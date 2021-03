Sportwetten-Bonusangebote für österreichische Ligen

Sportwetten und der Fußball – eine Verbindung die nun seit einiger Zeit beiden Branchen einen enormen Vorteil verschafft. Wettportale beispielsweise profitieren durch die Zusammenarbeit...

Sportwetten und der Fußball – eine Verbindung die nun seit einiger Zeit beiden Branchen einen enormen Vorteil verschafft. Wettportale beispielsweise profitieren durch die Zusammenarbeit mit einem Team oder einer Liga. Automatisch wird sogenannter „Trust“ erzeugt, sodass ein Buchmacher als seriös und sicher gilt. Vereine profitieren durch die Mehreinnahmen aus den Verträgen und können so ein höheres Gehalt zahlen oder neue Profis anwerben.

Vor allem an Spieltagen der ersten Liga oder einem europäischen Top-Turnier werden sehr viele Wettscheine abgegeben. Immer im Hintergedanken ist der Gewinn, den man mit einem solchen Wettschein erzielen kann. Sofern auch Sie bereits eine Sportwette erzielt haben, werden Sie sicherlich auch die Spannung und den Spaß während einer Partie kennen, der durch eine Wettabgabe zustande kommt.

Aufgrund des stetig wachsenden Angebotes an Wettportalen, wollen wir uns heute einen Einblick auf die Bonusangebote der Portale verschaffen. Nahezu jeder Anbieter besitzt einen anderen Bonus, sodass sich ein Vergleich durchaus lohnen kann. Was ein Bonus mit sich bringt, wollen wir Ihnen nun aufzeigen.

Ganz unterschiedliche Angebote warten auf Sportfans

Sicherlich werden auch Sie schon einmal im TV eine Werbung eines Buchmachers gesehen haben. Zumeist werben die Anbieter in einer Werbung mit ihrem Bonus für Neukunden. Nicht selten wird beispielsweise ein sogenannter „Einzahlungsbonus“ beworben. Auf die erste Einzahlung erhalten neu angemeldete Tipper so sehr häufig eine Verdopplung. Durch ein solches Angebot besitzt man gleich zu Beginn ein deutlich höheres Startkapital, welches zwei Vorteile mit sich bringt. Schauen Sie sich immer auch die verschiedenen Einzahlungsmethoden an, um eine schnelle und sichere Einzahlung vornehmen zu können.

Neben dem Bonus auf eine Einzahlung gibt es viele weitere Angebote zu finden. Gratiswetten und ein Bonus ohne Einzahlung zählen ebenfalls zu den Neukundenboni. Aber auch für treue Kunden halten Buchmacher so einige Wett-Boni bereit, die ebenfalls Gratiswetten oder Bonusguthaben auf das Konto bringen.

Drei unterschiedliche Neukundenboni

Einen Einzahlungsbonus haben wir Ihnen nun bereits erklärt. Schauen wir uns nun die restlichen beiden Neukundenboni etwas genauer an.

Viele Wettportale setzen auf eine Gratiswette, die ebenfalls anhand des eingezahlten Guthabens bemessen wird. Der Unterschied zu einem Einzahlungsbonus ist, dass zumeist nur ein bis zwei risikofreien Wettabgaben getätigt werden können. Zudem ist bei einem solchen Bonus die Einsatzsumme vorgegeben, sodass Sie nicht frei über ihr Guthaben verfügen können.

Die dritte Aktion in unserer Liste ist wahrscheinlich der beliebteste Bonus. Einen Bonus ohne Einzahlung erhalten? Möglich ist dies! Besonders bei neuen Wettportalen gibt es eine solche Aktion zu finden, bei der Sie keinerlei Risiko besitzen, da Sie keine Einzahlung tätigen müssen. Oftmals fällt das Bonusguthaben sehr niedrig aus. Dennoch lohnt sich ein Blick auf diesen Bonus, da Sie völlig ohne Risiko eine reale Gewinnchance erhalten.

Zahlreiche Bestandskundenboni stehen zur Verfügung

Treue zahlt sich auch im Bereich der Sportwetten aus. Sofern Sie einen guten Buchmacher gefunden haben, checken Sie doch gleich den Bonusbereich des Anbieters aus. Hier lassen sich zahlreiche weitere Aktionen abseits des Willkommensbonus finden. Gratiswetten, Bonusguthaben oder Treuepunkte bringen Ihnen weiteres Guthaben auf Ihr Wettkonto.

Um einen genaueren Einblick über alle Bestandskundenangebote zu erhalten, lohnt sich der Blick auf ein Vergleichsportal. So finden Sie weitere Informationen auf Erfahrungen.com . Sowohl die Eigenschaften des Buchmachers, als auch die zahlreichen Bonusangebote werden genauer unter die Lupe genommen und bewertet, wodurch Sie einen kostenfreien Einblick auf das Portal erhalten.

