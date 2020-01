Transfers im aktuellen Transferfenster

Nach einem wenig erfolgreichen Titelrennen und Kämpfen in Europa waren die drei führenden spanischen Mannschaften bereits sehr beschäftigt. Real Madrid hat mehr als €250...

Nach einem wenig erfolgreichen Titelrennen und Kämpfen in Europa waren die drei führenden spanischen Mannschaften bereits sehr beschäftigt. Real Madrid hat mehr als €250 Millionen ausgegeben, um Eden Hazard, Stürmer Luka Jovic und die Verteidiger Ferland Mendy und Éder Militão unter Vertrag zu nehmen, zusammen mit dem brasilianischen Stürmer Rodrygo, der nach der Einigung auf einen Wechsel im vergangenen Sommer eintrifft. Der Verkauf von Nebenspielern wie Mateo Kovacic hat dazu beigetragen, die Ausgaben auszugleichen – aber es könnte noch mehr kommen .

Transferfenster Sommer 2019 – jeder Deal aus Europas fünf Top-Ligen

Auch Barcelona baut sich wieder auf: Antoine Griezmann geht endlich ins Camp Nou und der begehrte Mittelfeldspieler Frenkie de Jong kommt von Ajax. Außerdem hat man die Torhüter mit Valencia getauscht, denn Neto ersetzt Jasper Cillessen. Atlético Madrid erhielt 120 Millionen Euro für Griezmann, investierte aber noch mehr (126 Millionen Euro), um die Benfica-Freigabeklausel von João Felix auszulösen.

Atléti hat außerdem Real-Mittelfeldspieler Marcos Llorente und den brasilianischen Verteidiger Renan Lodi verpflichtet und das Darlehen von Álvaro Morata verlängert. Mit Griezmann, Rodri und Lucas Hernandez, die alle ausscheiden, haben sie immer noch Euro 75 Millionen Gewinn.

Bundesliga -Das Ende der Ära bei Bayern München?

Es ist das Ende einer Ära bei Bayern München, denn Arjen Robben geht in den Ruhestand und auch Franck Ribéry verlässt das Unternehmen. Die deutschen Meister haben sich in der Verteidigung verstärkt und die französischen WM-Stars Hernandez und Benjamin Pavard unter Vertrag genommen, lange bevor sich das Fenster öffnete. Der jugendliche Stürmer Fiete Arp kommt aus Hamburg, aber andere Angriffsziele – darunter Leroy Sané aus Manchester City – haben sich bisher als schwer zu fassende Ziele erwiesen.

Borussia Dortmund holte sich schnell Verteidiger Nico Schulz und die Offensiv-Talente Julian Brandt und Thorgan Hazard – allesamt von rivalisierenden Bundesliga-Vereinen – und überraschte mit Mats Hummels von den Bayern. Leverkusen verlor Brandt gegen Dortmund, hat aber PSG-Flügelstürmer Moussa Diaby und den Hoffenheimer Spielmacher Kerem Demirbay verpflichtet, um sich auf die Rückkehr in die Champions League vorzubereiten.

Interessante Zugänge

Die Real Sociedad hat einige interessante Käufe getätigt, indem sie Martin Ødegaard als Leihgeber hinzugezogen und die Verträge mit Alexander Isak (Dortmund) und Portu (Girona) unterzeichnet hat. Juanmi verlässt die Anoeta für Betis, die auch einen dauerhaften Vertrag für den PSG-Spielmacher Giovani Lo Celso abgeschlossen haben. Valencia hat das Gleiche mit Flügelspieler Denis Cherysev getan und den Kampf für Celta Vigo-Stürmer Maxi Gomez gewonnen. Santi Mina geht den anderen Weg, mit Denis Suárez, der sich ihm anschließt.

Der schottische Stürmer Jack Harper gehört zu den preisgünstigen Unterzeichnern von Getafe, die sich für Europa rüsten. Eibar gehört mit neun Spielern zu den meist beschäftigten Mannschaften, die neun Spieler unter Vertrag genommen haben und sechs davon gehen ließen. Valladolid hat Stürmer wie Sandro und Enes Unal als Leihgabe verpflichtet, während Alavés Lucas Pérez von West Ham und Joselu von Newcastle übernommen hat. Der Aufsteiger Real Mallorca hat sich mit sieben Unterschriften verstärkt, und Granada hat den altgedienten Stürmer Roberto Soldado aus Fenerbahce an Land gezogen.

Serie A – Juventus verstärkt sein Kader

Juventus hat seinen Kader verstärkt und dabei noch Gewinne erzielt – eine beängstigende Aussicht für die italienische Verfolgergruppe. Aaron Ramsey und Adrien Rabiot kommen als freie Agenten, während Gianluigi Buffon nach einem Jahr bei der PSG zurückkehrt. Auch die Verteidiger Wesley, Merih Demiral und Cristian Romero sind hinzugekommen, wobei letzterer auf Leihbasis nach Genua zurückkehrt. Die bisherigen Transfers der Premier League in diesem Sommer und was jeder Verein noch braucht.

Leonardo Spinazzola verlässt Turin in Richtung Roma, Luca Pellegrini geht in die andere Richtung. Paulo Fonseca hat auch Betis-Torwart Pau López und den neapolitanischen Mittelfeldspieler Amadou Diawara angeworben, der im Rahmen der Vereinbarung, die Kostas Manolas nach Neapel führte, eintrifft. Atalanta hat Muriel und Genks Mittelfeldspieler Ruslan Malinovskyi für ihre erste Champions-League-Saison rekrutiert, während Latium Kopenhagener Verteidiger Denis Vavro und Liverpools Flügelspieler Bobby Adekanye verpflichtet hat.

Liga 1 – Rennes zahlt 13 Millionen

Rennes hat 13,5 Millionen Euro bezahlt, um Senegals Stürmer M’Baye Niang dauerhaft unter Vertrag zu nehmen, und 9 Millionen Euro für Angers Flügelstürmer Flavien Tait. Nantes hat den vielversprechenden Torhüter Alban Lafont für zwei Jahre an die Fiorentina ausgeliehen, während Toulouse 3 Millionen Pfund für den griechischen Stürmer Efthymois Koulouris ausgab, der PAOK in der vergangenen Saison zum Titel führte. Das letzte Wort geht an Marseille – der einzige Klub in allen vier Ligen, der in diesem Sommer noch niemanden unter Vertrag genommen hat.