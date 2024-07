UEFA Champions League 2024/25: Alles, was Fans wissen müssen

Die UEFA Champions League steht vor einer aufregenden Saison 2024/25, die mit einem neuen Format und vielen spannenden Änderungen aufwartet. Hier ist ein Überblick...

Die UEFA Champions League steht vor einer aufregenden Saison 2024/25, die mit einem neuen Format und vielen spannenden Änderungen aufwartet. Hier ist ein Überblick über das, was auf die Fans zukommt, und warum diese Saison besonders interessant sein wird.

Neues Format: Mehr Teams, Mehr Spiele

Die größte Veränderung in der Champions League 2024/25 ist die Einführung eines neuen Liga-Formats mit 36 statt 32 Teams. Jede Mannschaft bestreitet acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Diese Umstellung bringt mehr hochklassige Begegnungen und erhöht die Spannung durch eine größere Vielfalt an Paarungen und potenziellen Überraschungen.

Die Favoriten und österreichische Beteiligung

Mit dem neuen Format rücken auch die Favoriten für die kommende Saison in den Fokus. Real Madrid, mit dem Neuzugang Kylian Mbappé, wird als einer der Top-Anwärter gehandelt. Auch Manchester City, der amtierende Premier League-Champion, und Bayern München, der Gastgeber des Finales, zählen zu den Favoriten. Arsenal und Liverpool, die beide eine starke Saison in der Premier League hinter sich haben, sind ebenfalls im Rennen um den Titel. Schauen Sie sich hier die aktuellen Wettquoten an, um einen Eindruck von den Chancen der Teams zu bekommen.

Für österreichische Fans gibt es ebenfalls Grund zur Freude. Red Bull Salzburg hat sich erneut für die Champions League qualifiziert und wird versuchen, in der neuen Liga-Phase für Furore zu sorgen. Auch Sturm Graz hat die Chance, sich über die Qualifikationsrunden einen Platz in der Liga-Phase zu sichern. Diese Teams haben nun die Möglichkeit, sich gegen einige der besten Mannschaften Europas zu beweisen.

Der Weg zur Champions League: Termine und Qualifikation

Die Champions League 2024/25 startet bereits im Sommer mit spannenden Qualifikationsrunden. Hier ein Überblick über die wichtigsten Etappen:

Qualifikationsphase

Erste Runde: 9./10. & 16./17. Juli 2024

Zweite Runde: 23./24. & 30./31. Juli 2024

Dritte Runde: 6./7. & 13. August 2024

Play-offs: 20./21. & 27./28. August 2024

Aus der ersten Qualifikationsrunde haben sich bereits einige interessante Teams für die zweite Runde qualifiziert. Darunter finden sich etablierte Namen wie Qarabağ FK aus Aserbaidschan, Sheriff Tiraspol aus Moldawien und BATE Borisov aus Belarus. Auch Klubs wie HJK Helsinki, Maccabi Haifa, Ferencváros Budapest und Ludogorets Razgrad werden in der zweiten Runde um den Einzug in die nächste Phase kämpfen.

Besonders spannend wird es für Mannschaften wie Slovan Bratislava, Zrinjski Mostar und Astana, die als Außenseiter für Überraschungen sorgen könnten. Nicht zu vergessen sind The New Saints aus Wales und Flora Tallinn aus Estland, die ihre Länder würdig vertreten wollen.

Hauptturnier

Liga-Phase: 17. September 2024 – 29. Januar 2025

Knockout-Runden: Februar bis Mai 2025

Finale: 31. Mai 2025 in der Allianz Arena, München

Die Qualifikationsrunden versprechen packende Duelle, bei denen sich die Teams für die prestigeträchtige Liga-Phase qualifizieren können. Fußballfans sollten diese Termine im Kalender markieren, um die spannende Reise zur Champions League von Anfang an zu verfolgen.

Ausblick auf eine spannende Saison

Die UEFA Champions League 2024/25 verspricht mit ihrem neuen Format eine der aufregendsten Saisons in der Geschichte des Wettbewerbs zu werden. Für österreichische Fans bietet die Teilnahme von Red Bull Salzburg und möglicherweise Sturm Graz besondere Vorfreude. Von den Qualifikationsrunden bis zum Finale in München wird jede Phase des Turniers hochklassigen Fußball bieten. Verfolgen Sie alle Entwicklungen und Spiele auf abseits.at, um dieses wahre Fußballfest nicht zu verpassen.