Bonusangebote für den österreichischen Fußball finden

Auch für die österreichischen Ligen gibt es viele Anlaufstellen, die einen Wettbonus bereithalten. Nahezu jedes Wettportal besitzt inzwischen die Top-Ligen aus Österreich . Bei vielen Anbietern kann sogar auf die Regionalliga getippt werden.

Um einen fairen Bonus für Sportwetten auf die österreichischen Ligen finden zu können, empfiehlt sich ein Portal, welches sich mit dem Bereich der Sportwetten bestens auskennt. Anstatt einen bekannten Buchmacher aus TV oder Internet auszuwählen, sollte ein Vergleich vorgenommen werden. Gerade bei einem etwas unbekannteren Wettportal gibt es oftmals sehr gute Bonusangebote, die deutlich niedrigere Bonusbedingungen besitzen.

Bonusbedingungen: Der Knackpunkt eines jeden Bonusangebotes

Für viele unerfahrene Tipper ist ausschließlich die Bonussumme interessant. Genau hier liegt jedoch der Fehler begraben. Sicherlich werden Sie sich denken können, dass kein Wettportal einen Bonus verschenkt. Wirklich jedes Portal besitzt verschiedene Bonusbedingungen, die eine sofortige Auszahlung des Bonusguthabens zu Nichte machen.

Erst dann, wenn alle Bedingungen erfolgreich umgesetzt wurden, ist eine Auszahlung des Bonusguthabens und der damit erzielten Gewinne möglich. Bevor Sie also zu einem x-beliebigen Buchmacher greifen, schauen Sie sich zuvor alle Auflagen des Bonusangebotes genauer an.

Drei Bedingungen sind in jedem Bonus integriert

Wirklich jedes Bonusangebot besitzt drei unterschiedliche Bonusbedingungen, die es vor der Inanspruchnahme zu beachten gilt.

Eine Umsatzbedingung gibt an, wie oft das erhaltene Bonusgeld eingesetzt werden muss. In direkter Verbindung steht diese Auflage mit der sogenannten „Mindestquote“. Diese gibt an, wie hoch die Quote auf dem Wettschein ausfallen muss, damit das eingesetzte Guthaben von den Umsatzbedingungen abgezogen wird.

Als dritte Bonusbedingung wird ein zeitliches Limit vorgegeben. In dem vorgegebenen Zeitraum müssen Sie den Bonus vollständig umsetzen. Gelingt Ihnen dies nicht, verfällt das Angebot und das Bonusguthaben und alle Gewinne werden storniert. Eine erneute Bonusinanspruchnahme eines Neukundenbonus ist ebenfalls nicht möglich, da es sich um ein einmaliges Angebot handelt.

Nicht jedes Bonusangebot bietet faire Chancen auf eine Umsetzung

Leider muss man sich eingestehen, dass sehr viele Buchmacher unfaire Bonusbedingungen besitzen. Eine hohe Mindestquote in Verbindung mit enorm hohen Umsatzbedingungen, sind ein No-Go. Sofern Sie einen solchen Bonus beanspruchen, werden Sie früher oder später an einem Punkt angelangen, wo das komplette Bonusguthaben verspielt ist. Aufgrund der zu hohen Mindestquote dürfen Sie nahezu ausschließlich auf Außenseiter tippen, die eine deutlich niedrigere Siegchance besitzen.

Auch der zeitliche Aspekt ist oftmals unverschämt. Viele Wettportale besitzen erschwerte Bonusbedingungen und geben einem Neukunden ausschließlich sieben Tage Zeit, um diese zu erfüllen. Auch von einem solchen Angebot sollten Sie Abstand nehmen und sich stattdessen ein Angebot mit einem großzügigen Zeitlimit heraussuchen.

Unser Fazit: Bonusangebote werden zu einer Chance

Dadurch, dass gleich nach der Anmeldung weiteres Guthaben auf Ihr Wettkonto fließt, besitzen Sie eine deutlich höhere Gewinnchance. Höhere Einsätze und deutlich mehr Wettabgaben können beispielsweise ein positiver Aspekt eines Bonusangebotes sein.

Besonders für Neueinsteiger lohnt sich ein Wettbonus, um die ersten Erfahrungen sammeln zu können. Durch den erhöhten Wert auf Ihrem Wettkonto können Sie deutlich entspannter an die ersten Wettscheine herangehen, ohne direkt auf das eingezahlte Guthaben zurückgreifen zu müssen.