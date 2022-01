Wann ist es zu spät, eine Fußballkarriere zu beginnen?

Es ist nie zu spät für irgendetwas! Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten der Welt und bietet sowohl körperliche Betätigung als auch soziale Vorteile...

Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten der Welt und bietet sowohl körperliche Betätigung als auch soziale Vorteile für Interessierte. Es gibt viele Möglichkeiten für Erwachsene, sich in diesem Sport zu engagieren – vom Spielen in einer Erwachsenenmannschaft über das Trainieren von Jugendmannschaften bis hin zum Einsatz als Schiedsrichter!

Wenn du denkst, dass es schon zu spät ist, gibt es immer noch viele Möglichkeiten, sich nach der Pubertät für den Fußball zu engagieren – vom reinen Freizeitvergnügen bis hin zu Wettkämpfen in einer organisierten Liga oder einem Freizeitverein!

Aber was ist, wenn du wirklich ein professioneller Spieler werden willst? In welchem Alter überschreitet man die Grenze und es gibt keine Möglichkeit mehr, diese Träume zu verwirklichen?

1. Wann ist es zu spät, um eine Fußballkarriere zu beginnen?

Antwort: Es gibt keine scharfen Altersgrenzen, die besagen, dass es zu spät ist, mit dem Fußballspielen anzufangen. Allerdings gibt es einen bestimmten Punkt, an dem es schwieriger wird, als Profifußballer erfolgreich zu sein. Je früher man mit dem Fußballspielen anfängt, desto besser sind die Chancen, innerhalb der Struktur eines Vereins oder einer Mannschaft aufzusteigen. Die meisten Spitzenvereine haben Jugendprogramme, in die sie junge Spieler aufnehmen und sie nach ihrer Strategie und ihrem Spielstil ausbilden. Natürlich ist es ziemlich unmöglich, in einem so hohen Alter, etwa mit 50 oder 60 Jahren, professionell zu spielen. Aber unter 30 Jahren ist mit dem richtigen Training alles möglich, aber es wird jedes Jahr schwieriger.

Wenn du aus den frühen Zwanzigern kommst, wäre es vielleicht gut, wenn du über einen anderen Weg im Fußball nachdenken würdest, z. B. als Trainer oder in der Vereinsverwaltung, anstatt zu versuchen, ein Profifußballer auf internationalem Niveau zu werden. Denken Sie daran, dass für die meisten Spitzenvereine Jugendspieler viel wichtiger sind als Senioren, die diesen Beruf erst später ergreifen, und dass Sie dort bestenfalls eine Reservemannschaft bekommen können.

2. Welche Vorteile hat es, in einem höheren Alter anzufangen?

Es gibt einige Vorteile, wenn man seine Karriere etwas später beginnt.

a) Man hat eine höhere Erfolgschance, wenn man früher anfängt, aber wenn man als Erwachsener erfolgreich ist, bedeutet das, dass man härter und länger gearbeitet hat, um sein Ziel zu erreichen, und es bedeutet, dass man wirklich talentiert ist und nicht nur gut ausgebildet. b) Wenn es nicht notwendig ist, kann das Warten bis zum Erwachsenenalter einigen Spielern helfen, sich auf die Schule statt auf den Sport zu konzentrieren. So können sie ihre Ausbildung fortsetzen, ohne ihre Zeit, ihre Energie und ihren Fokus zwischen der Karriere als Profifußballer und der Ausbildung aufzuteilen. Viele gute Trainer verstehen das und ermutigen ihr Team, sich auf die Schule genauso zu konzentrieren wie auf den College-Fußball. c) Einige Spieler fangen früher an, sich mit ihrer Karriere zu beschäftigen. Das bedeutet, dass sie das „Geschäft“ des Fußballs, die Anforderungen des Profifußballs und das, was sie in Profiteams mit Profiverträgen erwartet, besser kennen als diejenigen, die schon vor ihrem Schulabschluss mit dem Profifußball begonnen haben. Wenn du wartest, bis du das College oder die Universität beendet hast, kannst du beide Möglichkeiten kombinieren. Natürlich sagt dir niemand, dass du als Kind nicht in eine Akademie gehen kannst, aber Fußball-Akademien sind noch keine Fußballvereine.

Sie können dich mit einer Profimannschaft in Verbindung bringen, wenn du die Altersvoraussetzungen erfüllst, um in die Abteilung der jüngeren Spieler aufgenommen zu werden. Wenn du aber lieber bis zu einem bestimmten Alter warten möchtest, um eine Fußballkarriere zu beginnen, kannst du sie bitten, etwas in deinen Fußball-Lebenslauf zu schreiben. Eine solche Erfahrung ist nie eine verlorene Zeit.

3. Was sind einige Dinge, die für jemanden, der spät anfängt, schwierig sein können?

Einige Vereine achten auf die Erfahrung und die Spielzeit, bevor sie dich überhaupt auf dem Platz sehen. Wenn du später angefangen hast, ist deine Trainingserfahrung und -zeit natürlich kürzer als die derjenigen, die ihre Karriere als Teenager begonnen haben. Manchmal sind Sie vielleicht stark genug, um dieses Hindernis zu überwinden, aber es kann sein, dass man Sie an manchen Stellen nicht zu Wort kommen lässt und Sie ausschließt.

