Sicherheit von Online-Glücksspielen

Das Spielen in einem sicheren Online-Casino ist für jeden Spieler wichtig. In einem sicheren Casino können Menschen nicht nur ein großartiges Spielerlebnis haben, sondern gleichzeitig ist die Sicherheit beim Schutz der persönlichen Daten sowie der Bankdaten der Spieler garantiert.

Wie sind Online-Glücksspiele reguliert?

Die Online-Glücksspielbranche ist relativ gesehen recht jung. Der unglaubliche Anstieg der Popularität war wahrscheinlich unerwartet. Es ist fair zu sagen, dass die meisten Gesetzgeber nicht darauf vorbereitet waren.

Insgesamt hat sich die rechtliche und regulatorische Landschaft des Online-Glücksspiels in den letzten Jahren verbessert. Es ist jedoch noch ein langer Weg, bis die Branche auf globaler Basis als gut reguliert eingestuft werden kann.

Alle seriösen Online-Glücksspiele unterliegen der örtlichen Glücksspiel Gesetzgebung und sind im Besitz einer Online-Glücksspiellizenz.

Regionale Regulationen

Wir haben bereits erwähnt, dass es keine globale Organisation gibt, die die Online-Glücksspielbranche reguliert. Der größte Nachteil dieser Tatsache ist, dass die Gesetze in Bezug auf Online-Glücksspiele je nach Wohnort sehr unterschiedlich sein können. Die Aktivität ist in einigen Teilen der Welt strengstens verboten und in anderen vollständig legalisiert.

Seriöse Online-Anbieter sind in der Regel in dem Besitz einer europaweit gültigen Lizenz aus Malta. Malta stellt ausschließlich seriösen Anbietern seine Lizenzen aus. Durch diese Tatsache, ist der Anbieter erlaubt Leistungen Europaweit und in Österreich anzubietet.

Es ist immer eine gute Idee auf der jeweiligen Webseite des Online-Casino nach der Lizenz zuschauen. Wenn diese vorhanden ist, können wir davon ausgehen, das dieses Casino sicher zum spielen und wetten ist. Generell sind österreichische Casino lizensiert und Spieler brauchen sich keine Sorgen machen. Die neue legalen Online Casinos in Österreich 2020 finden sie hier.

Warum ist es so wichtig?

Online-Spiele beinhalten in den meisten Fällen das Vertrauen von Geld an Dritte. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt investieren Geld in Glücksspiele. Nur sehr wenige wissen wirklich wer die Unternehmen hinter diesen “Standorten” sind. Dies ist letztendlich der Regulierungspunkt in der Branche. Jeder sollte wissen, dass es sich um eine seriöse Organisationen handelt und ihr Geld sicher ist.

Die Regulierung von Online-Glücksspielen dient im Wesentlichen drei Zwecken:

Um sicherzustellen, dass die Glücksspielseiten ordnungsgemäß betrieben werden

Um sicherzustellen, dass Glücksspielseiten ethisch einwandfrei betrieben werden

Um sicherzustellen, dass Online-Spieler sicher sind und fair behandelt werden

Alle Glücksspielseiten sollten denselben Gesetzen unterliegen. Sie sollten sich alle mit ethischen Praktiken befassen. Es sollte auch Maßnahmen gegen Geldwäsche und Glücksspiele für Minderjährige geben. Ihre Werbung sollte ehrlich und nicht irreführend sein.

Webseiten sollten unter anderem auch zum Schutz von Kundeneinlagen und zu transparenten Geschäftsbedingungen verpflichtet sein. Kunden sollten eine faire Gewinnchance haben. Gewinne sollten innerhalb eines angemessenen Zeitraums ausgezahlt werden.

Wenn jede einzelne Glücksspielseite diese Kriterien erfüllt, wäre das Internet eine viel sicherere Umgebung.

Fazit

Es ist schwer vorherzusagen, wie sich die Regulierung des Online-Glücksspiels in Zukunft entwickeln wird. Eine perfekte Lösung wäre, eine neue Organisation zu gründen. Diese ist für die globale Steuerung der Branche verantwortlich. Sie bestimmt welche Standorte die notwendigen Anforderungen erfüllen. Jeder Standort wäre dann vertrauenswürdig.