Warum wird beim Fußball so viel Casinowerbung gezeigt?

Seit Jahren gibt es geteilte Meinungen in Sachen Glücksspielwerbung bei Fußballspielen. Aufgrund anhaltender Änderungen bei der Umsetzung der Regulierung durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag ab Sommer 2021 lohnt es sich immer mal wieder nach dem aktuellen Stand der Dinge zu sehen. Darüber hinaus lassen sich weiterhin vor allem während der Fußballbegegnungen mit Sponsoren aus der Glücksspielbranche sehr gute gratis Spins Bonusangebote für Neukunden finden, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Wachsende Spannung in Bezug auf Glücksspielwerbung beim Fußball

Fußball ist der Nummer 1 Sport in Deutschland. Wer es als Werbeträger auf die Trikots oder die Banden des Fußballfeldes schafft, zeigt sich einem Millionenpublikum. Es ist damit nicht verwunderlich, dass immer mehr Glücksspielanbieter als Sponsoren von Fußballvereinen auftreten. Werbespots in der Halbzeit, in denen Casino Freispiele für Neukunden beworben werden, gehören bereits seit Jahren zu nationalen Fußballspielen dazu. Warum aber sind Werbespots für Glücksspiele während der Sportveranstaltungen so interessant und wichtig für die Glücksspielbranche? Genau hier finden sich Experten und Kenner der Sportszene, die mit ihrem Wissen und etwas Glück noch mehr Spaß an Fußball und anderen Sportarten bekommen können. Doch, warum lassen sich unter den Sponsoren immer mehr Casinoanbieter finden? Und welche konkreten Vorteile liegen vor?

Gründe, warum Betreiber von Online Casinos Sponsoren von Fußballclubs werden

Die offensichtlichsten Gründe für Online Casinobetreiber liegen in der höheren Reichweite und dem regelmäßigen Kontakt zu einer ihrer wichtigsten Zielgruppen. Fußballclubs profitieren ebenfalls und können in der Regel mittel- bis langfristig auf eine gesteigerte Leistungskurve blicken.

Die wichtigsten Gründe liegen in den folgenden Fakten:

Steigerung der Markenbekanntheit des Online Casinos durch Verbindung des Vertrauens für den Fußballverein mit dem Casinonamen. Aktuelle Kollaborationen liegen zum Beispiel zwischen dem FC Bayern München und Tipico, Sunmaker und FC Hansa Rostock und io ist Sponsor des Arsenal FCs.

Höherer Unterhaltungsgrad für Fußballfans

Gezielte Marketingmöglichkeiten, wie zum Beispiel durch spezielle Free Spins Angebote

Sowohl Casinos, als auch die Fußballvereine profitieren von dieser Zusammenarbeit. Durch das Sponsoring können bessere Trainingseinheiten, -reisen und eine gezielte, professionelle Nachwuchsförderung realisiert werden. Als Sponsoren auftretende Casinos erhalten zahlreiche Neukunden und bekommen die Chance diese von ihren Spielen und Bonusangeboten zu überzeugen.

Neue Effekte durch die Zusammenarbeit von starken Partnern. Dieses Ziel gehört zu den wichtigsten Gründen, die Casinosponsoren für Fußballclubs so interessant machen. Wie am Beispiel von Sportsbet.io lernen beide marktführenden Unternehmen voneinander und das nicht nur im Bereich Fintech oder dem Innovationsgeist.

Je erfolgreicher der Casinoanbieter oder der Fußballverein sind, desto stärker sind die Erfolgseffekte für den Partner. Die Bündelung des gemeinsamen Erfolges führt dauerhaft auf beiden Seiten zu einem im besten Fall höheren Marktanteil. Besonders spannend ist dabei das Suchen und Finden von Sponsoren und Fußballvereinen.

Werbeverbot für Fußballtrikots

Die einerseits Anfang des Jahres beschlossene Erweiterung des deutschen Glücksspielstaatsvertrags kollidierte nach und nach mit der praktischen Umsetzung. Einer der kritischsten Punkte des neuen und ab dem 1.7.2021 geltenden Glücksspielstaatsvertrags findet sich in den strengen Auflagen, die von den Casino- und Wettanbietern ausnahmslos zu erfüllen sind. Einer der strittigsten Punkte ist die Werbung von Casino- und Wettanbietern auf den Trikots von Fußballspielern. Hier stellen sich die Fragen, ob die Leidenschaft für den Fußballverein dazu führen kann, dass Fans sich eher für den Sponsor und damit für das Spielen in einem Online Casino entscheiden als wenn der Sponsorenvertrag nicht unterzeichnet worden wäre. Aussagekräftige Statistiken lassen sich zu dieser Vermutung bisher nicht in ausreichender Form finden. So bleibt es abzuwarten, was sich in der Zukunft auf welcher Grundlage hin entwickeln wird. Noch können Spieler von Fußballvereinen die Namen der Sponsoren, einschließlich der Casino- und Sportwetten Anbieter, auf ihren Trikots tragen.

Glücksspiel Sponsorings im Jahr 2021

Spätestens mit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags ab Sommer 2021 werden die Würfel neu fallen. Alle Diskussionen und Lösungen bis dahin, wie etwa die von den Casinos auferlegte Selbstregulierung der TV-Spots, sollten bis dahin als Zwischenlösungen betrachtet werden. Noch sind Glücksspiel Sponsorings 2020 auch für 2021 zulässig und werden weiterhin geschlossen. Die durch diese Kooperationen erzielten Effekte für alle beteiligten Unternehmen und nicht zuletzt die Fußball- und Glücksspielbranche sind dabei als Motor zu verstehen, der letztlich in die zukünftige Entscheidung für oder gegen Glücksspielsponsoring bei Fußballvereinen und während der Spielbegegnungen maßgeblichen Einfluss nehmen wird.