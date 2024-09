Sichere Bank ‒ Das sind die Favoriten der aktuellen Bundesligasaison

Die Bundesliga-Saison 2024/25 ist schon in vollem Gange − und die Spitzenmannschaften haben sich bereits deutlich positioniert. Während einige Teams schon beim Start überraschen,...

Während einige Teams schon beim Start überraschen, bleiben die Favoriten dennoch weitgehend die gleichen. Der folgende Artikel blickt auf die Mannschaften, die in dieser Bundesligasaison als die absoluten Top-Clubs gelten.

Eine spannende Saison dank vielseitiger Favoriten

Die Bundesliga bleibt auch in dieser Saison spannend. Es gibt gleich mehrere Teams, die realistische Chancen auf den Titel haben. Bayern München bleibt selbstverständlich der ewige Top-Favorit, dicht gefolgt von Borussia Dortmund und RB Leipzig. Bayer Leverkusen könnte jedoch die Überraschung der Saison werden.

Bayern München: Der Dauerbrenner an der Spitze

Es ist natürlich keine wirklich Überraschung, dass Bayern München auch in dieser Saison wieder als absoluter Top-Favorit gilt. Mit einem beeindruckenden Kader, der in allen Bereichen tief besetzt ist, dominieren die Bayern die Liga.

Die Verpflichtung von Harry Kane hat der Offensive zusätzliche Schlagkraft verliehen. Seine Fähigkeit, nicht nur treffsichere Tore zu erzielen, sondern gleichzeitig auch als wertvoller Vorlagengeber zu agieren, macht ihn zu einem zentralen Element im Spiel der Münchener.

Zudem zeigt der erfahrene Kader, dass er sowohl in der Bundesliga als auch auf europäischer Ebene problemlos mithalten kann. Die Konstanz und die Tiefe im Kader sorgen also für große Chancen, wenn es um die Meisterschaft geht.

Borussia Dortmund: Die ewige Konkurrenz

Borussia Dortmund hat sich in den letzten Jahren als der Hauptkonkurrent der Bayern etabliert. Auch in dieser Saison bleibt der BVB ein heißer Kandidat für die Meisterschaft.

Mit einer talentierten Mischung aus jungen, dynamischen Spielern wie Jude Bellingham und bewährten Kräften wie Marco Reus hat Dortmund definitiv die Fähigkeit, jedes Team in der Liga zu schlagen.

Besonders beeindruckend ist ihre Offensive, die in den letzten Jahren zu den besten der Liga gehörte. Wenn der BVB auch seine defensive Stabilität in dieser Saison findet, könnten sie die Bayern ernsthaft gefährden.

RB Leipzig: Die aufstrebende Kraft

RB Leipzig hat sich in den letzten Jahren als dritter großer Name in der Bundesliga etabliert. Ihre Strategie, gezielt junge Talente zu entwickeln und in den Kader zu integrieren, hat sich ausgezahlt.

In dieser Saison haben sie mit Verpflichtungen wie Xavi Simons und Dani Olmo einen Kader, der sowohl in der Liga als auch international für Furore sorgen kann. Ihre Geschwindigkeit im Umschaltspiel und die taktische Flexibilität machen Leipzig zu einem unangenehmen Gegner für jedes Team.

Sie sind zwar nicht der Top-Favorit, aber eine Wette auf Leipzig könnte sich als lohnend erweisen, insbesondere in einzelnen Spielen gegen schwächere Gegner.

Bayer Leverkusen: Der Herausforderer

Bayer Leverkusen startet stark in die Saison und präsentiert sich als ernstzunehmender Titelkandidat. Ihre jüngsten Leistungen, inklusive einem Sieg im Supercup, zeigen, dass sie bereit sind, um die Meisterschaft mitzuspielen.