ORF überträgt Fußball-EM 2025 der Frauen

Gute Neuigkeiten: Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 wird vom Österreichischen Rundfunk (ORF) übertragen. Die Entscheidung, die EM 2025 auszustrahlen, unterstreicht das Engagement des Senders, Frauenfußball stärker in den Fokus zu rücken und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Digitales Angebot für maximale Flexibilität

Neben der Übertragung im Fernsehen bietet der ORF auch Online-Streaming-Dienste an, sodass Fans die Spiele flexibel und von überall aus verfolgen können. Die Integration von Social Media und interaktiven Plattformen wird den Zuschauern zudem ermöglichen, aktiv am Geschehen teilzunehmen und ihre Begeisterung zu teilen. Der ORF setzt auf moderne Technologie, um eine nahtlose Übertragung und ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten.

Bedeutung für den Frauenfußball

Die Übertragung der Frauen-EM 2025 durch den ORF ist ein bedeutender Schritt zur Förderung des Frauenfußballs. Die Entscheidung, ein solches Turnier umfassend zu übertragen, zeigt die wachsende Anerkennung und Wertschätzung für den Frauenfußball. In den vergangenen Jahren hat der Frauenfußball weltweit an Popularität gewonnen, was sich auch in höheren Zuschauerzahlen und einer größeren medialen Aufmerksamkeit widerspiegelt. Der ORF trägt mit seiner Entscheidung dazu bei, diese positive Entwicklung weiter zu fördern und den Sport einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Sicher findet sich auch eine Möglichkeit, um im Online Casino Österreich legal auf die Damen zu wetten.

Hardfacts zur Frauen-EM 2025

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2025 wird in Europa stattfinden und umfasst 16 Teams aus der ganzen Welt. Die genauen Gastgeberländer und Städte stehen bisher nicht fest, aber das Turnier wird voraussichtlich in mehreren großen Städten Europas ausgetragen, um eine breite Fanbasis zu erreichen.

Das österreichische Team bekommt im Herbst die Chance, sich für die EM 2025 zu qualifizieren. Die entscheidenden Partien beginnen am 25. Oktober und enden am 29. Oktober, wenn Österreich gegen Slowenien spielt. Diese Play-off-Spiele werden ebenfalls auf ORF1 und im Stream auf ORF ON übertragen, sodass Fans die entscheidenden Matches bequem von zu Hause aus verfolgen können. 2017 gelang der weiblichen Nationalmannschaft der Einzug ins Halbfinale. Stärke zeigten die Ladys schon mehrmals, weshalb sie gute Chancen auf eine Teilnahme haben.

ORF sicherte sich noch weitere Rechte

Neben der EM werden auch die Play-off-Spiele zur Frauen-WM 2025 und die wichtigsten Spiele der Herren-Nationalmannschaft übertragen. Einschließlich aller Topspiele des ÖFB-Teams in der UEFA Nations League, Qualifikationsspiele für die WM 2026 und die EM 2028 sowie die meisten Freundschaftsspiele. Der Höhepunkt ist die Übertragung der Fußball-WM 2026. Auch dürfen wir uns über die Übertragung der Heimspiele des Nachwuchs-Nationalteams und des Frauen-Nationalteams freuen. Notieren Sie sich die wichtigsten Termine im Kalender, denn die nächsten Monate und Jahre werden für spannende Momente sorgen.

Fazit:

Abschließend kann gesagt werden, dass die Übertragung der Fußball-EM der Frauen 2025 durch den ORF ein bedeutender Meilenstein für den Frauenfußball ist. Sie bietet nicht nur spannende Unterhaltung für die Fans, sondern fördert auch die Anerkennung und Wertschätzung des Frauenfußballs in der Gesellschaft. Hoffen wir, dass sich Österreich auch qualifiziert und sich in der Schweiz von seiner besten Seite zeigt.