Sportwetten: Wie stehen die Chancen für die einzelnen Teams?

Die Tipico Bundesliga beginnt bald mit der Finalrunde und alle Fans fragen sich schon gespannt: Wer wird am Ende den Meistertitel holen? Aktuell führt...

Die Tipico Bundesliga beginnt bald mit der Finalrunde und alle Fans fragen sich schon gespannt: Wer wird am Ende den Meistertitel holen? Aktuell führt LASK die Tabelle an und hat bisher eine hervorragende Runde gespielt. Dauerfavorit RB Salzburg liegt jedoch nur knapp dahinter und auch Rapid Wien rechnet sich noch Chancen auf den Titel aus. Doch was sollten Tippfreunde beachten und wo gibt es besonders attraktive Quoten?

Sportwetten: Anbieter sehen RB Salzburg mit den besten Chancen

Auch wenn der LASK aktuell Tabellenführer ist, glauben die meisten Wettanbieter nach wie vor daran, dass RB Salzburg das Rennen am Ende machen wird. Diese Annahme ist nicht unbegründet, denn der Dauermeister der letzten Jahre hat sicherlich auch in der Breite den stärksten Kader und könnte somit gerade zum Ende der Saison noch Reserven aufbieten. Doch der LASK hat sich am Ende wirklich stark positioniert, könnte allerdings wegen eines Verstoßes noch Ärger bekommen. Es dürfte also trotz allem spannend werden.

Rapid Wien hat sich als Dritter der Tabelle zwar nicht schlecht platziert, allerdings trauen die Wettanbieter dem Team kaum zu, tatsächlich den Meistertitel zu holen. Da im Fußball jedoch nichts wirklich sicher ist, lässt sich Rapid Wien zum erweiterten Favoritenkreis zählen.

Tippfreunde: Quotenvergleich sorgt für höhere Gewinne

Wer sich schon auf die kommenden Spieltage freut und gerne mal auf die Ergebnisse tippt, sollte vorher einen Quotenvergleich durchführen. So stellen Mr Green Sportwetten häufig attraktive Quoten und auch sonst faire Bedingungen zur Verfügung. Trotzdem ist es immer sinnvoll, sich mehr als nur einen Anbieter anzuschauen. Wer hier den Markt im Blick behält, hat am Ende in Bezug auf die Gewinne die Nase vorn. Einige Anbieter sorgen bei prominenten Platzierungen zudem für besonders attraktive Quoten, um Neueinsteiger zu begeistern.

Darüber hinaus sind auch noch folgende Merkmale wichtig:

Auswahl an möglichen Wetten

Die Auswahl an möglichen Wetten ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Tippfreunde. Wer nur gerne auch seinen Lieblingsverein tippt, kann sicherlich auf eine größere Auswahl zurückgreifen als Tippfreunde, die auf ein breites Spektrum setzen möchten.

Boni und Bonusbedingungen

Fast alle Wettanbieter stellen Boni für Neukunden zur Verfügung. Dabei sollten Nutzer jedoch vorher immer checken, welche Bedingungen mit einem Bonus verknüpft sind. Oft muss erst ein bestimmter Umsatz erzielt werden, um sich den Bonus am Ende auszahlen lassen zu können, Passt das Ganze zum eigenen Wettverhalten, ist ein Bonus ein willkommenes Extra.

Zahlungsabwicklung

Auch die Zahlungsabwicklung spielt bei Wettanbietern eine wichtige Rolle. Werden verschiedene Zahlungsmethoden für Ein- und Auszahlungen verwendet? Sind auch gängige Zahlungsanbieter darunter? Wie lange dauert es, bis Gewinne ausgezahlt werden? All diese Fragen sind in Bezug auf die Zahlungsabwicklung wichtig.

Die Meisterrunde dürfte spannend werden

Wenn die Meisterrunde in der Bundesliga beginnt, dürfen Fans sich auf packende Duelle um den Meistertitel freuen. Aktuell sieht es nach einem Zweikampf zwischen RB Salzburg und dem LASK aus. Die Linzer könnten allerdings noch mit einer Strafe belegt werden und zusätzlich dürfte Rapid Wien auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Tippfreunde sollten die ersten Spiele verfolgen, bevor sie für sich festlegen können, wer am Ende ihr persönlicher Favorit ist. Wer allerdings nur auf seinen Lieblingsverein tippen möchte, kann sich einfach auf einen spannenden Abschluss der Spielzeit 2019/2020 freuen.