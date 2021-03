Vergoldet Real Madrid die schwierige Saison?

Bei den Madrilenen läuft es in den letzten Jahren nicht mehr so richtig. Die Ligaspitze konnten sie seit mehreren Saisons nun nicht mehr bis...

Bei den Madrilenen läuft es in den letzten Jahren nicht mehr so richtig. Die Ligaspitze konnten sie seit mehreren Saisons nun nicht mehr bis zum Ende halten und trotz zwischenzeitlich starker Leistungen hat es für den Titel nicht gereicht. Auch International hat es für keinen Titel gereicht und man musste sich ein ums andere Mal anderen Teams geschlagen geben. Zu allem Übel schockte die Fans dann auch noch der Weggang von Superstar Cristiano Ronaldo. Die Krise war komplett.

Am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen

Doch diese Saison könnte ein Wendepunkt sein. In der spanischen Liga verteidigen die Königlichen wacker den dritten Platz und auch in der Copa del Rey sind sie bis in die 3. Runde vorgestoßen. Auch international scheint es wieder zu laufen. Am Dienstag setzte sich Real mit einem 3:1 gegen Atalanta Bergamo durch und zog so seit 2018 zum ersten Mal wieder ins Achtelfinale der Königsklasse ein. Vor ein paar Jahren noch waren die Königlichen hier Stammgast.

Vielleicht hat Real es mit dem letzten Sieg geschafft sich von den Sorgen der vergangenen Saisons freizumachen und wird in den nächsten Spielen befreit aufspielen und zu alter Stärke zurückkehren können.

Die „Alten“ können es noch

Dass die Basis für ein Anknüpfen an die goldenen Zeiten durchaus vorhanden ist, hat sich am Dienstag sowohl in den sozialen Medien, als auch auf dem Platz gezeigt. „Toni Kroos oder Luca Modric?“ lasen Fans am Dienstag auf dem Twitter Account der Champions League. Der deutsche Mittelfeldregisseur retweetete den Post und kommentierte mit „UND“! Das zeigt: Die Chemie im Team stimmt und das war auch auf dem Platz deutlich zu sehen. Modric und Kroos beherrschten das Mittelfeld nach Belieben und brachten einen um den anderen wichtigen Pass an die Mitspieler an. Von Altersmüdigkeit bei den kampferprobten Recken also keine Spur. Vielmehr gab sich Luca Modric nach dem Spiel zuversichtlich und kampflustig.

Doch nicht nur für die Spieler auf dem Platz war der gestrige Sieg eine Erlösung. Auch für den unter Druck stehenden Trainer Zinedine Zidane brachte er mehr Luft zum Atmen. Nach der holprigen Gruppenphase, dem Pokalaus und einem sechs Punkte Rückstand auf den ersten Tabellenplatz wog dieser Sieg umso schwerer. Was das Spiel gegen Bergamo auf jeden Fall gezeigt hat ist, dass die Achse aus Kroos, Modric, Ramos und Benzema auch trotz des fortgeschrittenen Alters aller vier Akteure nicht an Schlagkraft und Gefährlichkeit verloren hat.

Ronaldo Rückkehr in dieser Saison?

Zu alledem gab es einen weiteren Silberstreif am Horizont. Superstar Cristiano Ronaldo, der bis 2018 zum Kader gehörte und sich dann für einen Weggang zum italienischen Verein Juventus Turin entschied, denkt wohl über eine baldige Rückkehr nach. Der Portugiese hatte zuvor neun Jahre an den Erfolgen der Königlichen mitgewirkt und Jahr um Jahr die Geschichte des Vereins geprägt durch seine Leistungen. Bei Juventus Turin scheint es, als sei der Superstar nicht allzu glücklich. An seine Leistungen bei Real kann er jedenfalls nicht anknüpfen. Das mag zum einen am Alter liegen, doch bei Modric und Co. in Madrid scheint das auch kein Problem zu sein. Real Coach Zidane äußerte sich durchaus positiv zum möglichen Wechsel. Seine Reaktion: „Es ist möglich!“. Zunächst jedoch will er aber abwarten, was passiert. Allzu verständlich. Funktioniert sein Team weiterhin so gut wie gestern, braucht er sich um weitere Personalien zunächst einmal keine Gedanken mehr zu machen.