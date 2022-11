Warum Errol Spence Jr. und Terrence Crawford nicht kämpfen werden

Der Kampf zwischen dem Weltergewichtschampion Errol Spence Jr. und Terence Crawford liegt seit Jahren in der Schwebe und wartet darauf, offiziell gemacht zu werden....

Der Kampf zwischen dem Weltergewichtschampion Errol Spence Jr. und Terence Crawford liegt seit Jahren in der Schwebe und wartet darauf, offiziell gemacht zu werden. Die Fans wurden in den letzten Monaten in Atem gehalten und hofften, dass der Kampf noch vor Ende des Jahres stattfinden würde.

Hier sind die hauptsächlichen Gründe für die Verschiebung des Vereinigungskampfes im Weltergewicht.

Terence Crawford gegen wen?

Laut ESPN wird der WBO-Weltmeister im Weltergewicht Terence Crawford 2022 kämpfen, nur nicht gegen Spence. Crawford hat Mike Coppinger mitgeteilt, dass er seinen Titel am 10. Dezember im CHI Health Center in Nebraska gegen David Avanesian verteidigen wird.

„Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit“, sagte Crawford gegenüber ESPN. „Ich habe mich sehr auf den Kampf gegen Errol Spence gefreut. Ich habe bereits im Juni mit Al Haymon und PBC gesprochen. Aber leider vertreten sie den Kämpfer Errol Spence, der diesen Kampf nicht so sehr wollte wie ich.“

Warum kämpfen Errol Spence Jr. und Terence Crawford nicht gegeneinander?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir an der Ein-Yard-Linie zu stehen schienen, als es darum ging, den Kampf Spence – Crawford offiziell zu machen. Das Zieldatum war Ende November und dann Dezember.

Bei den Verhandlungen gab es jedoch ein Problem. Eine Rückspielklausel und Einzelheiten zu den Einnahmen mussten besprochen werden. Schließlich teilte Max Kellerman Coppinger mit, dass es bei den Vertragsverhandlungen Meinungsverschiedenheiten über Veranstaltungen, Kosten und Transparenz gab.

Letzteres war auf Crawfords Seite, der die Ausgaben für einen nicht garantierten Geldbetrag genehmigen wollte.

Seit dem letzten Crawford-Kampf, bei dem er im November 2021 Sean Porter besiegte, ist bereits ein Jahr vergangen. Das war der letzte Kampf unter seinem Vertrag mit Bob Arum und Top Rank.

Crawford verklagte Arum und Top Rank und verlangte fast 10 Millionen Dollar, nachdem er eine „eklatante rassistische Voreingenommenheit“ beklagt hatte, die dazu führte, dass er keine Kämpfe für viel Geld bekommen konnte. Als freier Agent suchte Crawford auf eigene Faust einen Kampf gegen Spence.

Greifbare Tantiemen als ein anderes Grund

Auf Instagram Live versuchte Crawford weiter zu erklären, warum der Kampf zwischen den beiden aus dem Ruder lief. Mehr als 20 Minuten lang schilderte Crawford, wie Vertreter von zwei ungenannten Hedgefonds ihm und Spence garantierte Gebühren in Höhe von 25 Millionen Dollar angeboten hatten. Auf die Frage von Spence, was der Nachteil wäre, antwortete Crawford, dass der Einsatz 80:20 betragen würde.

Crawford wollte nicht zulassen, dass Haymon oder irgendjemand anderen seiner Karriere im Wege steht. Deshalb hat er den Kampf mit Avanessian angenommen.

Spence, der IBF-, WBC- und WBA-Champion im Weltergewicht, kämpfte zuletzt im April 2022, als er Jordenis Ugas durch technischen K.-o. besiegte. Es war sein erster Kampf seit 2020, als er sich von einer Netzhautablösung erholte, die die Absage seines Kampfes gegen Manny Pacquiao erzwang.