Hinzu kommt, dass der menschliche Körper anfälliger wird und die Fähigkeit, Verletzungen zu vermeiden, mit jedem Spiel oder Training abnimmt. Manche Leute sagen, dass das Alter nur eine Zahl ist, aber um Profifußball zu spielen, muss man in perfekter Gesundheit und Kondition sein, und wenn die körperliche Ausdauer nachlässt, ist das eine physische Grenze, die man nicht überwinden kann.

Wenn Sie sich für das Fußballgeschäft entschieden haben – geben Sie nicht auf! Versuchen Sie, mit jungen talentierten Spielern in der Regionalliga oder in Fußballakademien zu arbeiten, so dass sich Ihre Erfolgsbilanz mit der Zeit verbessert. Vielleicht ergibt sich eines Tages eine Gelegenheit, mit dem Fußballspielen anzufangen, auch wenn es später als bei anderen ist. Du musst stark sein, ausdauernd und voller Vertrauen in dich selbst.

Sei aber nicht verzweifelt. Wenn du später mit dem Fußballspielen anfängst, solltest du bereits einen Plan für den Fall haben, dass dein Traum vom Profifußballer nicht aufgeht. Wenn die Trainer deine Verzweiflung sehen, könnten sie dir ein Kreuzchen machen, weil dein Eifer zu Verletzungen und Übertraining führen könnte, die dich körperlich so schnell kaputt machen könnten, dass sie deine Krankenhausrechnungen bezahlen müssen, bevor du überhaupt eine Fußballkarriere auf dem Platz beginnen kannst.

4. Wie kannst du diese Schwierigkeiten überwinden und trotzdem Fußballer werden?

Sei diszipliniert. Führen Sie einen strengen, aber ausgewogenen Trainingsplan, halten Sie sich gesund und ernähren Sie sich richtig. Goldene Regeln für jeden Fußballspieler, vor allem für diejenigen, die das beste Alter überschritten haben, um ein Star zu werden. Widme noch mehr Zeit für die Erforschung von Techniken, Strategien und anderen Dingen, die du als Fußballspieler noch verbessern kannst.

Wenn du keinem Verein angehörst, achte darauf, dass deine Trainingsstunden, die du dem Fußballspielen widmest, irgendwo vermerkt werden, auch wenn es nur eine Amateurmannschaft oder eine kleine Fußballakademie ist. Einfach nur zu erzählen, wie viel du an deinen Fähigkeiten arbeitest, reicht einem Vereinstrainer vielleicht nicht aus. Es auf Papier zu haben, ist für viele ein unbestreitbarer Beweis dafür, wie lange du Fußball spielst, und es wird zeigen, dass du deinen Traum, Fußballer zu werden, wirklich ernst nimmst.

5. Was ist, wenn es zu spät ist, um Profifußballer zu werden?

Es gibt viele Karrierewege in der Fußballbranche, abgesehen von dem, bei dem du Fußballer wirst. Du kannst vielleicht kein Profi werden, aber du könntest ein angesehener Manager werden, mit all deinem verdienstvollen Wissen darüber, wie man Fußball spielt, um zu gewinnen.

Wenn deine körperliche Kraft und Ausdauer ausreichen, um mindestens fünf von sieben Tagen in der Woche zu spielen, dann suche dir eine Jugendmannschaft oder fange an, Fußball zu spielen und Schulkinder zu trainieren. Es ist immer besser, denen zu helfen, die kleiner sind als man selbst, um den Traum zu verwirklichen, Profi in der ersten Liga zu werden, auch wenn man selbst es nicht könnte. Viele finden ihre Erfüllung in der Ausbildung und darin, anderen dabei zuzusehen, wie sie in jungen Jahren unter ihrer Anleitung erfolgreich sind.

Wenn Ihr Bankkonto groß genug ist, können Sie jederzeit in Vereine oder einzelne Talente investieren oder die besten Wetten auf Spiele mit Ihrem Geld im Online-Casino abschließen, um zu verdienen, weil Sie die Quoten auf der Grundlage Ihres Wissens und Ihrer Erfahrung einschätzen können.

Fazit

Du kannst versuchen, im Erwachsenenalter deinen ersten Profifußballvertrag in einem Elite-Fußballverein zu unterschreiben, aber du musst dich darauf einstellen, dass es viele Hindernisse geben wird, die du überwinden musst. Du musst einfach härter arbeiten als andere in einer jüngeren Altersgruppe und auf die richtige Gelegenheit warten und sie dann ergreifen! Wenn das nicht geklappt hat und du an eine Altersgrenze stößt, die bedeutet, dass es zu spät ist, um als Profifußballer anzufangen, gibt es unzählige Möglichkeiten, in der Fußballbranche mitzumischen, ohne Profifußballer zu werden. Wenn das nicht klappt, kannst du immer noch deine Sportwetten auf der online Plattform platzieren oder dein Herz und deine Zeit investieren, um anderen zu helfen, erfolgreich zu sein.