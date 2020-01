Warum sind Wetten im Fußball beliebter als bei anderen Sportarten?

Quelle: Unsplash Fußball ist der wohl meistverfolgte Sport auf der ganzen Welt. Die Spiele der WM werden mit Rekordzahlen verfolgt und ganze Städte oder sogar...

Fußball ist der wohl meistverfolgte Sport auf der ganzen Welt. Die Spiele der WM werden mit Rekordzahlen verfolgt und ganze Städte oder sogar Länder feiern den Erfolg ihrer Mannschaft auf den Straßen, in den Bars und natürlich im Stadium. Auch wenn man die Statistik von Sportwetten ansieht, so sind Fußballwetten ganz oben auf der Liste. Sie werden äußerst gerne gespielt und überholen dabei andere Sportarten um Meilen. Aber was steckt hinter der Faszination von Fußball und der Fußballwette? Wir haben es herausgefunden!

Strategie, Geschwindigkeit und ein bisschen Glück

Fußball ist ein Breitensport, den jeder kennt und die meisten das ein oder andere Mal auch schon ausprobiert haben – wenn auch oftmals nur als Freundschaftsspiel auf der Waldlichtung oder im Garten ohne die offiziellen Regeln, die auf fussballregeln.de gefunden werden können. Was den Sport so außergewöhnlich macht, ist, dass er viele Aspekte verschiedener sportlicher Disziplinen verbindet. Im Fußball ist alles gefragt: Technik, Strategie, Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Präzision und sogar eine Prise Glück. Nur die allerbesten schaffen es, ihre Leidenschaft zu einer Karriere zu machen und unter den Spitzenspielern sind echte Wunder der Natur, deren unglaubliche Leistung fast übermenschlich erscheint. Dass man dabei gerne zusieht, ist natürlich keine große Überraschung. Wer selbst nicht auf dem Rasen stehen kann, aber trotzdem mittendrin sein möchte, schließt oftmals Fußballwetten ab. Auch hier sind einige der Qualitäten gefragt, denn Strategie, Genauigkeit und Glück sind wichtige Faktoren für eine gute Wetteinschätzung. Natürlich helfen Expertenmeinungen dabei, die Gewinnchancen mithilfe von Quoten einzuschätzen, es lohnt sich jedoch deutlich mehr, mit einem Underdog zu gewinnen, dessen Chancen nicht rosig prophezeit wurden. Manchmal benötigt es also etwas Mut, um mit einer riskanten Wette den großen Vogel abzuschießen.

Fußballwetten in Europa

Besonders in Europa sind Fußballwetten beliebt. Das mag mitunter daran liegen, dass einige der besten Mannschaften aus unserem schönen Kontinent stammen. Seit 2006 hat der Weltmeisterpokal Europa nicht mehr verlassen und wurden unter den Siegern Italien, Spanien, Deutschland und Frankreich weitergegeben. Bei einer solchen Dichte an grandiosen Nationalmannschaften, sowie Vereinen ist es also kein Wunder, dass Deutsche und Österreicher besonders gerne auf Fußballwetten setzen. Anders sieht dies in den USA aus, denn die Amerikaner sind keine besonderen Asse in diesem Sport. Genau aus diesem Grund stehen bei ihnen Sportarten wie Basketball und Football deutlich mehr im Fokus, was sich auch an den Wettstatistiken zeigt. Ändern könnte sich dies jedoch durch den virtuellen Fußball, der in eSports immer wichtiger wird. Seitdem eSport-Disziplinen wie FIFA den ganzen Globus erobern, Turniere riesige Stadien füllen und weltweit über Streams wie twitch.tv verfolgt werden, scheinen virtuelle Fußballspiele immer mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mit ihnen könnte auch in den USA und im asiatischen Raum das Interesse an Fußball noch weiter steigen. Auf betfair.com können bereits jetzt Wetten auf die virtuellen Spiele abgeschlossen werden. Natürlich liegt der Fokus jedoch immer noch beim regulären Fußball. Hier stehen zahlreichen Ligen zur Verfügung, auf die gewettet werden kann.

Fußballwetten sind vor allem im europäischen Raum, aber auch weltweit sehr gefragt. Das liegt natürlich vor allem an der Beliebtheit des Sports, der viele Fähigkeiten erfordert und jede Menge Spannung mit sich bringt. Aber auch einige andere Faktoren könnten dazu beitragen, dass Fußballwetten andere Sportwetten überragen.