, sondern auch andere Spieler verhalfen der Mannschaft zu beachtlichen Erfolgen in dieser Meisterschaft. Erwähnenswert ist auch der Trainer der Nationalmannschaft, Ralf Rangnick, der viel dazu beigetragen hat, die Mannschaft hervorzuheben.