Sportwetten Bonus – Kriterien und Tipps zum Umsatz

Seit vielen Jahren sind leider zu viele falsche Tipps zu Sportwetten Bonusangeboten im Umlauf. Viele Kunden gehen leider weiterhin davon aus, dass sich der beste Sportwetten Bonus ausschließlich über dessen Höhe definiert. Im folgenden Artikel dreht sich daher alles um die wichtigsten Kriterien und Tipps zum Umsatz eines Wettbonus im Internet.

Merkmale für den besten Wettbonus

Wenn man sich einen Wettbonus genauer ansieht und sich dabei den Bonus- und Umsatzbedingungen widmet, wird man schnell erkennen, dass teilweise immense Unterschiede erkennbar sind. Bereits kleine Zusätze können den Umsatz eines Wettbonus fast schon unmöglich machen. Den Erfahrungen nach zeichnen sich die besten Wettbonusangebote anhand der folgenden drei Merkmale aus.

Umsatzhöhe

Das erste wichtige Merkmal eines guten Wettbonus ist natürlich die Umsatzhöhe. Wie auch bei der generellen Bonushöhe ist der Wert der Umsatzhöhe das offensichtlichste Merkmal. Im Gegensatz zu den Erwartungen versuchen die Buchmacher ihren Kunden den Umsatz so schwer wie möglich zu machen und nutzen viele kleine Hintertüren, um die Umsatzhöhe in die Höhe zu treiben.

Die besten Bonusangebote im Bereich der Sportwetten verlangen von den Kunden lediglich einen Umsatz des erhaltenen Bonus. Wie hoch dieser ausfallen kann? Das hängt ganz von der Höhe des Bonus ab, doch generell sollten faire Sportwettenanbieter von ihren Kunden nicht mehr als einen zehnfachen Umsatz des erhaltenen Bonus verlangen.

Mindestquoten

An zweiter Stelle der Merkmale der besten Wettbonusangebote folgen auch schon die Mindestquoten. Diese sind es nämlich, die oftmals komplett ignoriert werden, wenn ein Bonus bewertet wird. Bei den Mindestquoten handelt es sich grundsätzlich um die Wettquote, welche zu erreichen ist, wenn der Einsatz eines Wettscheins zu dem erreichenden Bonusumsatzwert hinzugerechnet werden soll.

Auch hier tricksen die unseriösen Sportwettenanbieter gerne und formulieren ihre Wettquoten entsprechend schwammig. Die besten Angebote für Kunden bei Wettanbietern zeichnen sich daher durch klare Angaben für Einzel- und Kombiwetten aus. Generell sollten Quoten für Einzelwetten nicht höher als 2,00 liegen und die jeweiligen Auswahlen für Kombiwetten nicht mehr als 1,50 betragen.

Maximaleinsatz und -gewinn

Beim letzten Merkmal von fairen Bonus- und Umsatzbedingungen handelt es sich abschließend um die Maximaleinsätze und eventuelle Maximalgewinne, die den Kunden vorgeschrieben werden. Maximaleinsätze beziehen sich dabei auf den maximalen Einsatzwert, den ein Buchmacher seinen Kunden an die Umsatzbedingungen anrechnet. Dieser Wert sollte nicht geringer als der 50-prozentige Wert des erhaltenen Bonus sein.

Komplett verzichten sollten Buchmacher dagegen auf eventuelle Maximalgewinne. Dies ist generell ein Zeichen für einen unseriösen Buchmacher, der schlichtweg nicht gewillt ist, seinen Kunden einen Gewinn einzuräumen, wenn diese die harten Bonus- und Umsatzanforderungen erfolgreich meistern konnten. Man sollte daher von Bonusangeboten mit Maximalgewinnen besser die Finger lassen.

Kann man einen Wettbonus im Casino umsetzen?

Wird von einem Wettbonus bei einem Wettanbieter gesprochen, muss man zwangsweise auch den Casino-Bereich eines Sportwettenanbieters benennen. Über die Jahre haben sich besonders neue Sportwettenanbieter, welche auf Malta oder Curacao lizenziert sind, deutlich breiter aufgestellt und bieten neben ihrem Sportwettenangebot inzwischen auch ein zusätzliches Online-Casino an. Doch wie genau verhält sich ein Wettbonus in Sportwetten Casinos? Kann man einen Wettbonus parallel bei Sportwetten und an Spielautomaten umsetzen?

Grundsätzlich ist dies nicht erlaubt. Viele Sportwettenanbieter mit einem eigenen Portfolio an Spielautomaten haben die jeweiligen Spielangebote klar getrennt. Es werden demnach gesonderte Bonusaktionen angeboten, sodass ein Sportwetten Bonus nur an Sportwetten umgesetzt werden kann, während im Bereich des Online-Casinos dasselbe gilt. Doch wenn man etwas gründlicher recherchiert, so wird man auch einige Ausnahmen finden können. Besonders neue Sportwettenanbieter aus Curacao sind auf diesem Gebiet deutlich kulanter und ermöglichen ihren Kunden oftmals mehr Freiheiten beim Bonusumsatz.

