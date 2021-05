Warum sollte jeder Casino-Einsteiger Spielautomaten kostenlos spielen?

Sicherlich haben Sie es längst mitbekommen. Wer Casinospiele liebt, muss seit langem nicht mehr ins Casino in der nächsten Stadt fahren, sondern er kann...

Sicherlich haben Sie es längst mitbekommen. Wer Casinospiele liebt, muss seit langem nicht mehr ins Casino in der nächsten Stadt fahren, sondern er kann den Spielgenuss daheim am Sofa wahrnehmen. Wo immer man ist, kann man der geheimen Leidenschaft, Casinospiele zu spielen, frönen. Und warum? Weil Spieleentwickler auf der ganzen Welt viel Energie aufgewendet haben, um die besten Spiele für PC, Tablet oder Smartphone zu realisieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Unzählige Spiele wurden seither realisiert. Es dürften weit über 2000 sein, die von über 100 verschiedenen Herstellern kommen. Diese spielt man in einem der vielen Online Casinos, die wie die Pilze aus dem Boden schießen. Aber wie soll man all diese Spiele beherrschen? Oder was macht man, wenn man ein Spiel gar nicht kennt? Dann nutzen Sie das vielleicht beste Angebot, das es in diesem Zusammenhang im Internet gibt: Sie können Spielautomaten gratis spielen und damit sind wir schon beim Thema angelangt.

Was im landbasierten Casino nicht geht

Wenn Sie mal Gelegenheit dazu haben, die Corona-Beschränkungen es erlauben und Sie Lust haben, erstaunte Gesichter zu sehen, sollten Sie folgendes tun. Sie hübschen sich auf, kleiden sich standesgemäß, wie es der Dresscode des Casinos Ihrer Stadt verlangt, packen sicherheitshalber ausreichend Geld ein – die Debitkarte erfüllt natürlich auch ihren Zweck – und dann düsen Sie los. Ob mit oder ohne Begleitung ist nebensächlich. Es geht um den Spaß an der Sache. Sie parken das Auto, gehen zum Schalter und bezahlen den Eintritt, nehmen dafür eine gewisse Menge Chips entgegen. Ohne diese Bezahlung bleiben die Pforten für Sie ohnehin geschlossen. Aber jetzt kommt der Spaß. Sie mischen sich unauffällig unters Volk und suchen sich einen Spielautomaten, einen Slot, der Ihnen auf irgendeine Weise zusagt. Und nun fragen Sie einen Croupier, ob Sie diesen nicht einmal kostenlos probieren könnten. Tun Sie es! Dieses erstaunte Gesicht wird Sie eine ganze Weile erheitern. Denn im Casino geht nichts umsonst. Der Croupier wird, wenn er gefasst ist, anbieten, Ihnen das Spiel zu erklären. Aber er wird Sie auch darüber in Kenntnis setzen, dass man diese Spiele nicht kostenlos spielen kann. Schließlich sind Sie ja im Casino.

Und nun der Selbstversuch im Online Casino

Jetzt gehen Sie einen anderen Weg. Sie machen es sich zuhause gemütlich. Jede Art von Jogginganzug tut es. Oder der Pyjama. Oder, wenn Sie mögen, die Badehose und Slippers, wenn Sie sich bei 30 Grad in den Schatten setzen. Sie suchen dasselbe Spiel, das Sie vorhin noch im Casino spielen wollen, und suchen ein Online Portal, das die Demoversion umsonst anbietet. Einfach so. Sie klicken darauf, bekommen ein gewisses virtuelles Guthaben und spielen damit, so lange Sie Spaß haben. Oder eben, bis Sie verstanden haben, worauf es bei diesem speziellen Spiel ankommt. Und dann erst überlegen Sie, ob Sie dieses Spiel um Echtgeld spielen möchten.

1:0 für Online Casinos

Es erstaunt manchmal zu sehen, wie verbohrt es in den landbasierten Casinos zugeht. Gut, wir geben zu, das Ambiente und der ganze Trubel, die Gerüche und das Geplaudere der anderen Gäste… das hat schon das gewisse Etwas. Und gewiss ist das nicht so einfach zu ersetzen. Aber erstaunlich ist es schon, dass man Spiele nicht kostenlos ausprobieren kann. Es geht schließlich nicht darum, ohne Einsatz richtiges Geld zu gewinnen, sondern nur ums Probieren. Aber genau das ist leider nicht gestattet, zumindest in keinem Casino, das wir kennen.

Im Internet ist das wieder ganz anders. Die Hersteller der Spiele zögern nur selten, wenn es darum geht, Demoversionen zur Verfügung zu stellen, denn der gewiefte Hersteller weiß, dass die Spieler, die wissen, worum es geht, am Ende diejenigen sind, die das meiste Geld bringen. Wenn der Spielspaß stimmt, rückt das große Gewinnen ein wenig in den Hintergrund. Für Online Casinos ist das ein Gewinn, weil dieses Entgegenkommen von den Spielern honoriert wird. Sie bleiben dem Portal treu und zocken hier auch dann, wenn es um richtiges Geld geht. Damit entsteht eine Win-Win-Situation .

Was bringt es, Spiele kostenlos zu spielen?

Die Frage ist durchaus berechtigt. Es gibt viele Hardcore-Spieler , die eher belustigt reagieren, wenn jemand ankommt und sich nach kostenlosen Demoversionen erkundigt. Dabei ist die Antwort so einfach. Nicht jeder ist mit allen Spielregeln aller Spiele vertraut. Und wer möchte schon die Erfahrung auf die harte Tour machen müssen, indem er den Großteil seines Guthabens für die Übungsphase verbraucht? Eben. Demoversionen haben einen ganz einfachen Nutzen. Neulinge können auf diese Art neue oder ihnen unbekannte Spiele ausprobieren und ausloten, ob es ihren Geschmack trifft. Wenn man alles über das Spiel weiß, kann man in Ruhe entscheiden, ob man Echtgeld riskieren will. Denn jetzt kann man das Risiko auch ein wenig besser einschätzen.

Jeder sollte, wenn es die Möglichkeit gibt, zuerst kostenlos spielen. Der Übungscharakter ist das Eine. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Nicht immer möchte man dabei Geld riskieren. Manchmal ist es auch einfach nur schön, mit einem virtuellen Guthaben sein Glück zu versuchen und sich so den Abend zu versüßen, denn die Casinospiele sind allesamt sehr rasant, schnell, kurz und nervenaufreibend spannend. Der Unterhaltungswert stimmt auf alle Fälle. Nur um gut unterhalten zu werden, braucht es keinen Geldeinsatz.

Suchen Sie deshalb stets vorher nach den kostenlosen Demoversionen. In den meisten Fällen muss man sich nicht einmal bei einem Online Casino anmelden, um die kostenlosen Versionen nutzen zu können. Denken Sie in Ruhe darüber nach. Wenn es über 2000 verschiedene Spiele gibt. Würden Sie sagen, dass Sie imstande sind, die meisten ohne Übungsphase zu spielen?

Besonders die Neulinge unter Ihnen sollten die Gelegenheit wahrnehmen. Man muss ein Gefühl für ein Spiel entwickeln und mit allen Features und Raffinessen vertraut sein, ehe man sein wohl verdientes Geld riskiert. Sollten Sie einer von jenen sein, die auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken können und denen fast nichts mehr fremd ist, können Sie gerne auch direkt mit Geld spielen. Sie wird so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Der Neuling aber ist am besten beraten, wenn er Vorsicht walten lässt. Dabei wünschen wir viel Spaß und gute Unterhaltung.