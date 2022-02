Online Fußball spielen? Das sind die beliebtesten Fußballspiele fürs Handy

König Fußball erfreut sich nach wie vor ungebrochener Beliebtheit. Auch wenn uns die anhaltende Pandemie derzeit zu Geisterspielen zwingt, ist das Interesse am Runden...

König Fußball erfreut sich nach wie vor ungebrochener Beliebtheit. Auch wenn uns die anhaltende Pandemie derzeit zu Geisterspielen zwingt, ist das Interesse am Runden und Eckigen dennoch groß. Wer den Anblick leerer Stadien jedoch nicht erträgt, kann zum Glück auch zum Controller greifen und auf PC oder Konsole Fußball spielen. Online gegen Gleichgesinnte anzutreten, macht einfach Spaß und vertreibt die Langeweile, die uns dieser Tage bisweilen ereilt.

Inzwischen gibt es auch für Smartphones und Tablets zahlreiche Spiele, mit denen man sich in recht ordentlicher Qualität Stadionatmosphäre holen kann. Die Action auf dem grünen Rasen lässt sich auf mobilen Begleitern sogar zwischendurch in der Mittagspause oder während Wartezeiten erleben. Die besten Fußballspiele für Handys und andere smarte Geräte haben wir hier einmal zusammengefasst, damit Sie wissen, welche von ihnen die Must-Haves 2022 sind.

FIFA Mobile: Die Nummer Eins unter den Fußballspielen

Am PC oder auf der Konsole ist FIFA die absolute Nummer Eins unter allen Fußballspielen. Entwickler EA Sports hat jedoch sichergestellt, dass es sich auch im mobilen Geschäft nicht anders verhält und mit FIFA Mobile eine hervorragend spielbare Version für das Handy auf den Markt gebracht. Die Grafik ist dabei überaus beeindruckend und hinsichtlich internationaler Lizenzen kann ohnehin kein anderer Anbieter FIFA das Wasser reichen.

Das beste vollumfängliche Fußballspiel ist also schnell ermittelt, auch wenn bei FIFA Mobile eine Tatsache beachtet werden muss: Wer gerne im Ultimate Team Modus spielt, muss sich auf zahlreiche In-App-Käufe gefasst machen. Manche Spieler müssen daher tief in die Tasche greifen, während andere das Ultimate Team dagegen eher ignorieren. Es ist am Ende eine Stilfrage. Ein besseres Erlebnis, wenn es um Fußball geht, kann aktuell jedoch kein anderes Game bieten.

eFootball PES 2021: Der ewige Zweite

Pro Evolution Soccer (PES) hat bereits in der Vergangenheit einige Versuche unternommen, FIFA den Rang abzulaufen, doch immer wieder scheiterte das Spiel an der Übermacht der FIFA-Lizenzierungen. Bezüglich des Gameplay aber sind von PES immer wieder Erfolge zu verzeichnen. Viele Fans lieben die Spielmechaniken der PES-Titel und würden FIFA tatsächlich den Vorzug geben. Auch im mobilen Gaming ist das nicht anders. Mit PES 2021 hat Hersteller Konami ein durchaus gutes Fußballspiel für Handys und Tablets im Portfolio.

Die Vorteile liegen in der sehr guten Steuerung, die unter Fans besser ankommt als bei FIFA mobile. Zwar schmerzen die fehlenden realistischen Teams, doch echte PES-Fans sind das bereits gewohnt und werden sich dank der tollen technischen Umsetzung nicht daran stören. Die unterschiedlichen Modi sind alle sehr gut spielbar und kommen dem Spieler bei der Individualisierung entgegen.

Football Manager 2021: Kein trockener Managermodus

Football Manager 2021 hat eine etwas andere Ausrichtung als die beiden zuvor genannten Spiele. Der Titel möchte eine Simulation bieten, bei der es nicht in erster Linie um die Action auf dem grünen Rasen geht, sondern vor allem wirtschaftliche und planerische Aspekte in den Brennpunkt rücken. Aus insgesamt 800 Teams kann man als Spieler auswählen und schon beginnt der Karrieremodus als Manager, bei dem die Mannschaft zu einem Top Team ausgebaut werden soll.

Die Liebe zum Detail mit all den kleinen Bereichen, die am Ende das große Ganze ausmachen, ist bei diesem Spiel Programm. Die Grafik lässt leider etwas zu wünschen übrig, doch die Möglichkeiten vom Stadionausbau bis hin zur eigenen Jugendakademie sind schier unendlich und werden Gamer in großer Masse begeistern. Daher zählt auch Football Manager 2021 zu den Spielen, die unbedingt auf das Handy eines jeden Fußballfans gehören. Wann immer ein weiterer Schritt in der Managerkarriere erklommen werden soll, ergeben sich genügend Spielsituationen, die auch für eine kurze Pause geeignet sind.

Alternativen für Zwischendurch

Natürlich gibt es noch jede Menge andere Fußballspiele. Final Kick 2020 etwa setzt direkt im Elfmeterschießen an und ist ein entsprechend kurzweiliger Spaß, der sich besonders gut für mobile Geräte eignet, da hier wirklich nur kurze Momente mit Fußball gefüllt werden. Dream League Soccer dagegen lässt viele Nebengeräusche weg und konzentriert sich stattdessen auf den seriösen Sport zwischen den beiden Toren. Hier geht es um den Fußball an sich, ohne dass Elemente wie Lizenzen oder Grafikspielereien eine wichtige Rolle spielen würden. Es lohnt sich, auch diese Spiele einmal näher anzuschauen.

Fußball ist auch auf dem Handy ein großer Spaß

Fußball bleibt weiterhin eine enorm beliebte Sportart bei allen Gamern und auch auf mobilen Endgeräten rollt der Ball perfekt über den grünen Rasen. Dabei wird inzwischen erstaunliche Qualität und Vielfalt geboten, so dass man genügend Auswahl hat, welches Spiel die individuellen Vorlieben am besten abbildet. Online Fußball ist mit FIFA und PES auf einem hohen Niveau angekommen und die beiden Entwickler EA und Konami sind sehr bemüht, auch bei den mobilen Versionen hohe Qualität zu liefern. Ein Blick in die App Stores lohnt sich auf jeden Fall.