Auch wenn dies sicherlich positive Nachrichten sind, sollte man sehr genau hinschauen und prüfen, wie genau dieser Umsatz vonstattengehen kann. Dabei sollte man sich die Frage stellen, ob es sich überhaupt lohnt, mit einem Wettbonus im Online-Casino zu spielen. Immerhin sind die Umsatzanforderungen um ein Vielfaches höher, weswegen der Einsatz eines Wettbonus im Online-Casino mit deutlich höherem Risiko verbunden ist.

Tipps zum Wettbonus Freispielen

Gerade wenn man noch eher wenige Erfahrungen im Internet mit Sportwetten gesammelt und gerade erst den Schritt von einem Wettbüro zu einem Wettanbieter vollzogen hat, kann das Thema »Wettbonus« erdrückend sein. Damit auch neue Kunden ein paar Hilfen für die ideale Nutzung eines Wettbonus bekommen, folgen nun gleich drei Tipps zum Freispielen eines Wettbonus.

Finanzielles Management

Alles steht und fällt bei einem Sportwettenanbieter mit den finanziellen Eckdaten. Jeder Sportwetten-Fan wird unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen mitbringen, weswegen nicht jeder Kunde den vollen Bonus aktivieren sollte. Bevor man daher einen Wettbonus akzeptiert und eine Einzahlung tätigt, sollte das eigene Budget haargenau aufgestellt und realisiert werden, dass dieses Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren geht.

Niemals sollten Kunden mit eventuellen Gewinnen bereits im Voraus planen oder jegliche Wettscheine als sicher angehen. Sportwetten sind selbst auf Wetten der Spitzenklubs in Deutschland spekulativ, auch der FC Bayern München kann im DFB-Pokal mal an Holstein Kiel scheitern. Es sollte daher nur so viel Geld eingezahlt und eingesetzt werden, wie man es letztlich ohne Eingriffe in den Alltag überstehen kann.

Disziplin und Recherche

Mit einem seriösen finanziellen Management geht auch eine entsprechende Disziplin einher. Es ist ohne Frage notwendig, dass sich Kunden bei Wettanbietern vom ersten Tag an disziplinieren und konsequent an ihre eigenen Vorgaben halten. Dies umfasst unter anderem auch eine entsprechende Recherche, die vor jeder Wettabgabe aufgestellt werden sollte.

Inzwischen haben Sportwetten-Fans deutlich bessere Chancen, als noch vor ein paar Jahren, um selbst ohne starkes Grundwissen eine detailliertere Recherche aufzustellen. Seien es Informationen aus den Foren einzelner Vereine, kostenlose Datensätze, welche einen Eindruck über xG (Expected Goals) und xA (Expected Assists) geben oder schlichtweg Podcasts, die sich mit dem Alltag der Teams beschäftigen. Alles davon gehört in eine umfangreiche Recherche vor der Wettabgabe.

Kontinuität

Als dritten Tipp sollte man zusätzlich noch eine hohe Kontinuität angeben. Ein Wettbonus und die entsprechenden Umsatzbedingungen können sehr fordernd sein und müssen umgehend nach Aktivierung des Bonusangebots angegangen werden. Wenn man da bereits einige Tage aussetzt oder mal ein Wochenende oder eine englische Woche auslässt, kann der zu erreichende Umsatzwert erdrückend erscheinen.

Es ist daher unbedingt zu empfehlen, dass sich Kunden klare tägliche Ziele setzen und diese mit entsprechender Kontinuität angehen. Geht man beispielsweise von einem Umsatz von 1.500 Euro innerhalb von 30 Tagen aus, entspräche dies einem täglichen Umsatz von durchschnittlich 50 Euro oder einem wöchentlichen Umsatz von 350 Euro. Diese Werte sollten mindestens erreicht werden, denn unter Druck wettet sich bekanntlich schwerer.

Fazit: Nicht jeder Sportwetten Bonus ist lohnend

Wie am Artikel klar erkannt werden kann, ist nicht jeder Sportwetten Bonus lohnend. Statt sich steif auf die reinen Bonushöhen oder prozentualen Angaben zu fokussieren, sollte man ein Bonusangebot als Gesamtes betrachten und dabei auch die Bonus- und Umsatzbedingungen in die Bewertung einbeziehen. Denn nur wenn ein Sportwetten Bonus realistisch umgesetzt werden kann, sollte ein solcher auch wahrgenommen werden.